Notfallaufnahmen der Region Basel sind am Anschlag

Gesundheit Notfallaufnahme am Anschlag: Das sind die Gründe für die Überlastung in der Region Das Personal kündigt, die Patientinnen und Patienten müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Notfallstationen in beiden Basel sind überlastet. Ein Notfallmediziner erklärt, woran das liegen könnte. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Notfallzentrum in Liestal des Kantonsspitals Baselland versorgt jährlich 22’000 Patientinnen und Patienten. Juri Junkov

Seit Beginn dieses Jahres suchten rund 20 Prozent mehr Patientinnen und Patienten die Notfallstationen des Universitätsspitals Basels und des Kantonsspitals Baselland auf. Eine Entwicklung, die in fast allen Regionen der Schweiz zu beobachten ist. «Wir haben 41 Behandlungsplätze und können demnach maximal 41 Personen gleichzeitig behandeln. Aktuell sind bis zu 80 Patienten gleichzeitig vor Ort», sagt Roland Bingisser, Chefarzt und Leiter des Notfalls am Unispital.

Roland Bingisser ist Chefarzt und Leiter des Notfalls am Unispital. USB

Wer nun glaubt, das Problem sei einzig deshalb entstanden, weil mehr Menschen mit Kleinigkeiten direkt ein Spital aufsuchen, irrt. Bingisser hat in den vergangenen Monaten beobachtet, wie sich die Lage verschärft hat. Er sagt: «Wir sind uns Stress gewohnt, da uns auf dem Notfall das Wasser seit Jahren bis zu den Nasenlöchern steht. Die Eskalation jetzt ist aber einzigartig und kommt daher, dass sich alle Faktoren in die gleiche, falsche Richtung entwickelt haben.»

Bingisser zählt sechs Faktoren auf: Die Coronapandemie veranlasste viele Menschen dazu, Gesundheitsprobleme aufzuschieben und zu Hause zu bleiben. «Jetzt, nachdem die Einschränkungen aufgehoben sind, gehen die Leute raus, wollen das Verpasste nachholen», sagt Bingisser. Er weist auf Grossanlässe wie das Klosterbergfest in Basel oder das Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest in Pratteln hin. Jede Coronawelle habe zudem eine Abnahme bei allen erfassten akuten Erkrankungen aufgezeigt, selbst bei Herzinfarkten. «Aber danach haben alle Erkrankungen zugenommen und den Effekt überkompensiert.» Die Pandemie hat zudem eine «massive Zunahme von Angststörungen» ausgelöst, sagt Bingisser. Und wer Angst hat, suche oftmals sofort Hilfe und gerate damit mangels Alternativen in den Wartezimmern der Notfallstationen. Der medizinische Fortschritt führt dazu, dass Patientinnen und Patienten vermehrt dank komplexer Behandlungen und Hilfsmittel wie Herzschrittmachern überhaupt noch weiterleben können. Bingisser: «Wenn es diesen Personen schlecht geht, brauchen sie oft sofort Hilfe. Und diese kann nur ein Spital anbieten.» Hausarztpraxen seien dafür weder ausgerüstet noch 24 Stunden pro Tag verfügbar. Die höhere Lebenserwartung – die unter anderem ein Resultat des medizinischen Fortschritts ist – stellt einen weiteren «Megatrend» dar und bedeutet für die Notfallmedizin eine grosse Belastung, da sich lebensgefährliche Zustände bei älteren Patientinnen und Patienten naturgemäss häufen. Da die Komplexität der gesundheitlichen Probleme weiter ansteigt, gerät die Akutmedizin in Schwierigkeiten, da hier kaum Optionen für ambulante Behandlungen bestehen. Hausarztpraxen sind weiter oft ausgelastet und schliessen laut Bingisser oftmals, bevor die Menschen Feierabend haben. Haben sie danach ein gesundheitliches Problem, suchen sie vermehrt den Notfall auf. Zudem schwinden die Angebote von Hausärztinnen und Hausärzten, da in diesem Feld eine Überalterung herrscht. Schweizweit wird seit längerem festgestellt, dass zu wenig Nachwuchs in die Hausarztmedizin drängt. «Pflegeheime sind stark ausgelastet. Das bedeutet, die Geriatrie-Spitäler können die Patientinnen und Patienten nicht weiterverlegen, was wiederum heisst, dass wir ältere Pflegebedürftige aus den Notfallstationen weniger häufig in die Geriatrie überweisen können», sagt Bingisser. Die Bettenknappheit sei der «Killer für die Personalbestände», da Patientinnen und Patienten immer unzufriedener würden, je länger sie auf ein reguläres Bett warten müssten. «Neben der massiven Überforderung durch die unglaublich hohen Patientenzahlen muss diese Frustration durch das Notfallpersonal geschluckt werden», sagt Bingisser.

Gesundheitsversorgung ist abhängig von Notfallzentren

Für Notfallmediziner Bingisser ist das Mehraufkommen im Notfallzentrum des Unispitals kaum mehr zu bewältigen. Er sagt: «Lange Zeit wollte man nicht zu viele Ressourcen in die Notfallzentren investieren, da man glaubte, hier ginge es nur um Bagatellfälle.» Heute sei es so, dass die regionale Gesundheitsversorgung stark von den Notfallzentren abhängig sei, aber das sei schwierig einzugestehen.

Bereits seit Jahren habe man mehr Platz und Personal beantragt, da die Entwicklung absehbar gewesen sei. Bingisser sagt: «Es ist bitter, dass jetzt die Reservekapazität fehlt, um auch die Post-Covid-Krise noch gut meistern zu können. Diese Reserven müssen jetzt im schwierigsten Moment und sehr dringlich aufgebaut werden.»

Basler Regierung verfolgt Entwicklung mit Sorge

Das Kantonsspital Baselland kämpft mit denselben Schwierigkeiten. Nicolas Geigy ist Chefarzt am Notfallzentrum und leitet die Notfallstationen in Liestal und auf dem Bruderholz. Das Notfallzentrum in Liestal etwa sei in den 1980er-Jahren ursprünglich für 5000 zu betreuende Personen pro Jahr gebaut worden. Mittlerweile versorge es jährlich 22’000 Patientinnen und Patienten und habe in den vergangenen Jahren entsprechend erweitert werden müssen. Hinzu komme die spitaleigene hausärztliche Notfallpraxis mit rund 6000 zu Betreuenden. Geigy: «Wenn diese Tendenz anhält, müssen wir zwingend weiter zusätzliches Personal gewinnen können.»

Der Basler Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Die Mitte) bezieht am Mittwochnachmittag Stellung zur Überlastung der Notfallmedizin. «Die Regierung verfolgt die Entwicklung sehr aufmerksam und zumindest teilweise mit Sorge», sagt er. Weiter werde die Ansicht geteilt, dass die hohe Auslastung kein dauerhafter Zustand sein soll.

Er sieht eine Möglichkeit in einer Informationskampagne, in der die Baslerinnen und Basler über die ärztlichen Angebote ausserhalb der Notfallstationen informiert würden. Zuletzt betont Engelberger: «Der Regierungsrat ist bereit, zur Entlastung Hand zu bieten. Der Kanton finanziert schon jetzt ein zusätzliches, zweites Notfallteam im Unispital mit einer Million Franken pro Jahr.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen