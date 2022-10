Gesundheitsversorgung Keine Abtreibungen im Bethesda: Warum das Basler Unispital unterschiedliche Massstäbe ansetzt Das Universitätsspital Basel hat die Mehrheitsübernahme am Bethesda-Spital vollzogen. Damit ändert sich die operative Führung der Privatklinik, aber an den christlichen Werten soll nicht gerüttelt werden. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Das Bethesda-Spital bewirbt sich als Kompetenzzentrum für Frauenmedizin. Juri Junkov

Das Basler Universitätsspital hat sich in diesem Jahr merklich vergrössert. Im Mai wurde bekannt, dass das Unispital die Mehrheit der Aktien der Bethesda Spital AG übernimmt. Gerade im Bereich der Frauenmedizin soll eine vertiefte Zusammenarbeit stattfinden. Geplant ist etwa ein Zentrum Frau und Kind, hiess es damals in einer Mitteilung. Das Bethesda-Spital hat gemäss Spitalliste von 2021 einen uneingeschränkten Leistungsauftrag im Bereich Gynäkologie.

Mit der Mehrheitsbeteiligung des Unispitals übernimmt dieses faktisch die operative Leitung. Aber bereits im Mai wurde in der Mitteilung festgehalten: Man will an den jeweiligen Stärken «in gegenseitigem Respekt» festhalten. Wie die bz weiss, gehört dazu, dass im Bethesda-Spital auch künftig keine Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden.

Unispital und Bethesda funktionieren separat

Thomas Rudin ist der Direktor des Bethesda Spitals. Kenneth Nars

Für das Bethesda-Spital ist klar: Abtreibungen passen nicht zur Philosophie. Das machte die Privatklinik bereits 2016 deutlich. Damals übernahm das Bethesda-Spital die Frauenklinik des Bruderholzspitals. Dabei fiel das Angebot des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Programm. Spitaldirektor Thomas Rudin sagte damals zur bz:

«Am Ende war es ein klarer Entscheid für unsere christliche Ethik und Wertekultur, die wir seit der Gründung des Spitals 1923 pflegen. Es geht dabei auch um unsere Glaubwürdigkeit.»

Und darauf beruft sich das Bethesda-Spital auch nach der Übernahme durch das Unispital. Auf Anfrage der bz schreibt Sprecher Daniel Kloetzli, der Schritt «hat Einfluss auf die Arbeitsweise des Bethesda-Spitals». Das Unispital beruft sich derweil darauf, dass die beiden Spitäler weiterhin «zwei komplett unterschiedliche und separate Unternehmungen» seien.

«Haltungen lassen sich gut vereinbaren»

Doch wie kann es sein, dass damit an unterschiedlichen Standorten des Unispitals unterschiedliche Massstäbe angewendet werden? Das Unispital sieht keinen Widerspruch in den unterschiedlichen ethischen und moralischen Wertehaltungen. Sprecherin Caroline Johnson sagt auf Anfrage: «Die Haltungen lassen sich gut miteinander vereinbaren. Zu diesem Schluss sind wir nach eingehender Prüfung gekommen.»

SP-Nationalrätin hält den Entscheid für problematisch. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Gesundheitspolitikerin und Nationalrätin Sarah Wyss (SP) hält den Entscheid für problematisch. «Das Bethesda-Spital muss sich von seiner Wertehaltung lösen, es ist jetzt Teil einer universitären Klinik.» Gleichzeitig sieht Wyss den neuen Partner in der Pflicht:

«Das Unispital muss zwingend für die Selbstbestimmung der Frau und das Recht auf Abtreibung einstehen.»

Bethesda arbeitet mit Abtreibungsgegner zusammen

Auf der Website des Bethesda-Spitals erhalten ungewollt schwangere Frauen drei Möglichkeiten angeboten – unter dem Titel «Mütter in Not». Erstens wird die Option der vertraulichen Geburt erklärt: Schwangere in Notsituationen können ihr Kind unter Verschlusshaltung zur Welt bringen; das Baby wird sogleich bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde angemeldet.

Weiter gibt es die psychosoziale Beratung des Bethesda-Spitals: Das kostenlose Gespräch wird dabei entweder von einer Seelsorgerin oder dem Spitalpfarrer geführt. Und drittens betreibt die Klinik ein Babyfenster, das einzige in der Region. Es soll einer Mutter ermöglichen, das Kind anonym abzugeben.

Hier benennt das Bethesda-Spital ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind – der Initiantin der beiden aktuell laufenden nationalen Initiativen, die das Recht auf Abtreibung in der Schweiz deutlich einschränken wollen. Dazu Stellung beziehen wollen weder das Bethesda-Spital noch das Unispital auf Anfrage der bz.

Sollte doch mal eine werdende Mutter in Lebensgefahr schweben und einen Eingriff in Richtung eines Schwangerschaftsabbruchs erfordern, weiss das Bethesda-Spital eine einfache Lösung. Jürg Matter, Direktor der Stiftung Diakonat Bethesda, sagte 2016 zur bz: «Wenn alle Stricke reissen, werden wir sie in eine Drittklinik begleiten und auch nach der Abtreibung betreuen.»

