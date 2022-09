Gesetz Ein Jahr Bettelverbot: Diese Bilanz zieht die Basler Kantonspolizei Am 1. September 2021 trat das neue Bettelverbot in Basel-Stadt in Kraft. Seither hat die Polizei etliche Bussen verteilt und Bettelnde auf die neu geltenden Regeln aufmerksam gemacht.

Laut der Basler Polizei hatte es im vergangenen Jahr jeweils zwischen 60 und 70 Bettelnden in Basel.

Bettelnde in der Basler Innenstadt verunsicherten Restaurantbetreiber und Ladeninhaberinnen. Gäste enervierten sich über aufdringliche Bettelversuche. Die Basler Politikerinnen und Politiker lieferten sich eine hitzige Debatte nach der anderen über das Bettelverbot. Denn ab dem 1. Juli 2020 war das bisher einschränkende Gesetz nicht mehr in Kraft und mehrere Bettelnde gelangten nach Basel.

Seit nun genau einem Jahr ist das «neue Bettelverbot» in Kraft. Dieses beinhaltet keine starre Untersagung, sondern schreibt vielmehr vor, an welchen Orten und in welcher Art das Betteln weiterhin erlaubt ist in Basel-Stadt. Aufdringliches Verhalten sowie das Betteln an hochfrequentierten oder besonders sensiblen Orten ist seither untersagt. Zeit für eine erste Bilanz: Funktioniert das ausgedehnte Bettelverbot, das seit dem 1. September 2021 gilt?

Situation ist für Polizei zufriedenstellend

Geht es nach der Basler Polizei, lautet die Antwort Ja. Auf Anfrage wird mitgeteilt, dass die Regeln im Allgemeinen eingehalten würden. Die Polizei versuche, im Rahmen der Gesetzmässigkeit Lösungen zu finden, die für alle Interessensgruppen vereinbar seien. «Die Bettelei ist ein vielschichtiges Thema, das aus diversen Blickwinkeln betrachtet werden muss.» Die aktuelle Situation sei aus Sicht der Kantonspolizei zufriedenstellend, lautet das Urteil.

Seit September 2021 sind laut Polizei stets zwischen 60 und 70 bettelnde Personen in Basel anwesend. Die Zahl habe einzig während den Sommermonaten ein wenig abgenommen. Auch die Hotspots seien unverändert: Viele Bettelnde nutzen Parkanlagen und wettergeschützte sowie wenig frequentierte Nischen – etwa Unterführungen – für die Übernachtung.

Viele Bussen können nicht bezahlt werden

Insgesamt stellte die Basler Polizei im ersten Jahr des ausgedehnten Bettelverbots 314 Ordnungsbussen aus. Die meisten davon können jedoch nicht bezahlt werden. Damit gehen die Bussen an die Basler Staatsanwaltschaft über, die jeweils einen Strafbefehl erlässt und den beschuldigten Personen neben der Busse auch die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Eine Bettlerin in der Basler Innenstadt.

Im März gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sechs Fälle wegen nicht bezahlter Ordnungsbussen überwiesen worden seien. Auf Anfrage gibt die Behörde nun keine aktuellen Zahlen bekannt. Jeder an sie überwiesene Fall werde individuell beurteilt, weshalb es keine Statistik dazu gebe.

Entscheid von Bundesgericht steht aus

Weiterhin ist eine Beschwerde gegen das neue Bettelverbot beim Bundesgericht hängig. Sie wurde eingereicht von den Demokratischen Juristinnen und Juristen in Basel sowie vier weiteren Beschwerdeführenden. Wann das Bundesgericht einen Entscheid fällt, ist nicht bekannt.

Christian von Wartburg ist SP-Grossrat, Anwalt sowie im Vorstand der Demokratischen Juristinnen und Juristen Basel. Er sagt: «Wir haben Kenntnis von Betroffenen, für die eine Busse wegen Bettelns sehr einschneidend ist.» Die Busse führe für die Menschen, die häufig keinen festen Wohnsitz haben, oftmals zu komplizierten juristischen Verfahren und in vielen Fällen auch zu ausländerrechtlichen Konsequenzen wie einem Einreiseverbot.

Betteln zeigt Kluft zwischen Arm und Reich

Von Wartburg: «Aggressives Betteln war der Hauptgrund für die Wiedereinführung des Bettelverbots, man hätte es aber auch ohne solch flächendeckende Einschränkungen unterbinden können.» Für ihn steht Betteln unter dem Schutz der Verfassung, «da es elementar ist, dass Menschen ihren Mitmenschen ihre Not aufzeigen können». Es zeige auf, wie gross die Kluft zwischen Arm und Reich sei. Damit müsste die Gesellschaft klarkommen, sagt von Wartburg.

Seit nunmehr einem Jahr liegt die Beschwerde gegen das Verbot beim Bundesgericht. «Wir lehnen die Regulierung des Bettelns im öffentlichen Raum nicht kategorisch ab, sondern zweifeln die Verhältnismässigkeit der Regeln an», sagt von Wartburg. Darum sei die Beurteilung des obersten Schweizer Gerichts weiterhin wichtig und nötig.