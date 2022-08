Grossanlass 500-Meter-Festmeile symbolisiert die Geschichte von Basel und Riehen Musik, Kulinarik und ein Zirkus locken dieses Wochenende Menschen an die Bäumlihofstrasse. Die Gemeindegrenze zwischen Basel und Riehen wird zum Partyareal.

Die Soulsängerin Nicole Bernegger ist ein Aushängeschild für das Fest. Christian Herbert Hildebrand

Der Aufbau an der Bäumlihofstrasse ist in vollem Gange. An der Grenze zwischen Riehen und Basel laufen die Vorbereitungen für das grosse Fest am Freitag ab 16 Uhr bis am Sonntag um 16 Uhr. Regierungspräsident Beat Jans (SP) aus Basel und Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann (EVP) aus Riehen informieren mit Erik Julliard, dem Organisator, am Mittwoch im Schulhaus des Gymnasiums Bäumlihof die Medien über den bevorstehenden Anlass.

Zusammen wolle man vom 2. bis am 4. September das Fest «500 Joor Zämme» feiern. Vor 500 Jahren hat die Stadt Basel die Gemeinde Riehen gekauft. Aus diesem Grund sei das Verhältnis der beiden Gemeinden teilweise asymmetrisch, sagt Kaufmann. Trotzdem wolle man die lange Partnerschaft ausgiebig feiern. Das Fest zeige, das die Zusammenarbeit zu grossen Teilen gut funktioniere.

Mehr als Bratwurst

«Ich will die Bevölkerung ans Fest einladen», sagt Jans. Dieses soll die Vielfalt der Menschen aus Basel und Riehen abbilden. Wie in jeder Partnerschaft gäbe es auch zwischen den beiden Gemeinden Differenzen. Mit «500 Joor Zämme» wolle man allerdings die vielen positiven Aspekte der Beziehung feiern. Es sei ein Fest zum Geniessen und alle dürften an diesem teilnehmen, sagt Jans.

Es soll ein Volksfest mit Tiefe werden, sagt Julliard, der bekannt ist fürs Basel Tattoo und mit seiner Agentur Julliard Events den Anlass organisiert. Rund 70'000 Besucherinnen und Besucher würden, verteilt auf das Wochenende, erwartet. An einer 500 Meter langen Tafel, passend zum Jubiläum, sollen sich die Menschen treffen und austauschen können. Rundherum sind verschiedene Essensstände aufgestellt, die für das leibliche Wohl sorgen würden, sagt Julliard.

Soul, Rap, Reggae und ein Chor

Auch für Unterhaltung ist gesorgt. Neben der Livemusik gibt es interaktive Ereignisse, wie einen Zeitstrahl, der Geschichten erzählt, oder eine Bar, an der sich Politikerinnen und Politiker zu kleinen Spielen herausfordern lassen. Ausserdem bekommen die jungen Artistinnen und Artisten aus dem Zirkus Basilisk einen Auftritt am Fest.

Das Musikprogramm soll die Vielfalt der Kulturszene repräsentieren und Künstlerinnen und Künstler aus Riehen, Basel und der Umgebung einbeziehen. Neben erfahrenen und etablierten Musikerinnen und Musikern wie Nicole Bernegger, Skip oder Schwellheim gäbe es auch Platz für den Nachwuchs auf der Bühne, sagt Julliard. Beispielsweise treten am Freitag um 18 Uhr der Chor und die Big Band des Gymnasiums Bäumlihof auf.