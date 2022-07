51-jähriger Angeklagter beteuert vor Gericht seine Unschuld

Gerichtsverhandlung Nach brutalem Messerstich in den Hals: 51-jähriger Angeklagter beteuert vor dem Basler Strafgericht seine Unschuld Es ging ganz schnell: An einem Samstagabend im September 2021 wurde einem Mann in der belebten Basler Rheingasse ein Messer in den Hals gestochen. Der blutende Mann wehrte sich so gut es ging, weitere Attacken des Angreifers konnte er abwehren. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 11.07.2022, 18.37 Uhr

Ein 51-Jähriger musste sich wegen versuchter Tötung verantworten. Bild: Pius Amrein

Der Angreifer entkam in jener Nacht, doch das Opfer war sich auch am Montag im Basler Strafgericht sicher: Es war ein heute 51-jähriger Mann aus Spanien, der in Basel lebt. Der 51-Jährige sitzt seit Dezember in Haft, diese Woche muss er sich vor Gericht wegen versuchter Tötung verantworten.

Eine Tatwaffe gibt es nicht, auch keine DNA-Analysen, einzig die Aussagen des Opfers belasten den 51-Jährigen schwer. Auch prüfte die Staatsanwaltschaft, wo dessen Mobiltelefon zur Tatzeit eingebucht war, und hier sprechen die Standortdaten für eine Nähe zum Tatort. Sein Verteidiger fand allerdings, dies seien schwache Indizien. Der 51-Jährige bestreitet den Vorwurf, er sei nämlich gar nicht dort gewesen.

Angeklagter und Opfer kannten sich

Die Verhältnisse sind kompliziert: Der Angeklagte und das Opfer kannten sich, und das Opfer behauptet auch, der 51-Jährige habe ihn schon einige Monate zuvor in seiner Wohnung im Gundeldingerquartier aufgesucht, bedroht und angegriffen. Der 51-Jährige konnte sich daran vor Gericht nicht mehr erinnern, doch ein weiterer Zeuge bestätigte den Streit. Offenbar geht es um Schulden, oder zumindest um den Umgang damit: Alle Beteiligten haben in unterschiedlichem Ausmass für einen Bauunternehmer Arbeiten verrichtet, die Honorare sind aber noch ausstehend. Das spätere Opfer hatte sich offenbar zu deutlich darüber beschwert und erhielt dann dafür die Quittung.

Bilder von Überwachungskameras

Aus seiner Sicht habe der 51-Jährige mit dem Messerstich einfach einen Auftrag ausgeführt, er fand, eigentlich sollten die Hintermänner vor Gericht sitzen. Noch heute leidet er an den Folgen, insbesondere auch psychisch. Er nannte den Angeklagten «den grossen Spanier», was offensichtlich mit dessen Körpergrösse zu tun hat.

Zwei Überwachungskameras an der Rheingasse zeichneten zumindest einen Teil des Angriffs auf, die Sequenzen wurden im Gerichtssaal vorgespielt. Die Personen sind allerdings kaum zu erkennen, und ob wirklich der 51-Jährige darauf zu sehen ist, darüber streiten sich Anklage und Verteidigung. Der Verteidiger meinte jedenfalls, der Mann in dem Video sei deutlich kleiner als sein Mandant und verlangte mangels klarer Beweise einen Freispruch.

Opfervertreter Patrick Frey forderte eine Genugtuung

Der Prozess geriet kurz zu einer kleinen Schlammschlacht: Verteidiger Matthias Aeberli wollte vom Opfer wissen, wie er als Sozialhilfebezüger überhaupt in der Lage sei, Gelder zu verleihen, auch den im Spitalbericht erwähnten Kokainkonsum des Verletzten sprach er an. Dieser entgegnete genervt, er habe damals nach einer früheren Verletzung einen Arbeitsversuch unternommen, nach dem Messerstich habe er dann alles verloren. Derzeit lebt er tatsächlich von Sozialhilfe, es laufen Begutachtungen der Invalidenversicherung.

Opfervertreter Patrick Frey forderte eine Genugtuung von 20’000 Franken, auch verlangte er einen Schadenersatz für den Lohnausfall von rund 117’000 Franken. Staatsanwältin Alexandra Frank fand, die Bewegungsdaten des Mobiltelefons des 51-Jährigen zeige, dass er kurz vor der Tat an der Rheingasse in unmittelbarer Nähe gewesen sein muss. Nach dem Stich in den Hals habe der Mann auch noch zu weiteren Stichbewegungen ausgeholt.

Freiheitsstrafe von acht Jahren beantragt

Sie forderte einen Schuldspruch wegen versuchter Tötung, der 51-Jährige sei nur haarscharf einer Anklage wegen versuchten Mordes entgangen. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von acht Jahren, dazu sei der Mann für zwölf Jahre des Landes zu verweisen.

Nach seinem Schlusswort bat die Gerichtspräsidentin den Mann, sein Beintattoo zu präsentieren, das Gericht wird während der Beratung offenbar die Videos erneut detailliert auf die Merkmale überprüfen.

Allerdings wurde auch bereits der Einwand vorgebracht, dass sich der 51-Jährige das Tattoo in den elf Wochen zwischen der Tat und seiner Festnahme hätte stechen lassen können. Die fünf Richter fällen das Urteil am Donnerstag.

