Basler Hafenmuseum zeigt Ausstellung zu Weidlingen

Geschichte Hafenmuseum zeigt Weidling-Ausstellung: «Schiffsleute sind aufbrausend wie der Rhein» Das Basler Hafenmuseum durchleuchtet in seinem Beitrag «Der Rhein und seine Weidlinge» die Verwendungsgeschichte der Weidlinge und bringt seinen Besucherinnen und Besuchern die gelebte Tradition in einem umfassenden Rahmenprogramm näher. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Der Rhein-Club Basel ist einer von mehreren Wasserfahrvereinen in Basel. Sie alle sind beteiligt an der neuen Ausstellung im Hafenmuseum Basel. Bild: Roland Schmid

Der Weidling, der in seiner über 2000 Jahre alten Bauweise auf keltische Schiffstypen zurückgeht, gehört zu Basel wie der Rhein, auf dem die Tradition des Wasserfahrens bis heute am Leben gehalten wird. Wer hier wohnt, ist mit dem Anblick der etwa zehn Meter langen und 320 Kilogramm schweren Flachboote vertraut, die mühsam mit einem «Stachel» flussaufwärts geschoben werden.

Was einige nicht wissen: Im Mittelalter spielten Weidlinge eine zentrale Rolle für die Basler Wirtschaft. Sophie Eichenberger, Kommunikationsbeauftragte des Basler Hafenmuseums, erzählt:

«Bis ins 13. Jahrhundert gab es in Basel keine Brücken über den Rhein. Der gesamte Transport wurde nur mit Weidlingen absolviert.»

Von Ufer zu Ufer, flussauf- und flussabwärts transportierten die Schiffer in als Fähren eingesetzten Weidlingen Pilger, Vieh, Getreide und Baumaterial. Auch die Fischerei war ein wichtiges Gewerbe: Hier kamen meist kleinere, leichtere Weidlinge zum Einsatz, die in der Mitte über einen Fischkasten verfügten – ein dicht abgeschottetes Abteil, das von Flusswasser durchströmt wurde.

Wasserfahrvereine beteiligten sich

Sophie Eichenberger führt durch die aktuelle Sonderausstellung «Der Rhein und seine Weidlinge» des Basler Hafenmuseums, die den Weidling auch physisch – ein grosser Holzweidling steht in der Mitte der Exponate – ins Zentrum der Ausstellung rückt. Die Ausstellung, die noch bis im Juni 2023 läuft, arbeitet die historischen Hintergründe der verschiedenen mittelalterlichen Zünfte heraus, deren Handwerke mit dem Weidling verbunden waren.

Das Basler Hafenmuseum wurde im Juli 2021 nach der Sanierung neu eröffnet. Bild: Kenneth Nars

Das Besondere: Das Hafenmuseum hat alle Wasserfahrvereine beider Basel eingeladen, sich an der Gestaltung der Ausstellung zu beteiligen. So erfahren Besucherinnen und Besucher nicht nur über die traditionelle Konstruktionsweise der Holzweidlinge und ihre Verwendungsgeschichte, sondern erhalten auch unterhaltsame Einblicke in die Gepflogenheiten der mittelalterlichen Schiffsleute. Sie werden als «aufbrausend wie der Rhein» beschrieben, was die Stubenordnung des Zunfthauses angeblich bestätigt. Da heisst es zum Beispiel, niemand solle ohne Hosen erscheinen und wer anderen aus der Schüssel esse, müsse sechs Pfennig Busse entrichten.

Im Frühling wird ein Holzweidling gebaut

Die Industrialisierung bereitete schliesslich sowohl dem Schiffer- als auch dem Fischerhandwerk den Garaus: Die Schiffer, die von der Dampfschifffahrt nicht bereits verdrängt wurden, fielen der Eisenbahn zum Opfer. Den Fischern starb der Lachs aufgrund von Flussverbauungen und Wasserverschmutzung weg. Geblieben sind die Weidlinge im Militär und Wassersport, wobei sich Pontonieren und Wasserfahren offenbar vor allem in der Fahrtechnik unterscheiden.

«Die Vereinsmitglieder hatten sehr viel Freude an der Gestaltung der Ausstellung und des Rahmenprogramms», erzählt Sophie Eichenberger. Das zeigt sich am umfassenden Rahmenprogramm: Am Sonntag bildete ein «Schifferstechen» den Auftakt – eine Art Ritterturnier, bei der sich die Gegner mit Lanzen vom Boot ins Wasser stossen – und im Frühjahr 2023 kann am Bau eines echten Holzweidlings teilgenommen werden. «Die Vereine haben ein Nachwuchsproblem», sagt Eichenberger.

«Wenn sie durch diese Ausstellung mehr Aufmerksamkeit und Zulauf erhalten, wäre das ein riesiger Erfolg.»

Die Sonderausstellung «Der Rhein und seine Weidlinge» im Hafenmuseum ist ein Beitrag eines grenzüberschreitenden Museumsprojekts zum Rhein. Bis Sommer 2023 zeigt das Netzwerk Museen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz insgesamt 38 Ausstellungen.

