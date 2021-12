Glosse Einkaufen für (sehr) viel Geld: Ein bisschen Spass muss sein Mehrere zehntausend Franken lassen sich manche Baslerinnen und Basler ein Festessen kosten. Manchmal geht es fast nicht anders. Benjamin Rosch 31.12.2021, 12.40 Uhr

Gerne hätten wir Bilder aus dem Warenhaus geliefert. Aber aus Diskretionsgründen gegenüber den Fischwaren ist das nicht möglich. Emanuel Freudiger / SON

«Manchmal muss es Kaviar sein», steht auf dem Buchdeckel. Das Buch liegt neben Fischeiern und einer grossen Flasche Wodka. Beluga, natürlich. Es ist der Morgen vor Silvester, dem ausgelassensten aller Feiertage (“Kanun Novogo goda”, wie der Russe sagt). Das Ende eines Jahres, das nicht viel Ausgelassenheit versprochen und noch weniger eingehalten hat. Deshalb knallen wohl vielerorts die Korken besonders laut, wenn es denn schon am Himmel über dem Rhein stumm bleiben muss, Nirgendwo lässt sich der Trotz schöner feiern als in der Delikatessen-Abteilung eines Warenhauses im Herzen der Stadt.

An Weihnachten soll hier ein Mann knapp 28000 Franken ausgegeben haben, alles nur im Food-Bereich, so geht das Gerücht. «Na, ein bisschen Kaviar, ein paar Trüffel und noch einige gute Flaschen, dann hat man das schon schnell zusammen», meint ein Verkäufer, auf den Einkaufszettel mit dem Preis eines Kleinwagens angesprochen. Stimmt schon. Vor allem wenn man bedenkt, dass es ja eben manchmal Kaviar sein muss. Die günstigste Dose kostet 50 Franken, die teuerste 1800. Und an diesen 200 Gramm isst man sich ja auch nicht satt.

Ein graumelierter Herr streift zum Fisch-Altar. Der Verkäufer dahinter trägt eine schwarze Fliege, vielleicht ist es die salzige Meeresbrise, die den Eindruck verstärkt: Er wirkt wie ein Pinguin. Der Kunde verlangt nach drei Gambinos. Drei rote Krustentiere plumpsen auf die Mettler Toledo: 400 Gramm, 120 Franken. Die Waage piepst vor Freude, der Pinguin wickelt noch ein paar Jakobsmuscheln ein.

Der Laden ist erst einige Minuten offen, aber schon hat sich ein Stau vor dem Traiteur gebildet. «Jä, Du muesch nit aastoo wie vorhär, wo Di ain überholt het», herrscht eine Frau ihren kleineren Mann an. «Muesch dr halt überlegge, was de willsch», gibt sie ihm auf den Weg, während sie ihn liebevoll vor die Auslage bugsiert. Ihr Pelzkragen wippt, während sie wartet. Im Kühlregal neben ihr heischt die Pastete um Aufmerksamkeit: 50 Prozent Rabatt, darauf ein Kleber «SAVE FOOD». Wie ist das herrlich, nicht nur sich selber etwas Gutes zu tun, sondern auch der Welt! Neben der Pastete gibt es «Foie gras» in allen tollen Variationen.

Im Hintergrund dudelt ein E-Piano mit etwas viel Hall, der Beat hält die Kundschaft wach. Solche Musik ist reine, wohltuende Unaufgeregtheit, diskret wie ein Butler, aber doch immer irgendwie da. Der langsamste Lift der Stadt lässt die Leute ins untere Stockwerk gleiten. Hier stehen die guten Flaschen, die der Verkäufer gemeint hat. Sassicaia, Ornellaia, Scheiaweia. Dann doch lieber Frankreich: Château d’Estoublon heisst es auf dem Etikett und die Gedanken schweifen zu einem pittoresken Rebschlösschen an den Ufern der Dordogne. Ah nein, es handelt sich um ein Olivenöl. Fast 200 Franken kostet es, aber mit dem passenden Essig lassen sich daraus unvorstellbare Salatsaucen zaubern. Ganz raffiniertes Olivenöl kann man sogar zum Frittieren verwenden, sagt man.

Schnell noch einige Einkäufe aus Betretenheit, dass der Warenkorb so leer ist: eine Avocado (kann man immer brauchen) und die kleinsten Gipfeli der Erde, pardon: Mini-Croissants landen in der Tüte, die ein netter Mann im Anzug mit schwarzen Handschuhen packt.

Keine zwanzig Stutz tippt die Kassiererin, aber dafür erhält man die Gewissheit, sich etwas gegönnt zu haben gegen viralen Verdruss. Und sei es nur ein bisschen Überfluss.

С Новым годом!