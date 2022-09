Basler Gericht fällt Urteil für ungarische Prostituiertenbande

Gerichtsprozess Die ungarische Prostituiertenbande ist wieder auf freiem Fuss – und muss Basel verlassen Die zwei jungen Frauen wurden zwar wegen Diebstahl und anderen in Basel verübten Delikten verurteilt, so haben sie etwa Freier bestohlen. Doch ihre Strafe haben sie bereits abgesessen. Zara Zatti Jetzt kommentieren 05.09.2022, 18.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ungarische Frauen haben zusammen mehrere Freier in deren Wohnungen bestohlen. Symbolbild: Kenneth Nars

Noch im Gerichtsgebäude wurden den beiden Frauen die Fussfesseln abgenommen, die sie während des gesamten Prozesses tragen mussten. Vor dem Basler Strafgericht standen sie, weil sie mehreren Freiern die Kreditkarte gestohlen und damit Geld bezogen hatten. Ausserdem bestellten sie sich auf Rechnung der häufig betagten Männer Markentaschen, Schuhe und andere Luxusartikel.

Angeklagt waren drei Frauen, zusammen sollen sie als Bande agiert haben. Vor Gericht erschienen sind allerdings nur die zwei, die sich in der Schweiz in Haft befanden. Die dritte war bereits wieder nach Ungarn zurückgekehrt und war krankheitsbedingt nicht anwesend. Für die zwei Frauen stand viel auf dem Spiel. Die Staatsanwältin forderte für die 25-Jährige eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren, für ihre 24-jährige Kollegin eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren.

Nur Diebstahl und kein Raub

Das Gericht verurteilte die beiden Frauen je zu 30 Monaten Haft, 15 Monate davon bedingt. Weil die Frauen bereits 19 Monate in Haft sassen, waren sie nach dem Urteil frei. Verurteilt wurden sie unter anderem wegen gewerbsmässigen und bandenmässigen Diebstahls, Betrug und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Was sich erheblich strafmildernd auswirkte, war der Freispruch vom Raub, der den beiden Frauen zur Last gelegt wurde. So sollen sie ihre Freier in drei Fällen entweder mit Betäubungsmitteln oder durch Gewalt widerstandsunfähig gemacht haben. Das Gericht zum Schluss, dass es zwar auffällig sei, dass drei voneinander unabhängige Männer von einem Filmriss berichteten. Für eine Verurteilung aber würden die Beweise fehlen. So wurden sie in den besagten Anklagepunkten nur wegen Diebstahl verurteilt. Ebenfalls strafmildernd wirkte sich die Drogensucht aus, die zum Zeitpunkt der begangenen Straftaten bestanden hatte.

Online-Bestellungen im Wert von 10'000 Franken

Für die betrügerischen Bestellungen wurde vor allem eine der beiden Frauen verantwortlich gemacht. Für erwiesen erachtete das Gericht bei ihr 42 Fälle, in denen unrechtmässig und auf Kosten von anderen Gegenstände online bestellt wurden. Die 25-Jährige soll so an Konsumgüter im Wert von 10'000 Franken gekommen sein.

Der Gerichtspräsident fasste das Vorgehen der Frauen so zusammen:

«Sie nutzten die Unachtsamkeit und die Einsamkeit der Männer aus. Doch wir müssen hier auch nicht moralisch werden, die Männer haben durchaus auch etwas dafür erhalten.»

Neben der Freiheitsstrafe und einer Busse von 300 Franken werden die beiden Frauen für sieben Jahre des Landes verwiesen. Die Staatsanwältin verzichtet darauf, das Urteil weiterzuziehen. Als sie dies im Gerichtssaal bekanntgab und damit die sofortige Freiheit der Frauen erwirkte, drehte sich eine der Angeklagten unter Tränen zu ihr um, und sagte: «Danke».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen