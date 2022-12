Grippewelle in den beiden Basel führt zu überfüllten Apotheken

Gesundheit «Eine Grippewelle wie schon lange nicht mehr»: Notfallpraxen und Apotheken beider Basel wurden an den Festtagen überrannt Die Grippewelle kommt dieses Jahr früher als sonst und trifft die beiden Basel besonders heftig. Das führte vor Apotheken zu Schlangen bis aufs Trottoir und zu prekären Situationen auf den Notfällen. Rafael Hunziker und Zara Zatti Jetzt kommentieren 27.12.2022, 18.58 Uhr

Nach einem strengen Wochenende: Der Andrang in der 24-Stunden-Apotheke am Basler Petersgraben sank nach den Feiertagen wieder. Bild: Juri Junkov

Die Grippewelle kommt diese Saison früher als in den Jahren zuvor. Das zeigen Daten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Demnach liegen die nachgewiesenen Influenza-Fälle dieses Jahr vor Weihnachten so hoch wie in den vergangenen Jahren erst im Januar, Februar oder März. Auch besuchten in der Vorweihnachtszeit mehr Menschen eine Ärztin oder einen Arzt wegen grippeähnlichen Erkrankungen. Die höchste Rate der Konsultationen wurde in den Kantonen Basel-Stadt, Baselland, Aargau und Solothurn verzeichnet.

Das bekamen auch die Notfälle, Walk-in-Arztpraxen und Apotheken in der Region zu spüren, die über die Festtage geöffnet hatten. Die Medix-toujours-Praxis beim Bahnhof SBB trennte aufgrund des Ansturms sogar die Patientinnen und Patienten mit einer Infektionskrankheit von den Personen mit anderen Beschwerden.

Bei den Standorten beim Bahnhof SBB und in Pratteln von Medix-toujours kann man ohne Termin vorbeigehen. «Der Standort an der Küchengasse wurde kurzerhand für grippale Infekte umfunktioniert», sagt Praxiskoordinatorin Victoria Pettypool. «Damit sich noch nicht Infizierte im Wartezimmer nicht auch noch anstecken.»

Praxis musste wegen Personalengpass schliessen

Viele Patientinnen und Patienten, die zu ihnen kommen, hätten zwar eigentlich eine Hausärztin oder einen Hausarzt in Basel, «doch diese hatten entweder keine Kapazität mehr oder waren in den Betriebsferien». Die Medix-Praxen seien am Weihnachtswochenende täglich überlastet gewesen, es kam zu Wartezeiten von bis zu drei Stunden. Die Medix-Praxis in Pratteln musste zudem nachmittags jeweils selbst schliessen, weil sie mit Personalengpässen zu kämpfen hatte.

In manchen Medix-Praxen kam es am Weihnachtswochenende zu Wartezeiten von bis zu drei Stunden. Archivbild: Kenneth Nars

Victoria Pettypool berichtet von «einer Grippewelle wie schon lange nicht mehr». Daneben gäbe es viele Atemwegserkrankungen wie Streptokokken, Angina oder RSV-Infektionen. Covid-Infektionen seien in der Minderheit.

Weniger Abwehrkräfte wegen Corona-Schutzmassnahmen

Auch die 24-Stunden-Apotheke beim Unispital Basel hatte über die Festtage alle Hände voll zu tun. «Wir wurden überrannt, die Schlange ging teilweise bis aufs Trottoir hinaus», sagt Geschäftsführerin Renate Allemann. Die meisten seien wegen Erkältungskrankheiten wie Schnupfen, Fieber oder Husten gekommen.

«Die Festtage sind immer die strengsten Tage des Jahres für uns», sagt Allemann. Deshalb hätten sie auch extra viel Personal eingeplant. «Doch irgendwann hatten wir einfach nicht mehr genügend Computer und Kassen, weshalb es dann doch zu Wartezeiten kam.»

Auch wenn über die Festtage, wenn alle anderen Apotheken zu haben, immer viele Kundinnen und Kunden kommen würden, hat Allemann den Eindruck, dass es dieses Jahr noch mehr waren. Sie erklärt sich das mit der Coronapandemie. «Wir haben uns jetzt zwei Jahre lang mit Masken vor Infektionskrankheiten geschützt und haben deswegen weniger Abwehrkräfte gegen Virenerkrankungen gebildet», sagt sie.

Renate Allemann, Geschäftsführerin der 24-Stunden-Apotheke: «Wir wurden überrannt, die Schlange ging teilweise bis aufs Trottoir hinaus.» Bild: Juri Junkov

Spitäler danken dem warmen Wetter

Auch auf den Notfallstationen der Spitäler spürt man die vorzeitige Grippewelle. «Eine grosse Anzahl der Patientinnen und Patienten, die bei uns vorstellig werden, leiden unter viralen Infekten, hauptsächlich Influenza», sagt Astrid Minder, Mediensprecherin des Kantonsspitals Baselland (KSBL). Bereits vor einigen Wochen habe das KSBL viele Grippefälle verzeichnet, die ansonsten erst im Januar auftreten würden.

Die Infektionskrankheiten würden zu einer hohen Auslastung des Notfalls führen. «Die Situation ist prekärer als in anderen Jahren», sagt Minder. Das KSBL habe rund einen Viertel mehr Patientinnen und Patienten als in den Vorjahren. Eine Verbesserung der Situation sei nicht in Sicht. Die Zahlen seien konstant hoch.

Hoffnung schenkt lediglich das Wetter. «Zum Glück ist, dank der eher hohen Temperaturen, kein Glatteis in Sicht und vermehrte Sturzunfälle deshalb eher nicht an der Tagesordnung», sagt Minder.

Das Unispital ist die Ausnahme

Auch der Notfall des Claraspitals war über die Festtage ausserordentlich stark ausgelastet, ohne absehbare Entlastung. «Das Patientenaufkommen war, wie schon in den vergangenen Wochen, deutlich höher als in den Vorjahren und geht bisher unvermindert weiter», sagt Beatrix Sonderegger, Sprecherin des Claraspitals.

Einzig das Universitätsspital Basel (USB) spricht von einer Verbesserung der Lage über Weihnachten. Das USB, das vor den Festtagen noch an die Bevölkerung appellierte, habe wieder mehr Kapazitäten im Haus. «Über die Festtage finden weniger elektive Eingriffe statt», sagt Nicolas Drechsler, Sprecher des USB. Die verfügbaren Betten führen dazu, dass Patientinnen und Patienten aus dem Notfall auf die Stationen gebracht werden können, weshalb es zu weniger Rückstau kommt.

SVP-Grossrat will Massnahmen gegen überfüllte Notfallstationen

SVP-Grossrat Joël Thüring will nun politisch gegen die immer wieder überfüllten Notfallstationen vorgehen. So reichte er am Dienstag einen Anzug zum Thema ein. Darin bittet er den Regierungsrat zu prüfen, welche Massnahmen dieser ergreifen kann, damit die Notfallstationen künftig «weniger stark belastet sind und die Zahl der Bagatellunfälle auf denselbigen abnehmen».

