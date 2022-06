Am Dienstag kündigte der Pharmakonzern Novartis an, in der Schweiz 1400 Stellen einzusparen – ein Grossteil davon am Hauptsitz in Basel. Die Gewerkschaft Unia fordert Novartis auf, genügend Zeit zu gewähren, damit die Beschäftigten und ihre Vertretungen Vorschläge ausarbeiten können.

Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 29.06.2022, 14.31 Uhr