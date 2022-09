Basler Ladeninhaberin von Ahoi Ahoi engagiert sich in Mosambik

Engagement Sehr fair: Inhaberin von Basler Laden Ahoi Ahoi unterstützt via Onlineshop Kriegsbetroffene in Mosambik Josina Schiff hat vor wenigen Wochen das Geschäft fairoase.ch übernommen. Pro Kauf spendet sie verschiedenen Projekten in Mosambik sechs Franken – aus persönlichen Gründen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Kindheitstagen mit Mosambik tief verbunden: Josina Schiff in ihrem Laden Ahoi Ahoi im Kleinbasel. Juri Junkov

Es passte eigentlich alles so, wie es ist für Josina Schiff. Ihr Geschäft Ahoi Ahoi an der Unteren Rheingasse in Basel gehört neun Jahre nach dessen Eröffnung – damals noch an der Riehentorstrasse – zu den kleinen, aber feinen Fixpunkten in der Shoppingcity Basel. Das Angebot umfasst eine Mischung aus hauptsächlich skandinavischen, afrikanischen und schweizerischen Design-Trouvaillen im Wohn-, Mode- und Beautybereich. Ja, der Laden läuft, und Schiff hat mehr als genug zu tun. Dennoch hat sie vor einem Monat den Onlineshop fairoase.ch übernommen, der für Produkte aus nachhaltiger Herstellung und mit ausschliesslich ethisch vertretbarem Ursprung steht, wie sie sagt.

Bis anhin seien Accessoires und Kleider im Sortiment gewesen, sie habe es nun um Beautyprodukte und Wohnaccessoires erweitert. «Es gibt aber nahezu keine Verbindung zu Ahoi Ahoi, das sind zwei verschiedene Konzepte.» Die ehemalige Inhaberin des Onlineshops, die aus jobbedingten Gründen das Portal nicht weiter betreiben konnte, fragte Schiff an, ob sie übernehmen wolle. «Ich habe ganz spontan zugesagt,» sagt die Basler Unternehmerin. Und während sie das tat, manifestierte sich eine Idee:

«Schon lange habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, Kriegsbetroffene in Mosambik kontinuierlich mit Spenden zu unterstützen. Im Setting dieses Shops scheint mir das ein gutes Projekt.»

Pro Kauf im Fairoase-Shop spendet Schiff sechs Franken. Sie hat den direkten Draht: Schiff hat die ersten sechs Jahre ihres Lebens im kriegsgebeutelten Land im Süden Afrikas verbracht. Ihre Eltern, eine Ärztin aus Basel und ein Ingenieur aus Schweden, hatten sich vor Ort kennen und lieben gelernt. Als Josina Schiff schulreif war, kehrte die Mutter mit Sohn und Tochter in die Schweiz zurück. Die Kinder reisten fortan jährlich zurück, um den Vater zu besuchen, der dort geblieben war und sich weiter dem Brunnenbau widmete.

Die Leute liegen ihr am Herzen

Trotz des damaligen Bürgerkriegs hätten sie und ihr Bruder mehrheitlich eine glückliche Kindheit in Pemba im Norden von Mosambik verlebt, erzählt Schiff. Bei Paraden von Kriegsopfern habe sie aber viele verstümmelte Menschen gesehen, «diese Bilder haben mich geprägt». Noch immer pflege sie Kontakte vor Ort, das letzte Mal reiste sie vor sechs Jahren dorthin – zurzeit sei das unmöglich und zu gefährlich – und veranstaltete Journalismus- und Mode-Workshops für junge Erwachsene.

Das Haus ihres mittlerweile verstorbenen Vaters haben sie und ihr Bruder vermietet und entlöhnen mit dem Einkommen drei Hausangestellte, die von dem Geld je etwa 20 Personen ernähren könnten. Zudem finanzieren die Geschwister seit Covid, als die Schulen in Mosambik geschlossen blieben, fünf Kindern den Besuch einer Privatschule. «Mit weiterem gesparten Geld ist es uns vor einem Monat gelungen, 25 Flüchtlinge aus einer von IS-Terroristen heimgesuchten Region zu evakuieren und nach Pemba zu bringen,» so Schiff.

Sie wolle sich weiter in Mosambik engagieren und noch viel mehr Menschen helfen, was die Spenden via den Onlineshop nun möglich machten, freut sie sich. «Diese Menschen, dieses Land, liegen uns am Herzen. Ziel der Aktion ist nicht nur, dass sie die aktuelle Situation meistern, sondern ihnen in Zukunft zu ermöglichen, eigenständig zu sein.»

Es sei ihr auch ein Anliegen, auf die Situation in Mosambik aufmerksam zu machen:

«Der Krieg in der Ukraine ist schrecklich. Aber wir dürfen all die anderen Regionen auf dieser Welt nicht vergessen, die sich im Krieg befinden und deren Bewohnerinnen und Bewohner genauso leiden. Auch sie brauchen Unterstützung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen