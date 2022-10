Basler Linksextreme sollen einen jungen Mann verprügelt haben

Basler Strafgericht Als er aus der linksextremen Organisation ausstieg, hätten sie ihn verprügelt Ein Basler wirft seinen ehemaligen Freunden vor, ihn auf die Voltamatte gelockt, ihn dort mit Glasflaschen geschlagen und ihm gedroht zu haben. Die Beschuldigten bestreiten die Tat. Zara Zatti Jetzt kommentieren 27.10.2022, 19.09 Uhr

Zwei der Angeklagten haben Vorstrafen im Zusammenhang mit den Solidaritätsdemonstrationen von «Basel Nazifrei». Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Ein Freund beschuldigt die zwei jungen Männer und zwei jungen Frauen. Diesen wird vorgeworfen in einer Nacht im Oktober 2020 bei der Voltamatte angegriffen, verprügelt, beschimpft und ihm gedroht zu haben. Wie der Privatkläger vor Gericht sagte, seien er und die vier Angeklagten damals zusammen in einer «linksextremen Vereinigung gewesen, die sich klar auf Mao Tse-tung bezieht». Die Organisation sei zudem stark gewaltverherrlichend, Anführerinnen hätten damit geprahlt, stets Messer auf sich zu tragen.

Zu besagtem Vorfall bei der Voltamatte sei es gekommen, weil er einen Monat zuvor aus der Organisation ausgetreten sei. Ausserdem habe er Sorgen um ein anderes Mitglied geäussert, das plötzlich verschwunden sei. In der Nacht habe er sich in einer besetzten Wohnung an der Elsässerstrasse aufgehalten. Zwei der Angeklagten hätten ihn dann dazu aufgefordert, mit ihm spazieren zu gehen, um mit ihm zu sprechen. «Sie lockten mich zur Voltamatte.»

«Sie haben versucht, mich in den Intimbereich zu schlagen»

Dort sei er von vier Personen – darunter zwei Angeklagten – in Schwarz gekleidet und mit Coronamasken in eine dunkle Ecke gedrängt und verprügelt worden. «Sie haben versucht, mich in den Intimbereich zu schlagen, ich wurde als Ratte und Verräter beschimpft – ich hatte Todesangst.» Auch seien sie mit Glasflaschen auf ihn losgegangen. Nach dem Angriff sei er von den insgesamt sechs Personen zurück in die Wohnung an der Elsässerstrasse «begleitet» worden. Dort hätten sie ihn gezwungen, sein Handy abzugeben, damit er niemanden informieren könne.

Seit dem Vorfall leide er an einer posttraumatischen Belastungsstörung, habe oft Panikattacken und Albträume. Er sei in psychiatrischer Behandlung.

Angeklagte waren bei den Demos von «Basel Nazifrei»

Alle Angeklagten wiesen die Vorwürfe von sich. Der junge Mann sei freiwillig zur Voltamatte mitgegangen, mit dem Angriff wollte niemand der Anwesenden etwas zu tun gehabt haben. Nur einer der Angeklagten gab vor Gericht zu, Mitglied der Organisation gewesen zu sein. Heute habe er keinen Kontakt mehr zu linken Gruppierungen.

Die anderen drei wollten keine Frage zu ihrer politischen Ausrichtung beantworten. Fest steht, dass zwei von ihnen eine Vorstrafe im Zusammenhang mit den Solidaritätsdemonstrationen von «Basel Nazifrei» haben. Einer weiteren Angeklagten wird im aktuellen Verfahren auch noch eine Verletzung der Verkehrsregeln und eine Diensterschwerung der Polizei bei einer Kundgebung von «Basel Nazifrei» im April 2020 vorgeworfen.

Aussage gegen Aussage

Während die Staatsanwaltschaft für die Angeklagten bedingte Freiheitsstrafen von neun bis zwölf Monaten forderte, verlangten die vier Verteidiger einen Freispruch von allen Vorwürfen; die Schadenersatzforderung des Privatklägers von 800 Franken und die Genugtuung von 8000 Franken lehnten sie ab. «Es gibt keinen einzigen Beweis», sagte einer der Verteidiger. Zwar konnte bei einem der Beschuldigten die DNA des Klägers festgestellt werden. Diese sei aber dadurch zu rechtfertigen, dass die beiden zusammen gewohnt haben.

Der Vorwurf der Verteidigung: Die Staatsanwaltschaft – die nicht am Prozess teilnahm – beziehe sich ausschliesslich auf die Aussagen des Privatklägers. Diese seien widersprüchlich und wenig glaubhaft. So habe er seine Aussagen, etwa wer in welcher Situation anwesend war, oder was er nach dem Angriff machte, im Verlauf der Einvernahmen geändert.

Auch lasse sein psychischer Zustand – er hat eine Autismusspektrumsstörung und leidet an Panikattacken – an seinem Erinnerungsvermögen zweifeln.

«Eine junge Frau wurde von der Staatsanwaltschaft gedemütigt»

Der Verteidiger der jungen Frau, die sich auch noch wegen ihrer Teilnahme an der Solidaritätsdemonstration von «Basel Nazifrei» verantworten muss, machte ausserdem nochmals auf das unverhältnismässige Vorgehen der Polizei aufmerksam, wie es auch schon in früheren Prozessen gemacht wurde. «Die Demonstration war friedlich und das Anliegen meines Erachtens berechtigt.» Trotzdem sei seine Mandantin wie eine Schwerverbrecherin behandelt worden: «Zwei Polizeipatrouillen umstellten die Kita, in der meine Mandantin damals arbeitete. Danach wurde sie in Handschellen abgeführt.»

Nach der Festnahme sei ihr fristlos gekündigt worden. «Eine junge Frau wurde von der Staatsanwaltschaft gedemütigt, ihr Ruf wurde massiv geschädigt.» Für die Verletzung der Verkehrsregeln forderte er eine Busse von zehn Franken für seine Mandantin. Das Urteil für die vier Angeklagten folgt am Freitagnachmittag.

