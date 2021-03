Glosse Zwischen Krautstiel und Rüben – Gedanken zum aktuellen Foto der Basler Regierung Nora Bader 23.03.2021, 17.38 Uhr

Regierungsrat Basel-Stadt (v.l.): Barbara Schüpbach-Guggenbühl, Kaspar Sutter, Tanja Soland, Lukas Engelberger, Beat Jans, Conradin Cramer, Stephanie Eymann, Esther Keller. Zvg/Ursula Sprecher & Andi Cortellini

Die Anzüge erinnern an eine TV-Anwaltsserie aus den 90ern. Die Umgebung irritiert: Die Fotografen setzen die Regierung in einem Gewächshaus der Stiftung Lehrbetriebe beider Basel in Szene. Anstelle von Aktenbergen oder Gefängniszellen sind die Protagonisten umgeben von Fenchel, Zucchetti und Krautstielen – alles Setzlinge.