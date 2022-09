Geruchsbelästigung Beissender Gestank rund um den Bahnhof SBB – was ist der Auslöser? Hundekot oder die Kanalisation? Der Kanton Basel-Stadt erklärt, von wo der Gestank kommen könnte. Matteo Calonder Jetzt kommentieren 14.09.2022, 20.25 Uhr

Rund um den Bahnhof SBB wurde in dieser Woche mehrfach ein beissender Gestank wahrgenommen. Benjamin Wieland

«Von wo kommt dieser Gestank», das haben sich seit Anfang dieser Woche einige gefragt, die rund um den Basler Bahnhof SBB unterwegs waren. Die einen denken an Hundekot, andere bringen den beissenden Geruch in der Nase eher mit einer defekten Kanalisation in Verbindung.

1. Ursache: Bauarbeiten für das neue «Euler-Gleis»

Auf Anfrage der bz gibt Nicole Ryf-Stocker, Mediensprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt, im Namen der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) Entwarnung: «Der unangenehme Geruch könnte mit den Bauarbeiten für die neue Gleisverbindung auf dem Centralbahnplatz zusammenhängen.»

Für den Bau des neuen Euler-Gleises hätten unter anderem Abdichtungsarbeiten auf dem Nauentunnel durchgeführt werden müssen. Diese Arbeiten könnten zeitweise der Grund gewesen sein für die entsprechend verursachten Geruchsemissionen. Sie sind seit dem frühen Mittwochnachmittag abgeschlossen. Sollte der unangenehme Geruch seinen Ursprung in den Bauarbeiten haben, dürfte er also schon bald nicht mehr wahrnehmbar sein.

2. Ursache: Rasendünger in der De-Wette-Parkanlage

Eine weitere Geruchsquelle, die plausibler auf den Geruch von Hundekot hindeutet: Am vergangenen Montag düngte die Stadtgärtnerei die De-Wette-Parkanlage mit biologischem Rasendünger. Wie Sprecherin Ryf-Stocker sagt, könne dieser Geruch einige an Hundekot oder den Geruch in einem Schweinestall erinnern. Sie beruft sich dabei auf die Aussagen der Verantwortlichen der Basler Stadtgärtnerei.

Normalerweise neutralisiere sich der Geruch innert drei Tagen. Nicht so in diesem Fall. «Aufgrund des feuchtwarmen Wetters wurde der Geruch noch verstärkt, weil der Boden zu ‹dampfen› begann», erklärt Nicole Ryf-Stocker. Falls der Geruch im Verlauf des kommenden Donnerstags nicht verschwunden sein sollte, werde die Stadtgärtnerei Infotafeln aufstellen, «damit die Bevölkerung weiss, dass sie sich keine Sorgen machen muss».

Bei der Geruchsmeldestelle sind indes keine Geruchsklagen in diesem Zusammenhang eingegangen, wie das Lufthygieneamt beider Basel mitteilt.

