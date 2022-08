Gerichtsprozess «Pretty Woman» mal anders: Prostituierten-Bande soll Basler Freier ausgeraubt haben Nächste Woche müssen sich in Basel drei Ungarinnen wegen bandenmässigen Raubs vor dem Strafgericht verantworten. Sie sollen ihre Freier unter anderem mit K.-o.-Tropfen ausser Gefecht gesetzt haben, um dann ihre Wohnungen auszuräumen. Nora Bader Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Drei Sexarbeiterinnen raubten über längere Zeit ihre Freier gnadenlos aus. Symbolbild Markus Scholz / DPA

Über ein Jahr hinweg raubten drei befreundete Prostituierte aus Ungarn in der Region mehrere ihrer Freier aus. Auf ihre Kosten leisteten sie sich unter anderem teure Handtaschen, Kleider oder Drogen. Die Frauen schreckten vor nichts zurück und machten ihre Opfer teils mit Substanzen in Getränken handlungsunfähig, täuschten sie oder wendeten Gewalt an.

Was klingt wie in einem schlechten Film, nahm während des Lockdowns im Frühling 2020 seinen Anfang.

Gemäss der über 40-seitigen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft lernten sich die drei Frauen bei ihrer Arbeit im Prostitutionsgewerbe in Basel kennen. Sie sind heute 24, 25 und 28 Jahre alt. Weil die drei in Folge der Coronapandemie und zeitweisem pandemiebedingtem Berufsverbot weniger Kunden hatten, seien sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hätten spätestens im Frühling 2020 beschlossen, ihren Lebensunterhalt und ihren Betäubungsmittelkonsum mit der Begehung von verschiedenen Vermögensdelikten zu finanzieren, wie die Staatsanwaltschaft ausführt.

Gerichtsprozess ist auf neun Tage angesetzt

Nächste Woche müssen sich die drei Frauen vor dem Basler Strafgericht verantworten. Die Verhandlung ist auf neun Tage angesetzt – inklusive Beratung. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage in bis zu neun Punkten, darunter bandenmässiger Raub, gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl, gewerbsmässiger Betrug oder Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Deliktsumme insgesamt: im fünf- bis sechsstelligen Bereich.

Die drei Frauen sollen sich untereinander sowie mit einigen von der Staatsanwaltschaft ermittelten Männern und weiteren, ebenfalls im Sexgewerbe tätigen, unbekannten Frauen zu einer Bande zusammengeschlossen haben. So haben sie gemäss Anklageschrift in Arbeitsteilung und unterschiedlicher Besetzung unzählige Vermögens- aber auch Gewaltdelikte begangen. Ziel dieser Delikte sei stets das Ergaunern von Bargeld und Wertgegenständen, aber auch Bankkarten für das Bestreiten ihres Lebensunterhalts gewesen.

Auch mal die grosse Liebe vorgetäuscht

Der gemeinsam gefasste Tatplan sah gemäss Anklageschrift zunächst vor, dass die Beschuldigten alleine, gemeinsam oder in unterschiedlicher Besetzung bei ihren Freiern zu Hause Diebstähle verüben. Dies einerseits, indem sie hierfür günstige Momente ausnutzten oder aber indem eine der Frauen die männliche Kundschaft mit gezielten Manövern ablenkte und eine andere Beschuldigte dann die Wohnung nach zu stehlenden Wertgegenständen durchsuchte. Dafür gaukelten die Beschuldigten einigen Männern auch die grosse Liebe vor, sodass sich diese in sie verliebten, ihnen vertrauten und die Frauen dann ungestört in deren Wohnungen bewegen und Delikte verüben konnten. Anders als im Hollywood-Film «Pretty woman» aus dem Jahr 1990, wo sich die Prostituierte tatsächlich in den Freier verliebt und umgekehrt, war es hier nur eine Masche.

Die Liste der Privatkläger ist lang. Auch die Dunkelziffer dürfte gross sein, da manch einer wohl von einer Anzeige absah, um sich nicht als Freier outen zu müssen.

Bei der jüngeren Kundschaft, die sich offenbar nicht so einfach um den Finger wickeln liess, griffen die Täterinnen zu Schlafmitteln oder anderen sedierenden Substanzen. Diese sollen sie den Freiern in die Getränke gemischt haben, um die Männer vorsätzlich zu betäuben. Sobald die Männer handlungsunfähig waren, durchsuchten die mutmasslichen Täterinnen ihre Wohnungen nach Wertgegenständen und Bankkarten. Wenn sich die Opfer wehrten, waren die Frauen gemäss Ausführungen der Staatsanwaltschaft auch bereit, Gewalt anzuwenden und das Opfer so daran zu hindern, Widerstand gegen die Wegnahme des Deliktguts zu leisten.

Wären Frauen nicht verhaftet worden, hätten sie weitere Delikte ausgeübt

Waren die Bankkarten mitsamt PIN-Codes im Besitz der Prostituierten, setzten sie diese sofort ein und holten sich, was es zu holen gab. Ausserdem bezahlten sie kontaktlos mit den Karten in Geschäften, wo es möglich war. Manche Wertgegenstände tauschten die Frauen ein gegen andere Gegenstände oder Betäubungsmittel. «Wären die drei Beschuldigten nicht verhaftet worden, hätten sie noch zahlreiche weitere Vermögens- und Gewaltdelikte verübt. Ihre Verbindung und ihr Tatplan waren somit durchaus auf eine längere Dauer ausgerichtet», hält die Staatsanwaltschaft fest. Aktuell befinden sich die Frauen im vorzeitigen Justizvollzug.

