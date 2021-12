Grafik Aus der Werkstatt eines Basler Buchgestalters Der Basler Designer Thomas Dillier stellt seine Arbeit als Büchermacher vor – mit einem kleinen, aber feinen Band. Christoph Dieffenbacher 29.12.2021, 05.00 Uhr

Thomas Dillier (vorne rechts) bei der Arbeit an seinem neuen Buchband. zvg

Buchgestaltung – klar, das ist mehr, als das Titelbild auszuwählen. Das Werk will auf einem bestimmten Papier gedruckt, in passender Schrift gesetzt, mit Abbildungen versehen und gestaltet, gebunden oder geheftet sein. Bücher liegen leicht oder schwer in der Hand, öffnen sich gut oder schlecht, die Seiten sind eher rau oder glatt – und können erst noch unterschiedlich riechen. Das Medium des gedruckten Buches, vor Jahrhunderten erfunden, gepflegt und technisch weiterentwickelt, scheint auch in digitalen Zeiten nicht ausgestorben.