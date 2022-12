Baustelle: Strassensperre Gundeldingerstrasse wird aufgehoben

Grossbaustelle Nach drei Jahren Verkehrschaos und Lärm: Gundeldingerstrasse ist ab Sonntag wieder befahrbar Der totalsanierte Abschnitt auf der Durchgangsachse in Richtung St. Jakob und Münchenstein wird endlich eröffnet. Die Arbeiten am neuen Kreisel beim Viertelkreis verzögern sich jedoch bis ins Frühjahr 2023. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 09.12.2022, 19.11 Uhr

Nach drei Jahren Grossbaustelle ist die Gundeldingerstrasse wieder durchgehend befahrbar. Juri Junkov

Knapp dreieinhalb Jahre lang gab es für Autofahrende auf der Basler Gundeldingerstrasse in Richtung St.Jakob und Münchenstein kein Durchkommen. Auf Höhe des Zwinglihauses mussten sie links abbiegen und die Umleitung über die Münchensteinerstrasse oder die Reinacherstrasse nehmen.

Der Grund für die Strassensperre: Der Kanton Basel-Stadt erneuerte im Gebiet Viertelkreis im Gundeli in einem Zug Leitungen, Tramgleise, Bus- und Tramhaltestellen sowie den Strassenbelag. Die Bauarbeiten seien nun weitgehend abgeschlossen, vermeldete das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Freitag. Ab dem kommenden Sonntag wird die Gundeldingerstrasse wieder durchgehend befahrbar sein.

Bald gilt wieder Tempo 50 auf Dornacherstrasse

Die wichtigsten Neuerungen: Velos dürfen die Einbahnstrasse nun bis zur Thiersteinerallee in Gegenrichtung befahren. Weil sich Tram, Bus und Auto künftig die Fahrstreifen teilen, konnten die Trottoirs verbreitert werden. Mit der neuen Haltestelle Leimgrubenweg werden alle Buslinien in Richtung St. Jakob – die Nummern 36, 37 und 47 – von der gleichen Stelle aus fahren. Die sanierten Haltestellen ermöglichen zudem ein stufenloses Einsteigen.

Im Gundeli dürften viele sehnlichst auf die Mitteilung des Kantons gewartet haben. Denn gerade für Quartierbewohnerinnen und -bewohner brachte die Dauerbaustelle grosse Umtriebe. Insbesondere die angepasste Verkehrsführung in der Dornacherstrasse sorgte für Unmut: Busse und Velos wurden wegen der gesperrten Gundeldingerstrasse im Gegenverkehr hierdurch geleitet. Statt Tempo 50 galt 30.

Auf der starkbefahrenen Strasse gab es deshalb insbesondere während der Stosszeiten viel Stau. Motorenlärm und schlechte Luft gehörten zum Alltag. Ab kommenden Mittwoch solle auch die Dornacherstrasse ihre separate Bus- und Velospur zurückerhalten und es gelte wieder Tempo 50, schreibt das BVD.

Quartierpräsident: «Umleitung war velounfreundlich»

Fausi Marti, Präsident des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen, zeigt sich erleichtert über diesen Bescheid. Gerade die Lösung bei der Dornacherstrasse sei von der Quartierbevölkerung als schlecht empfunden worden. Nicht nur wegen des Lärms, sondern vor allem auch, weil sie velounfreundlich sei.

«Die vielen Velofahrer im Gundeli wurden durch den vielen Stau geradezu verleitet, die Verkehrsregeln zu brechen.»

Velofahrerinnen seien wegen der stehenden Autokolonnen auf die Gegenfahrbahn oder aufs Trottoir ausgewichen. Dies habe zu unschönen Debatten geführt, Fussgänger und Velofahrerinnen unnötig gegeneinander aufgebracht, so der Quartierpräsident.

Auch die Verzögerungen des Bauprojekts um mittlerweile fast ein halbes Jahr habe für viele Diskussionen gesorgt. Mehrmals sei ihm aufgefallen, dass die Baustelle schlecht besetzt sei, sagt Marti. Er hätte sich gewünscht, dass der Kanton die Arbeiten aus Rücksicht auf die Anwohner schneller hätte vorantreiben können.

Bauarbeiten am Kreisel verzögern sich weiter

Geplant war, das Grossprojekt bis August 2022 abzuschliessen. Doch schon im Winter 2020 kündigte das BVD Verzögerungen um mehrere Monate an – wegen unerwarteter Mehrarbeiten beim Leitungsbau. Aktuell besteht noch immer eine grössere Baustelle: der neue Kreisel beim Restaurant Viertelkreis. Die letzten Arbeiten am Kreisel würden im Frühjahr 2023 abgeschlossen, kündigt der Kanton in seinem Schreiben an.

Nebst den sieben neuen Bäumen auf der grossen Kreiselinsel sollen bis dann auch die neuen Grünrabatten auf den verbreiterten Trottoirs bepflanzt sein. Künftig sollen Velos und Autos hier in alle Richtungen flüssig fahren können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen