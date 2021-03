Grellingen Eine Dante Schuggi aus 6000 Einzelteilen: Primarlehrer arbeitet acht Monate an Lego-Projekt Lego-Fan Andreas Widmer hat nach dem «Baslerdybli» nun auch die Dante Schuggi in Lego verewigt. Rund 6000 Einzelteile kamen dabei zum Einsatz. Larissa Gassmann 11.03.2021, 05.00 Uhr

Andreas Widmers Dante Schuggi aus Lego. Bild: zvg

So ganz passt es nicht zu ihm, das filigrane grüne Lego-Tram mit den kleinen Fenstern. Und doch wurde es eigenhändig durch den Mann mit dem tätowierten Oberarm zusammengesetzt. Von Kindsbeinen ist Andreas Widmer Lego-Fan. Was einst klein begonnen hat, mündet nun mit grosser Regelmässigkeit in Mega-Projekten. Bereits zuvor hat Widmer ein Tram und einen Bus der BVB sowie das Personenschiff «Baslerdybli» nachgebaut. Mit der Dante Schuggi wurde nun erneut ein Objekt mit regionalem Bezug erstellt.