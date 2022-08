Ungarische Frauen-Bande soll Freier in Basel beraubt haben

Gerichtsprozess Prostituierten-Bande soll in Basel Freier ausgeraubt haben: «Wir waren Freunde, er hat mir manchmal finanziell ausgeholfen» Am Dienstag startete der neuntägige Prozess gegen eine mutmassliche ungarische Bande. Vor Gericht verwickelten sich die Frauen in Widersprüche. Zara Zatti Jetzt kommentieren 16.08.2022, 19.20 Uhr

Drei Sexarbeiterinnen sollen über längere Zeit ihre Freier gnadenlos ausgeraubt haben. Kenneth Nars

Einmal musste die Beschuldigte Petra K.* selbst lachen, als sie sagte, sie wisse nichts. Es ging um eine Pizza, die mit einer gestohlenen Kreditkarte bestellt wurde. Die heute 25-Jährige, der vorgeworfen wird, die Karte vorher aus einer Wohnung gestohlen zu haben, sagte vor Gericht zuerst, sie wisse nichts von besagter Pizza. Nur wenige Sätze später rief sie aus: «Ich konnte die Pizza nicht essen, weil es Schweinefleisch drauf hatte.»

Vor Gericht standen am Dienstag zwei ungarische Frauen, denen vorgeworfen wird, bandenmässig Freier bestohlen zu haben und auf deren Kosten Onlinebestellungen getätigt zu haben. Unter anderem sollen sie ihre Opfer mit K.-o.-Tropfen ausser Gefecht gesetzt haben, um dann ihre Wohnungen auszuräumen. Mit den Karten der Männer kauften sie sich Luxustaschen, Schuhe und Kosmetikartikel. Die Deliktsumme liegt insgesamt im fünf- bis sechsstelligen Bereich.

Die Männer hätten ihr freiwillig Geld gegeben

Mitglieder der Bande sind laut Anklageschrift drei Ungarinnen. Die mit 28 Jahren Älteste erschien allerdings krankheitshalber nicht vor Gericht. Die anderen beiden Frauen wurden in Fussfesseln in den Verhandlungssaal geführt, seit Januar des letzten Jahres sitzen sie in Haft. Die Episode mit der Pizza ist nur ein Beispiel, bei denen sich die Frauen in Widersprüchen verstrickten. Einer der häufigsten Sätze während des Prozessauftaktes lautete:

«Ich weiss es nicht mehr.»

Neben Petra K. sass an diesem Verhandlungstag Monika S.* Sie sind Freundinnen und haben sich durch die Prostitution kennen gelernt. Freiwillig sei sie nicht ins Sexgewerbe gekommen, sagt Monika S.:

«Mit 15 Jahren hat mich der Vater meiner drei Kinder in die Schweiz geschickt. Er hat mich geschlagen.»

Ihrem Partner, dessen Cousin und Mutter seien ihre Zuhälter gewesen, habe sie das Geld abgeben müssen. Zuletzt habe Monika S. in einem Salon an der Brantgasse gearbeitet. Dass sie angefangen habe, Crystal Meth zu nehmen, habe daran gelegen, «dass ihr ganzes Leben so schlecht war».

Petra K. hingegen sagte vor Gericht aus, sie habe schon lange nicht mehr als Prostituierte gearbeitet: «Ich merkte schnell, dass es nichts für mich ist.» Den Männern habe sie keine sexuellen Dienstleistungen mehr angeboten, diese hätten ihr freiwillig Geld gegeben.

Gegen 91 Anklagepunkte müssen sich die Frauen verteidigen

Die Anklageschrift der Frauen ist lang: 91 Vorwürfe enthält sie insgesamt. Während sie einige davon zugaben, wehrten sie sich gegen anderen vehement.

Bei einem der mutmasslichen Opfer handelt es sich um einen fast 90-jährigen Mann, ein Freier von Monika S. Zusammen mit Petra K. soll diese zwei Bankkarten, einen Laptop und ein Tablet aus dessen Wohnung gestohlen haben. Von der Karte hoben sie 2000 Franken ab. Die Geschichte, die die beiden Frauen vor Gericht präsentierten, geht hingegen ganz anders. «Es gab keinen sexuellen Kontakt, wir haben nur geredet und ich habe ihm den Rücken massiert. Manchmal habe ich auch bei ihm gewohnt», sagte Monika S. Und weiter:

«Wir waren Freunde, er hat mir manchmal finanziell ausgeholfen.»

Dass sie befreundet waren, bestätigte auch die Kollegin: «Wir haben zusammen dort gechillt. Er war einsam, also ging ich zu ihm. Ich hatte ihn gern.» Als der Gerichtspräsident nach der gestohlenen Karte fragte, sagte eine der beiden Frauen: «Ich habe keine Karte gestohlen, einmal hat er mir diese gegeben.» Und die andere: «Ich weiss von dieser Sache nichts. Einmal habe ich 1200 Franken abgehoben. Dann tat er mir Leid und ich habe ihm das Geld zurückgegeben.» Den PIN-Code für die Karte habe sie von einer anderen Person gehört. Von wem, wisse sie nicht mehr.

Bei einem anderen Vorfall steht Petra K. in Verdacht, zusammen mit einem Kollegen mit einem gestohlenen Schlüssel in die Wohnung eines Freiers eingebrochen zu sein. Dort sollen sie einen Laptop, Airpods und eine Bankkarte entwendet haben. Vor Gericht sagte Petra K. aus, der Freier habe ihnen den Schlüssel gegeben, und sie beauftragt, ihm die genannten Dinge zu bringen. Dagegen spricht allerdings ein Chatverlauf von Petra K., in dem sie einem Freund von der Ausbeute berichtete. Als Erklärung sagte sie: «Ich wollte mich damit vor meinem Kollegen grossmachen, damit er beeindruckt ist.»

Die Gerichtsverhandlung ist inklusive Beratung auf neun Tage angesetzt, am Freitag geht es mit der Befragung weiter. Das Urteil wird voraussichtlich am 5. September verkündet.

* Namen der Redaktion bekannt

