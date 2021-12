Glosse Bienvenue chez les flics Bâlois Die Basler Polizei stellt den mitunter grössten Stand am Basler Weihnachtsmarkt. Ein Besuch in der wunderbaren Welt des Marketings. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Pätty, Freund und Helfer des Marketings. Kenneth Nars

Im Sommer hatte sich die Basler Polizei etwas Lustiges überlegt: ein Schiesstraining für Kinder. Wer wollte, durfte unter fachkundiger Anleitung von Ordnungshütern mit Luftdruck auf Luftballons ballern. Das Ferienangebot lief abseits der Präventionskampagne «Kinder überraschen – rechnen Sie mit allem» und war erstaunlich martialisch für ein Korps, das seit über einem Jahrzehnt keinen Schuss abfeuern musste.

Am Weihnachtsmarkt offenbart sich: Die Polizei hat weiterhin die Kleinsten im Visier. Wer über den Münsterplatz flaniert, dem wird das schmucke Chalet zwischen Glühwein-Stand und nun ja, einem anderen Glühwein-Stand auffallen. Von aussen mahnt es an ein grosszügiges Raclette-Stübli, und schon hofft man, sich die klammen Finger an einem Kääsbängel verbrennen zu dürfen. Weiter gefehlt als ein Kind beim Schiesstraining.

Drinnen steht ein Töff, auf den sich Gross und Klein setzen können, um sich einmal auf der Seite der rechtschaffenen Rechtschaffenden zu wissen. Um ein Öfeli rotten sich fünf Polizistinnen und Polizisten, mit denen man «über Gott und die Welt» plaudern kann, wie es in der Ankündigung heisst. Macht hoch die Tür, die Weisen von St. Clara sind da. Von den Wänden grinst Pätty, die Microfaser-Marketingoffensive 016 für Zielpersonen zwischen 0 und 10 - ein Plüschhund eben. Das Marionettentheater hat eine ganze Geschichte um ihn gestrickt und führt diese in regelmässigen Abständen auf einer kleinen Bühne im Chalet Chez les flics auf. Den Trick mit einem Tier als Sympathieträger hat sich die Polizei bei den BVB abgeschaut.

So weit, so seltsam, bleibt die Frage: wozu? Hofft die Polizei, dass sich das Engagement dereinst bei der Personalrekrutierung auszahlt? Dass vielleicht Glühwein-beseelte Eltern ihren Kindern eine Luftdruckpistole für den nächsten Sommer unter den Christbaum legen? Und warum ist Pätty ein Hund und kein Bulle? Oder ist alles nur oberflächliche Tarnung für einen ausgeklügelten Part während der Aktion Noël? Hände hoch (wer’s weiss)! Sonst fragen Sie doch einfach die Leute vor Ort. Die Polizistinnen und Polizisten vor dem Heizstrahler haben Zeit, um mit Ihnen über all das zu plaudern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen