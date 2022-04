Basel: Knatsch um Organisation von Demo zum 1. Mai

Gewerkschaften Knatsch um 1.-Mai-Fest in Basel: Darum endet die Demo zum ersten Mal auf der Kaserne Neben den Gewerkschaften und Parteien wollen dieses Jahr auch kleine Gruppen mitreden, wie der Tag der Arbeit ablaufen soll. Das sorgte für Diskussionen und Veränderungen. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Der 1. Mai 2021 verlief im Zeichen von Corona. Nachdem die Demonstration 2020 komplett ausfiel, wagten sich einige auf die Strasse. Georgios Kefalas / Keystone

Der 1. Mai und die damit verbundenen Feierlichkeiten sind für gewöhnlich in den Händen der Gewerkschaften und linken Parteien. In den vergangenen Jahren lud der Basler Gewerkschaftsbund jeweils zum Vorgespräch ein. SP, Basta, Grüne sowie die Gewerkschaften wie Unia, VPOD und Syndicom legten sodann die Eckpunkte der Kundgebung fest.

In diesem Jahr lief alles anders. Aufgrund der Coronapandemie gab es in den vergangenen beiden Jahren keinen traditionellen 1.-Mai-Umzug. 2021 zogen zwar rund 1000 Demonstrierende durch Basel, organisiert wurde der Anlass vorrangig von kleineren Gruppierungen wie der Kurdenvereinigung oder der Anlaufstelle für Sans-Papiers beider Basel. Die Gewerkschaften und Parteien reihten sich am Ende des Demonstrationszuges ein.

Offizielle Bewilligung steht noch aus

Eben jene kleineren Vereine und Gruppierungen wollten nun auch beim diesjährigen 1.-Mai-Fest den Takt angeben. Wie die bz weiss, sorgte das für Knatsch zwischen ihnen und den professionell aufgestellten Gewerkschaften und Parteien. Bis jetzt sind keine konkreten Veranstaltungsinformationen auf den Websites von SP, Basta, Unia oder VPOD aufgeschaltet.

Auch die offizielle Bewilligung von Seiten der Basler Kantonspolizei für die Kundgebung steht aus. Laut Sprecher Rooven Brucker wird das Gesuch aktuell bearbeitet.

Wie viel soll ein Bier kosten?

Doch warum lief die Organisation der traditionellen Feierlichkeiten so holprig? Franziska Stier, Parteisekretärin der Basta, sagt: «Wir hatten nach Corona die Routine verloren. Darum hat der Prozess erst spät begonnen.» Zudem sei das Komitee dieses Jahr deutlich breiter aufgestellt: Neben Gewerkschaften und Parteien gehören 2022 auch der Feministische Streik, die kommunistische Jugend, die Gruppen DemKurd, Cologna Libera oder der Klimastreik dazu. Über 24 teilnehmende Gruppen sind es laut Stier.

Benjamin Plüss, Gewerkschaftssekretär des VPOD Region Basel, spricht für das Komitee. Er sagt, früher sei die Organisation stark über den Basler Gewerkschaftsbund gelaufen. Jetzt sei man näher bei den Bedürfnissen der einzelnen Gruppierungen. «Wir gehen nun mehr in Richtung Bewegung», sagt Plüss. Da sei es normal, dass unterschiedliche Ansprüche geäussert würden. Wie viel soll ein Bier am 1. Mai kosten? Wer tritt als Rednerin oder Redner auf? Welche künstlerischen Darbietungen sind gewünscht?

Demo endet auf dem Kasernenareal

Zudem wurde die Route der 1.-Mai-Demonstration überarbeitet: Bisher fanden die Reden und Auftritte der Politikerinnen und Politiker jeweils mitten in der Stadt auf dem Barfüsserplatz statt. Bei den Diskussionen über die Durchführung ergaben sich zwei Lager: Plüss erzählt, es habe die einen gegeben, die den 1. Mai möglichst zentral feiern wollten.

Den anderen sei der Barfi zu ausgestellt, nicht hindernisfrei und für Standbetreibende zu schwierig erreichbar gewesen. So sei die Wahl schliesslich auf das Kasernenareal gefallen. Plüss: «Wir mussten vieles neu verhandeln, aber es wird dafür ein umso spannenderer

1. Mai.»

Terminkollision mit FC Basel-Spiel

Noch fehlt also die Bewilligung für den 1.-Mai-Umzug vom De-Wette-Park bis zur Kaserne. Zudem stellt sich die Frage, wie die Kantonspolizei mit dem gleichzeitig stattfindenden Fussballspiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich im St.-Jakob-Park umgeht. Treten die beiden Vereine gegeneinander an, ist es jeweils ein Hochrisikospiel. Weiter wurde der Gästesektor um mehr Plätze erweitert. Zudem stellen die SBB aufgrund der grossen Nachfrage nicht nur einen, sondern vier Extrazüge von Zürich nach Basel bereit. Der FC Basel hat den Online-Ticketverkauf unterdessen gestoppt.

Auf Anfrage erklärt Polizeisprecher Brucker, die Polizei beurteile die Lage laufend und werde alle nötigen Massnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Bevölkerung auch am 1. Mai zu gewährleisten. Zum Polizeiaufgebot an jenem Sonntag wird keine Angabe gemacht.

