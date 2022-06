Spitex Basel schliesst Jahr mit positivem Ergebnis ab

Geschäftsbericht Die Spitex Basel hatte wegen Covid auch im 2021 alle Hände voll zu tun Der regionale Ableger der Pflegeorganisation verzeichnete rein zahlenmässig ein positives Geschäftsjahr 2021. Die Angestellten kamen aber an den Anschlag. Rahel Empl 02.06.2022, 17.30 Uhr

Spitex-Mitarbeitende mussten sich im vergangenen Jahr besonders flexibel zeigen. Michael Kunz

Die Pandemie hat die Nachfrage in Basel-Stadt nach Pflegeleistungen im 2021 nochmals um knapp drei Prozent auf 288'000 Leistungsstunden erhöht. Am ausgeprägtesten war der Anstieg im Bereich Behandlungspflege, weil Spitalentlassungen möglichst frühzeitig erfolgten oder Heimeintritte hinausgezögert wurden, teilt die Spitex Basel anlässlich der Publikation ihres Geschäftsberichts 2021 mit.

Trotz Personalmangel sei die Spitexversorgung jederzeit sichergestellt gewesen. «Dies gelang dank der Leistungsbereitschaft und Flexibilität aller Mitarbeitenden sowie diverser Massnahmen wie der Reduktion von Fort- und Weiterbildungen oder dem Einsetzen von pflegerischen Fachkräften aus dem administrativen Bereich zugunsten der Kundenbetreuung,» so Stefan Schütz, Geschäftsleiter der Basler Spitex. Wertvoll seien dabei auch die Kooperationen mit Pflegeheimen und weiteren Spitexorganisationen gewesen. Diese ermöglichten den Austausch von Fachpersonal, um kurzfristige Veränderungen in der Nachfrage abzufedern.

Pandemie verstärkte den Wunsch, zu Hause zu sterben

Weiter teilt die Spitex Basel mit, die Pandemie habe den Wunsch verstärkt, bis zum Lebensende zu Hause gepflegt zu werden. 53 Personen konnten so bis zu ihrem Tod in den eigenen vier Wänden unterstützt werden, in den Vorjahren waren es jeweils rund 20 bis 30 Personen.

Die Jahresrechnung der Spitex Basel zeigt einen Betriebsertrag von 43,2 Millionen und Betriebsaufwände von 42,0 Millionen Franken. Nach Finanz- und ausserordentlichem Erfolg schliesst die Rechnung mit einem positiven Resultat von 1,1 Millionen Franken ab.