Beat Jans erwartet vom Bundesrat neue Verhandlungen mit der EU

Grenzregion Basel Regierungspräsident Beat Jans zur Beziehung Schweiz–EU: «Der Bundesrat muss jetzt bald ein Angebot machen» An einem Gespräch über die Zukunft der Schweiz und der EU kritisiert der Basler Regierungspräsident Beat Jans das Vorgehen des Bundesrates. Dieser müsse die Verhandlungen wieder aufnehmen.

Corona liess die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland wieder spürbar werden. Ein gutes Verhältnis ist für die Grenzregion unabdingbar. zvg

Die Schweizer Regierung bricht die Verhandlungen für ein Rahmenabkommen mit der EU ab – das gab der Bundesrat im Mai 2021 bekannt. Nachdem die Landesregierung nach siebenjährigen Gesprächen die Stopptaste gedrückt hatte, fragten sich viele: Wie soll es jetzt weitergehen?

Genau diese Frage stellte auch ein Webinar am Freitag: Der Basler Regierungspräsident Beat Jans lud zusammen mit Florian Hassler, dem Vertreter des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union, zu einer Diskussion über die aktuelle Situation. Geladen waren neben Vertretern aus Forschung und Wirtschaft auch Paul Seger, der Schweizer Botschafter in Deutschland, und Natalie Sleeman, Botschafterin der EU-Delegation in Bern.

Handel und Forschungsstandort in Gefahr

Jans erinnerte an die lange Tradition der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Dreiländereck und an die Grenzen, die durch das gescheiterte Rahmenabkommen wieder vermehrt spürbar würden. «Der Handel wird erschwert, unsere Region verliert als Forschungsstandort an Bedeutung.»

Damit spricht er zwei Folgen des gescheiterten Abkommens an. Zum ersten die Kündigung des Abkommens über die Anerkennung von medizinisch-technischen Produkten (MRA), welche die EU-Kommission unmittelbar nach dem Abbruch der Verhandlungen im Mai 2021 erklärte. Damit müssen Schweizer Medtech-Firmen ihre Produkte in der EU zertifizieren lassen, um sie exportieren zu können. Zweitens geht es um die Nichtassoziierung der Schweiz am Forschungsprogramm «Horizon Europe».

Deutsche Botschafterin fordert stärkere Signale

Jans und Hassler betonten vor allem die Verbundenheit der Grenzregion. Etwas härter wurde der Ton, als die Botschafterin und der Botschafter das Wort erhielten. So erinnerte Sleeman daran, wie die bilateralen Verträge überhaupt zu Stande kamen. «In der Schweiz besteht die Idee, dass die Bilateralen für alle Ewigkeit gemacht wurden. Doch die Verträge waren eine Überbrückungslösung.» Ursprünglich seien diese nur bis zum Beitritt der Schweiz zur EU gedacht gewesen. Die Schweiz stellte 1992 ein Aufnahmegesuch, 2016 wurde dieses wieder zurückgezogen. Sleeman betonte:

«Wenn die Bilateralen keine Überbrückungslösung mehr sind, dann ist auch deren Architektur nicht mehr angemessen.»

Der Schweizer Botschafter kritisierte den Ausschluss der Schweiz von «Horizon Europe». «Ich erachte das als Widerspruch, denn das Forschungsprogramm hat mit den Verhandlungen über die bilateralen Verträge nichts zu tun. Die EU schliesst uns aus einer gewissen Verärgerung aus.» Auch der Vertreter aus Baden-Württemberg fragte: «Wie soll ich es erklären, dass die Türkei, Singapur oder Israel assoziiert sind, aber die Schweiz nicht?»

Botschafterin Sleeman konterte, dass die Schweiz auch aktuell an gewissen Programmen teilnehmen könne. Für eine Assoziierung brauche es seitens der Schweiz stärkere Signale, dass sich die Beziehung künftig auf stabiler und institutioneller Basis bewegen werde.

Die SP will in die EU

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans erwartet, dass der Bundesrat handelt. Kenneth Nars

Beat Jans kritisierte das Vorgehen des Bundesrates: «Er ist aus den Verhandlungen ausgestiegen, mit der Begründung für den vorliegenden Vorschlag fände sich keine Mehrheiten. Der Bundesrat muss jetzt bald ein Angebot machen, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen.»

Seine eigene Partei, die SP, hat am Parteitag in Basel vor zwei Wochen einem Positionspapier zugestimmt, das einen EU-Beitritt in Etappen vorsieht. «Die Partei hat eingesehen, dass mit starren roten Linien nicht verhandelt werden kann. Wir wollen aufeinander eingehen», sagte Jans. Bei den letzten Verhandlungen mit der EU formulierten die Sozialdemokraten noch flankierende Massnahmen in Bezug auf Löhne und Arbeitsbedingungen.

Für Jans stehen die Chancen, zu einer Einigung zu gelangen, besser als vor zwei Jahren: «Der Krieg in der Ukraine zeigt auf, wie wichtig ein geeintes Europa ist.»

