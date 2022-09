Riehen: Gerichtsstreit zu Erdwärme kommt zu ungünstigem Zeitpunkt

Geothermieanlage Erdwärme aus Riehen fehlt: Der Gerichtsstreit kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt Noch immer ist die defekte Geothermieanlage in Riehen nicht in Betrieb. Mit der drohenden Mangellage wäre die Erdwärme des Wärmeverbundes für diesen Winter umso wichtiger. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit über 25 Jahren wird in Riehen Erdwärme produziert. Bild: zvg/Gruner AG

Vor zweieinhalb Monaten sorgte die Meldung für Aufsehen, dass der Wärmeverbund Riehen seit März 2021 keine Erdwärme von der Geothermieanlage mehr liefert. Grund dafür ist ein Schaden an der Pumpe. Diese rutschte nur drei Monate nach der Einsetzung auf 400 Metern Tiefe bis zur nächsten Verengung rund 150 Meter das Bohrloch hinunter. Die Ursache war ein durchgerostetes Gewinde.

Normalerweise hält ein solches Rohr mindestens zehn Jahre. Anstelle von Erdwärme liefert der Wärmeverbund Riehen AG, der der Gemeinde Riehen und den Industriellen Werken Basel (IWB) gehört, zu grossen Teilen Erdgas und damit fossile anstelle von erneuerbarer Energie.

Gericht entscheidet darüber, wer Schaden zahlen muss

Matthias Meier ist Geschäftsführer des Wärmeverbunds Riehen. Bild: zvg

Der Schaden wäre längst repariert, gäbe es nicht einen Streit darüber, wer diesen bezahlen muss. Der Fall liegt bei einem Gericht in Frankreich, weil Lieferant und Monteur gemäss Wärmeverbund-Geschäftsführer Matthias Meier nur einen Gerichtsstand in Frankreich akzeptieren. Das Gericht hat einen Sachverständigen eingesetzt, der die Ursache des Schadens erörtern soll. Das ist auch entscheidend, um zu klären, welche der involvierten Firmen für den Schaden aufzukommen hat. Die Schadenssumme liegt im tiefen siebenstelligen Bereich.

Daniel Hettich vertritt die LDP im Riehener Gemeinderat. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Abschluss des juristischen Verfahrens ist frühestens im Verlauf des kommenden Jahres zu erwarten, erklärt der zuständige Riehener Gemeinderat Daniel Hettich (LDP) an der Einwohnerratssitzung am Mittwochabend im Rahmen der Beantwortung einer Interpellation. Die Anlage kann repariert werden, wenn der eingesetzte Sachverständige sie freigibt. Doch diesen scheint der Zeitdruck nur wenig zu interessieren. Hettich:

«Ärgerlicherweise hat sich der Sachverständige trotz mehreren Hinweisen durch den mandatierten Juristen bezüglich der Dringlichkeit noch immer nicht geäussert.»

Reparatur würde nur eine Woche dauern

Die defekte Geothermieanlage in der aktuellen kritischen Energiemangellage löst in Riehen Besorgnis aus. Interpellantin Elisabeth Näf (FDP) macht klar: «Es darf nicht sein, dass die Kundinnen und Kunden des Wärmeverbundes Riehen im kommenden Winter eine kalte Stube haben.»

Mittlerweile hat der Wärmeverbund die für die Reparatur nötigen Teile bestellt. Die Lieferung der Steigrohre ist auf November bestätigt. Die Reparatur würde gemäss Matthias Meier nur eine Woche dauern. Bis zur Ankunft der Steigrohre hofft der Wärmeverbund, dass der Gerichtsentscheid vorliegt und mit der Reparatur begonnen werden kann. Sicher ist dies aber aufgrund von noch zu klärenden Punkten im Rahmen des Gerichtsverfahrens aber keinesfalls, wie Matthias Meier zu bedenken gibt.

«Wir setzen alles daran, dass die Geothermieanlage so schnell als möglich wieder in Betrieb geht.»

Doch es ist nicht ausgeschlossen, dass die im Gerichtsstreit unterlegene Firma den Fall weiterzieht. Aus heutiger Sicht erwartet der Wärmeverbund dadurch aber keinen zusätzlichen Verzug für die geplante Reparatur.

Von Gas-Kontingentierung wohl nicht betroffen

Der Zeitpunkt des Ausfalls der Geothermieanlage und dass sich dieser so in die Länge zieht, kommt für den Wärmeverbund zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt. Mit der drohenden Energiemangellage in Europa ist jede erneuerbare Energiequelle ein Segen. Die über 9000 Kundinnen und Kunden des Wärmeverbundes Riehen müssen deswegen im Winter aber nicht frieren, da Alternativen zur Wärmeproduktion aus Erdwärme vorhanden sind. Der Anlagenpark sei breit aufgestellt, versichert Meier. «Wir gehen darum davon aus, dass wir die Wärmelieferung auch im kommenden Winter aufrechterhalten können.»

Dabei hilft, dass der Wärmeverbund als «geschützter Verbraucher» gilt. Dies bedeute, so Meier, «dass wir als Fernwärmeanlagenbetreiberin aller Voraussicht nach nicht von einer allfälligen Gas-Kontingentierung betroffen wären». Sollte es zu Stromengpässen kommen, würde dies jedoch auch die Kundschaft des Wärmeverbunds spüren, da die Hausstationen ohne Strom auch nicht betrieben werden könnten.

Positiv für den Wärmeverbund war die Reaktion der Kundinnen und Kunden auf die Meldung des Defekts und dass sie fossile statt erneuerbare Energie erhalten. Zwar kommunizierte der Wärmeverbund den Schaden in diskreter Form frühzeitig, doch breit ging die Meldung erst im Rahmen der Einwohnerratssitzung im vergangenen Juni heraus, als über den Jahresbericht des Wärmeverbundes diskutiert wurde. Gemäss Geschäftsführer Matthias Meier hatten sich daraufhin nur gerade drei Kunden beschwert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen