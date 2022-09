Theaterplatz: Ein Ort mit Kultur, Gewalt und Urin

Grossbasel Demonstrationen, ein Kamel und ein Weltrekord: Fünf überraschende Fakten zum Basler Theaterplatz Die Geschichte des Theaterplatzes in Basel ist facettenreich. Die Bevölkerung nutzt und schätzt den Ort unterschiedlich. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Am 14. Juli 1977 wurde der Tinguely-Brunnen eingeweiht. Jean Tinguely, der Erschaffer des Brunnens, liess es sich nicht nehmen, mit Regenschirm auf einem Kamel auf dem Theaterplatz einzutreffen. Keystone: Kurt Baumli / Baumli Archiv

Am 17. September findet die zweite Ausgabe des Theaterplatz-Festes statt. Basler Kulturinstitutionen feiern ihrer Gemeinsamkeit, ihre Nähe zum Theaterplatz. Der Platz im Herzen des Grossbasels ist allerdings viel mehr als eine Ansammlung von Kulturinstitutionen. Kunst, politische Kundgebungen, Kriminalität, ein Weltrekord und Urin prägen seine Geschichte.

Am Ursprung des Platzes steht eine Explosion. Am 6. August 1975 wurde das alte Theater, das auf dem heutigen Platz stand, gesprengt. Das Gebäude, das im Jahre 1875 eröffnet wurde und 1904 für einen Grossbrand in der Basler Innenstadt verantwortlich war, machte Platz für das heutige Stadttheater.

Die durch die Sprengung entstandene Lücke sollte mit dem «Fasnachtsbrunnen» geschlossen werden. Das filigrane Kunstwerk von Jean Tinguely ist die Antwort des Künstlers auf den wuchtigen Neubau des Stadttheaters, den Tinguely nicht besonders mochte. Der Brunnen wurde als Geschenk des Migros-Genossenschaftsbundes am 14. Juni 1977 feierlich eingeweiht.

Jean Tinguely kümmerte sich 1977 höchstpersönlich um die Fertigstellung des «Fasnachtsbrunnen». Keystone: Kurt Baumli / Baumli Archiv

In den 70er-Jahren passierte viel Rund um den Theaterplatz. Neben dem neuen Theater und dem «Fasnachtsbrunnen» öffnete das «kult.kino atelier» seine Pforten und die anliegende Kunsthalle am Steinenberg wurde renoviert. Die Kunsthalle, die 1872 eröffnet wurde und dieses Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum feiert, sollte aufgrund finanzieller Probleme noch in den 50er-Jahren an eine Grossbank verkauft und abgerissen werden. Die Pläne wurden nie umgesetzt.

Der Platz erhielt im Jahre 1994 nach dem «Fasnachtsbrunnen» sein zweites Kunstwerk für die Ewigkeit. Der US-amerikanische Künstler Richard Serra errichtete für die Ausstellung «Transform» die Plastik «Intersection». Verständlicherweise wollte Serra die 80 Tonnen schwere Installierung nicht mehr zügeln und bot diese der Stadt zum Kauf an. Für knapp eine Million Franken, die private Spenderinnen und Spender aufbrachten, kaufte die Stadt das Kunstwerk.

Das Kunstwerk «Intersection» von Richard Serra lockt Menschen aus verschiedenen Gründen an. Roland Schmid

Bis heute scheiden sich die Geister bei der Bewertung des Kunstwerkes. Aufmerksamkeit erlangt die Plastik nicht nur mit der Frage bezüglich des künstlerischen Gehalts. Viele Basler, aus Verdacht wird an dieser Stelle nicht gegendert, nutzen den Sichtschutz der Metallwände, um ihre Blase zu erleichtern. Das Kunstwerk muss als Pissoir hinhalten.

In der jüngeren Vergangenheit machte der Theaterplatz aus unterschiedlichen Gründen auf sich aufmerksam. 2019 porträtierte das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) in einem Dokumentarfilm zum Thema Jugendgewalt den Platz als Hotspot für Gewalt. Der Theaterplatz werde in der Nacht zum Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene. Der Alkoholkonsum schraube die Gewaltbereitschaft in die Höhe.

Für Schlagzeilen sorgte auch der Bombenalarm im Jahr 2015. Ein Teenager schockte Basel mit einer Attrappe einer Bombe auf dem Theaterplatz. Die Innenstadt wurde grossräumig evakuiert und abgesperrt. Ein Team aus Zürich musste mit einem Roboter anreisen, um die Gefahrensituation zu entschärfen.

Die Basler Bevölkerung nutzt den Theaterplatz immer wieder als Ausgangspunkt für politische Kundgebungen. Demonstrationen der Klimajugend, der Frauenstreik und «Basel Nazifrei» besammelten sich auf dem Platz. Die Treppe, die am Theater vorbei zur Elisabethen Kirche führt, eignet sich bestens für Rednerinnen und Redner.

Der Frauenstreik 2019 versammelte Tausende Demonstrierende auf dem Theaterplatz. Kenneth Nars

Neben gesellschaftlich relevanten Themen bietet der Theaterplatz auch eine Bühne für ulkige Darstellungen. 2015 spielten 370 Klarinettistinnen und Klarinettisten aus dem Dreiland gleichzeitig ein Konzert. Der Anlass des Musikverbands beider Basel zum Tag der Klarinette ist ein Weltrekord.

