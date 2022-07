Junge Religion: Bahai-Gemeinde will kantonale Anerkennung

GLAUBEN Junge Religion: Die Bahai-Gemeinde will von Basel anerkannt werden Seit 2005 können neue Religionsgemeinschaften eine kantonale Anerkennung beantragen. Vor rund zehn Jahren haben die Aleviten und die Christengemeinschaft einen solchen Antrag gestellt. Nun zieht die Bahai-Gemeinde in Basel nach. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Weltzentrum der Bahai befindet sich in Haifa, Israel. Weltweit hat die relativ junge Religionsgemeinschaft etwa 6 Millionen Anhängerinnen und Anhänger. In der Schweiz leben mittlerweile rund 1200 Gläubige, mehrere hundert davon zählt Basel. Keystone

Das Bahaitum ist eine junge Religionsgemeinschaft. Hervorgegangen ist sie im 19. Jahrhundert aus dem schiitischen Islam. Die Bahai bezeichnen sich als vereinende Religion, die sich an die gesamte Menschheit wendet. Sie bezieht sich auf die iranische Gründerfigur Baha Ullah, der dazu aufruft, die Erde als nur ein Land und alle Menschen als seine Bürger zu betrachten. Das Bahaitum ist eine Religion des Friedens, nach dem Glaubenssatz, dass ein einziger, übersinnlicher Gott alles erschaffen hat und aus diesem Grund alle Religionen gleichwertig sind.

Die Bahai-Gemeinde in Basel will wahrgenommen werden

Roya Blaser, Bahai-Mitglied und Mitverantwortliche des gestellten Antrags, sagt: «Eine Anerkennung durch den Kanton bedeutet für uns, dass wir von der Regierung wahrgenommen werden». Die Bahai-Gemeinde trage mit ihren Aktivitäten etwas für die Gesellschaft bei und verzeichne einen stetigen Zuwachs an Mitgliedern. «Materiell erwarten wir nichts von einer kantonalen Anerkennung. Uns geht es darum, als Glaubensgemeinschaft wahrgenommen zu werden», sagt Blaser. Ein Zentrum hat die Gemeinde in Basel nicht. Sie treffen sich in Privaträumen oder mieten sich in öffentlichen Räumlichkeiten ein.

Die Bahai sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts in der Schweiz aktiv. Dennoch sind sie einer breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Die Bahai sind Teil des Hauses der Religionen, das sich als Begegnungsstätte und ein Ort des Dialogs der Kulturen bezeichnet. Dem 2002 in Bern gegründeten Verein gehören acht Religionsgemeinschaften an, darunter die fünf grossen Weltreligionen.

Vertreten ist jede Bahai-Gemeinde durch den «Geistigen Rat der Bahai». Dieser besteht jeweils aus neun Mitgliedern und wird von der Gemeinde jährlich neu gewählt. Die Funktion dieses Rats ist vergleichbar mit einer Pfarrperson einer christlichen Gemeinschaft. Der Geistige Rat in Basel besteht seit 1955 und verwaltet seither die Angelegenheiten der Bahai- Gemeinde. Kürzlich hat er nun den Antrag für eine kantonale Anerkennung gestellt, welcher im Grossen Rat eingegangen ist.

Nicht dieselben Rechte, aber auch weniger Pflichten

In Basel-Stadt gibt es zwei verschiedene Arten der Anerkennung für Religionsgemeinschaften. Einerseits die öffentlich-rechtliche, diese gilt für die evangelisch-reformierte Kirche, die römisch-katholische, die christkatholische Kirche und die israelitische Gemeinde. Diese Kirchen erhalten das Steuerprivileg und unterstehen der Oberaufsicht des Regierungsrates. Eine kantonale Anerkennung hingegen hat hauptsächlich einen symbolischen Charakter, diese Gemeinschaften haben nicht dieselben Rechte, es werden ihnen aber auch weniger Pflichten auferlegt, als bei einer öffentlich-rechtlichen Anerkennung.

Mittlerweile gibt es in Basel drei private Gemeinden, die als Religionsgemeinschaft kantonal anerkannt wurden, nämlich die Aleviten, die Christengemeinschaft und die Neuapostolische Kirche.

Der Grosse Rat entscheidet

Eine Gemeinschaft kann einen Antrag stellen, sofern sie eine gesellschaftliche Bedeutung hat, den Religionsfrieden und die Rechtsordnung respektiert, über eine transparente Finanzverwaltung verfügt und ihren Mitgliedern jederzeit einen Austritt ermöglicht. Zudem braucht es eine Zustimmung von 51 Mitgliedern des Grossen Rates. Roya Blaser zeigt sich zuversichtlich: «Wir denken, dass das klappt, wir erfüllen die Kriterien, die vom Kanton gestellt werden und freuen uns, wenn uns jemand von der Regierung besuchen würde.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen