Beide Basel wissen nicht wer die Corona-Tests bezahlt

Gesundheit Bundesparlament überrascht Kantone: Beide Basel wissen nicht, wer jetzt Coronatests bezahlen muss Der Bund beendet auf Ende Jahr die Finanzierung der Covid-19-Tests. Der kurzfristige Wandel stellt die Kantone vor Herausforderungen. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Der Bund beteiligt sich im nächsten Jahr nicht mehr an den Kosten der Coronatests. Bild: Pius Amrein/Archiv

Die Kantone Basel-Stadt und Baselland müssen eine neue Strategie entwerfen für die Finanzierung von Coronatests. Seit das Bundesparlament in der Wintersession entschieden hat, dass der Bund im Jahr 2023 keine Coronatests mehr übernehmen wird, müssen die Kantone über die Bücher.

Am 8. Dezember 2022 hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat zugestimmt, dass der Bund ab dem 1. Januar 2023 keine Kosten mehr für Coronatests übernimmt. Das Parlament folgt dem Anliegen des Baselbieter SVP-Nationalrats Thomas de Courten, der Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit ist.

Dieser Beschluss des Parlaments zwingt die Kantone, schnell zu handeln. Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger sagt:

«Der Entscheid des Bundesparlaments kommt sehr kurzfristig, was die Kantone nun vor Schwierigkeiten stellt»

Auch im Landkanton hadert man mit dem Vorgehen: «Da der Beschluss bereits auf 1. Januar 2023 recht überraschend ist, wissen wir aktuell auch noch nicht definitiv, wie die Regelung bezüglich der Kostenübernahme der Tests in Basel-Landschaft sein wird», sagt Rolf Wirz, Sprecher der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion.

Basel-Stadt will weiter testen

Man müsse unterscheiden zwischen Tests von Personen mit Symptomen und repetitiven Routinetests, sagt Engelberger. Um das Testen an Schulen und in Betrieben in Basel-Stadt weiter zu führen, hat die Regierung 4,4 Millionen Franken beim Grossen Rat beantragt. Der Kanton habe damit gerechnet, dass der Bund zusätzliche Kosten übernehmen würde, sagt Engelberger: «Es wird nun zu entscheiden sein, ob Basel-Stadt die anfallenden Kosten alleine trägt.»

Die Höhe der Kosten hängt mit der Anzahl Tests zusammen. Derzeit sei die Nachfrage tief. 40 Prozent der Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen nehmen an den Tests teil. Dass seien rund 8000 Personen, schreibt die Regierung im Ratschlag für den beantragten Kredit. Dazu kämen 1560 Personen aus systemrelevanten Betrieben.

Eine Übergangslösung muss her

Der Grosse Rat entscheidet erst im nächsten Jahr über die beantragten Millionen der Regierung. Das führt dazu, dass in Basel-Stadt niemand weiss, wie man das breite Testen im neuen Jahr unmittelbar bezahlt. «Wir klären derzeit Notwendigkeit und Möglichkeit einer kantonalen Übergangslösung ab», sagt Engelberger. Im Baselbiet wird das breite Testen per Ende Jahr eingestellt.

Symptomatische Tests werden in Basel-Stadt künftig über die Krankenkasse abgerechnet. Der Kanton beteiligt sich nicht an den Kosten. Eine ähnliche Lösung wäre auch für Baselland naheliegend. Wirz sagt:

«Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird der Kanton die Kosten nicht übernehmen können, auch wenn eine medizinische Indikation gegeben ist.»

Apotheken entscheiden selbst

Dieser Ansatz ist im Sinne von Thomas de Courten. «Dort, wo Tests medizinisch notwendig sind, können sie über das Krankenversicherungsgesetz abgerechnet werden. Dort, wo die Tests zu anderen Zwecken gemacht werden, soll jeder den Test selbst bezahlen», sagte der SVP-Nationalrat vor der Abstimmung am 8. Dezember in der grossen Kammer.

Welchen Einfluss der Entscheid des Bundesparlaments auf privat angebotene Coronatests hat, ist unsicher. «Ich gehe davon aus, dass ein Grossteil unserer Mitglieder ihr Angebot vorerst aufrechterhalten wird, solange sie dies als sinnvoll erachten», sagt Annina Andres, Mitglied der Geschäftsleitung von Rotpunkt-Pharma, die zehn Apotheken in beiden Basel betreibt. Die einzelnen Filialen können selbst entscheiden, ob das Angebot weitergeführt wird.

