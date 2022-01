Grosse Übersicht Basler Vorfasnacht 2022: Das Bangen um die Rückkehr auf die Bühnen Roland Schmid Nach einem Jahr Zwangspause soll im neuen Jahr die geballte Ladung Vorfasnacht zurückkehren. Obschon der Vorverkauf manchenorts Pandemie-bedingt weniger gut läuft als in anderen Jahren, freuen sich die Verantwortlichen der Basler Vorfasnachtsveranstaltungen über das vorhandene Interesse und die Chance, wieder aufzutreten. Aimee Baumgartner und Maximilian Karl Fankhauser 0 Kommentare 03.01.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Die Absagen der Vorfasnachtsveranstaltungen schmerzten. Nachdem die Zahl der Coronainfektionen Anfang 2021 wieder stark angestiegen waren, musste die Regierung auf die Bremse treten. Zu hoch war das Risiko einer Ansteckung, Menschenansammlungen wurden unterbunden. Für die Vorfasnacht im neuen Jahr sieht es aktuell besser aus.

Statt einer Absage für alle dürfen zumindest Geimpfte und Genesene (2G) in den Genuss der «Rahmestiggli», Cliquen und Schnitzelbänke kommen. Die Mitwirkenden von Pfyfferli, Mimösli, Charivari und Co. (siehe grosse Übersicht unten) sind bereits mit den Proben beschäftigt, dass die Pointen gelingen, die Töne sitzen und die Abläufe reibungsfrei funktionieren.

Trotz der fasnächtlichen Vorfreude macht sich in Bezug auf mögliche Verschärfungen der Coronamassnahen auch Verunsicherung breit – bei den Vorfasnachtsveranstaltungen und auch bei den potenziellen Besucherinnen und Besuchern.

Eine Werbeoffensive soll dem «Charivari» helfen

«Verglichen mit anderen Jahren läuft der Ticketvorverkauf sehr schwierig», sagt Niels Hauck vom «Mimösli». Rund 65 Prozent der Billette wurden bislang verkauft, sonst sei die Vorfasnachtsveranstaltung im Häbse-Theater in dieser Zeit bereits ausverkauft. Hauck: «Viele Besucher sind sich gar nicht sicher, ob die Vorführungen überhaupt stattfinden werden. Diese Angst schwingt auch bei den Mitwirkenden mit. Aber solange es keine Ansage gibt, proben wir wie geplant weiter.»

Die grossen Namen des Mimösli 2022. Von links: Elena Burki (Alphorn), Häbse, Pino Gasparini (Gesang) und Pepe Lienhard (Saxofon). Kenneth Nars

Eine Auslastung von ebenfalls 65 Prozent verzeichnet das «Glaibasler Charivari». Wir sind mit dem aktuellen Stand relativ zufrieden. Es zeigt, dass Interesse nach Vorfasnacht vorhanden ist – das ist toll, findet Andreas Kurz vom «Charivari». Aktuell sei es schwierig vorauszusagen, wie sich der Ticketverkauf entwickle. «Wir hoffen sehr, dass wir die restlichen Plätze füllen können», so Kurz. «Ob wir wie in anderen Jahren auf fast 100 Prozent kommen, wird sich zeigen.» Helfen beim Erfüllen dieser Quote soll auch eine Werbeoffensive.

Das «Pfyfferli» stösst auf starkes Vorverkaufsinteresse

Besonders hart traf es das «Läggerli» von Patrick «Almi» Allmandinger: «Die Corona-Entwicklungen und die damit verbundenen Verschärfungen der Massnahmen im November und Dezember – 2G+ für Mitwirkende und 2G fürs Publikum – liessen den Ticketverkauf fast komplett einbrechen», sagt Rolf Boss, Vize-Präsident vom Verein «s’Läggerli». «Das sehr wichtige Weihnachtsgeschäft fiel fast komplett ins Wasser. Mit einer Auslastung von rund 40 Prozent liegen wir etwa ein Drittel hinter den Erwartungen und den Vorverkaufszahlen der Vorjahre.»

Boss will den Leuten die Angst nehmen und betont: «Wir Veranstalter unternehmen alles, um unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten und dem Publikum, trotz zahlreicher Einschränkungen, etwas Unterhaltung und Ablenkung vom Alltag zu bieten.»

Impressionen von den Proben zum «Pfyfferli 2022» im Theater Fauteuil. Zvg

Etwas euphorischer ist Caroline Rasser vom «Pfyfferli». «Wir freuen uns über grosses Interesse und einen starken Vorverkauf. Unter den aktuellen Umständen sind wir sehr zufrieden», so die Co-Leiterin des Fauteuils und «Pfyfferli»-Dramaturgin. Im Gegensatz zu den letzten Jahren sind die Vorstellungen aber zum noch nicht ausverkauft. Rund 20 Prozent der Tickets sind derzeit im Verkauf.

Das «Offizielle» steht in engem Kontakt mit den Behörden

Prozentual gesehen am meisten Billette verkauft haben indes zwei kleinere Vorfasnachtsveranstaltungen. Für den «Källerstraich» sind nur noch 10 Prozent der Plätze frei, obschon die Vorstellungen in normalen Jahren bereits ab Oktober ausverkauft ist.

Spitzenreiter ist Patrick Stalder mit seinem «E Bsuech im Fasnachtshuus». In rekordverdächtigen 30 Stunden waren sämtliche Billette der Vorfasnachtsveranstaltung im Restaurant Safran Zunft vergriffen – trotz zwei zusätzlicher Vorstellungen. «Wir waren zuversichtlich, unsere Tickets vollständig verkaufen zu können», sagt Stalder. «Jedoch konnte man einen solchen «Run» auf die Tickets in dieser Zeit natürlich nicht erwarten. Wir sind sehr happy.»

Offiziells Bryysdrummle und -pfyffe 2018. Roland Schmid

Happy darf auch das «Offizielle Bryysdrummle und -pfyffe» in diesem Jahr über eine gute Anmeldequote sein. Vor allem die neu geschaffene Kategorie «Binggis» hat grossen Anklang gefunden. 24 Pfeiffer und 22 Tambouren haben sich dafür angemeldet. Ob der vorfasnächtliche Muskelvergleich tatsächlich stattfinden kann, werde aber zur Zeit diskutiert. Christoph Wesp, OK-Mitglied, sagt, man setze alles daran, den Wettbewerb im 2022 über das Volkshaus-Parkett gehen zu lassen.

Im Klaren sei man sich aber noch nicht, so könne bis im Januar noch einiges passieren. «Wir sind deswegen im engen Austausch mit dem Gesundheitsdepartement.» Aktuell würde man sich noch wehren, die Veranstaltung aufs 2023 zu verschieben, «der Entscheid fällt aber Anfang Januar», sagt Wesp.

Pfyfferli – 7. Januar bis 6. März im Theater Fauteuil

Endlich wieder auf der Bühne –darauf freut sich David Bröckelmann vom Pfyfferli-Ensemble extrem. Nach einem Jahr im Video-Exil kehrt das Pfyfferli mit dem Motto «3F – Fasnacht, Fussball, Fauteuil» auf die Fauteuil-Bühne zurück vors Publikum.

Man komme nicht um die Corona-Thematik rum, wolle dennoch einen guten Mix präsentieren können, sagt Caroline Rasser. «Wir wollen bissig, aber dennoch leicht sein.» Dies will das Pfyfferli während 52 Vorstellungen endlich wieder auf dem Parkett beweisen.

Fasnachtsbändeli – 8. Januar bis 20. Februar im Theater Arlecchino

Kriminalkommissar Spüürli und seine Assistentin Martina Hermann sind zurück auf den Brettern des Theater Arlecchino. Die Fasnachtsbändeli-Mitwirkenden setzen beim neuen Fall der beiden auf die Corona-Thematik. Es gilt, einen verschwundenen Impfstoff zu finden sowie das Rätsel einer vermeintlichen Zeitbombe beim Impfzelt zu lösen.

Bereits seit 25 Jahren ist das Fasnachtsbändeli ein fester Bestandteil der Vorfasnachtsveranstaltungen. Seit 2017 führt Colette Studer Regie.

Mimösli – 13. Januar bis 19. Februar im Häbse-Theater

Angekündet hat Häbse Stargäste, gekommen sind Pepe Lienhard, Pino Gasparini und Eliana Burki. Eine Mischung aus Jazz, Alphorn und Fasnacht ist somit beim 30-Jahr-Jubiläum des Mimösli zu erwarten. Den fasnächtlichen Part bestreiten die Pfeifergruppe Piccognito, die Tambouren der Rötzilisgge vo Stickstoff und die beiden Guggen Räpplischpalter und Nuggi-Spugger. Auf Seite der Schnitzelbängg werden s’ spitzig Ryysblei und d’ Gryysel, nach einem Schnupperjahr, mit von der Partie sein.

S'Laaferi – 22. bis 23. Januar in der Messe Basel

Beim «Laaferi» handelt es sich um eine Art Kinder-Drummeli der beiden Initianten Pascal Kottmann und Matthieu Meyer, das 2022 zum ersten Mal durchgeführt wird. Rund 600 Kinder und Jugendliche aus 23 Formationen treten insgesamt auf der Bühne des Saal San Francisco auf.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto «weisch no, wie das gsi isch?», das auf die Erinnerungen an die letzten richtigen Fasnachten anspielt. Die Konzepte für ihre Auftritte stammen von den Jungen, Regie führt Laurent Gröflin.

Offizielles Basler Bryysdrummle und -pfyffe – 26., 28. und 29. Januar im Volkshaus

Anders als in vorigen Jahren legt die aktuelle Ausgabe des Offiziellen Preispfeifens und -trommelns einen Pausentag zwischen den Vorausscheidungen ein. Dies aufgrund des Vogel Gryff, der am 27. Januar stattfindet.

Eine weitere Neuerung wird die Kategorie «Binggis» sein, welche grossen Anklang gefunden hat. Über die Durchführung sei man momentan aber noch im regen Austausch mit dem Gesundheitsdepartement, sagt OK-Mitglied Christoph Wesp. «Wir setzen alles daran, dass das Offizielle im Januar stattfindet.»

S'Läggerli – 27. Januar bis 19. Februar im Scala Basel

Während dreier Wochen tritt das Läggerli-Ensemble auf der Bühne des Theater Scala Basel auf. Dies zum ersten Mal unter der Regie von Colette Studer. Neu ist das «Läggerli» als Verein organisiert, mit Patrick «Almi» Allmandinger als Präsident.

In den Hauptrollen wird die stadtbekannte Familie Keller dargestellt, die in ihrem eigenen Vorfasnachtsstück den Fasnachtszauber in Szene setzen will. In diesem Jahr gibt es zum Läggerli eine herzförmige Plakette.

Rämpläm – 4. bis 19. Februar im Tabourettli

Im Gegensatz zu den anderen Vorfasnachtsveranstaltungen findet das «Rämpläm», eine Nachfolgerin der «Wirrlete», nur alle zwei Jahre auf der Tabourettli-Bühne des Theater Fauteuil statt. Das Team meldet sich mit mehreren Neuheiten zurück. So gibt es zum Beispiel nicht mehr ein rein musikalisches Programm.

Bei der vierten Ausgabe werden auch Text-Stücke vorgetragen. Sollte das «Rämpläm» doch nicht vor Publikum stattfinden können, hätten die Verantwortlichen bereits einen Plan B – und zwar einen Film. Die Finanzierung dafür steht bereits.

Charivari – 5. bis 19. Februar im Volkshaus Basel

Mit dem gleichen Ensemble geht das Glaibasler Charivari auch ins Fasnachtsjahr 2022. Auch das Spiel und die Schnitzelbängge bleiben dieselben, die im letzten Jahr das Charivari aufgeführt hätten, wäre es nicht der Pandemiesituation zum Opfer gefallen. Dies sagten die Verantwortlichen während der Pressekonferenz, die zum letzten Mal im Charivari-Fundus beim Rialto stattfand. Als Highlight darf die Fasnachtszunft Rhyburg angesehen werden. Sie will als Nichtbaslerin zeigen, wie man einen Basler Marsch richtig spielt.

Kinder-Charivari – 12. bis 13. und 19. bis 20. Februar im Theater Basel

Nach einem schwierigen Jahr ohne Aufführung und mit Hackerangriffen auf den Onlineauftritt will das Kinder-Charivari wieder zu altem Glanz zurückfinden. Das Pausenjahr hatte auch seine Vorteile. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler mussten die Textpassagen nur auffrischen und konnten dort weitermachen, wo sie stehen geblieben waren. Das Stück verfolgt ein Ziel: Den Humor wiederfinden. Gelingen soll dies mit Hilfe der vielen Basilisken, die nicht nur in Basel, sondern auf der ganzen Welt verteilt sind.

Zofingerconzärtli – 17. bis 19. Februar im Congress Center Basel

Wie jedes Jahr hält sich die Zofingia bedeckt, was die Umsetzung ihres Zofingerconzärtli betrifft. Stand jetzt sei die Durchführung aber nach den Vorgaben des Gesundheitsdepartements geplant, sagt Conzärtli-Präsident Benjamin Sarasin. «Die Szenen stehen und ab heute beginnen wir mit den Proben.»

Das Geheimnis, welche Basler Persönlichkeiten als «Lyyche» im Congress Center aufs Korn genommen werden, wird zwei Wochen vor der Premiere gelüftet. Dann beginnt auch der Billettvorverkauf.

Källerstraich – 18. bis 20., 23. bis 27. Februar im Marionetten Theater

Als besondere Vorfasnachtsveranstaltung mit den «Drei Antikeerper» wird der Källerstraich 2022 angekündigt. Höchstens einen Helgen, aber sicher kein Blatt vor den Mund nehmen die drei Hauptmarionetten Sämi, Werni und Heinz auf ihrem langen Weg in die «Värsli Champions League».

Unterstützt werden die drei Figuren von Basler Schnitzelbängg, die ihre Pointen und Helgen ins Stück einfliessen lassen. Ausserdem sind die Pfeifergruppe Ego-Säu, Andy Borer und d’ HitPirate um den musikalischen Rahmen besorgt.

Drummerli – 19. bis 25 Februar im Musical Theater Basel

Wie schon 2020 wird auch bei der diesjährigen Ausgabe des Drummeli ein roter Faden durchs Programm leiten. Im Fokus wird zudem die baseldeutsche Sprache stehen. Jede Clique hat ein Wort erhalten, welches sie ausspielen wird.

Im Weitern verspricht «E Banggüberfall» ein spezielles Schnitzelbangg-Päckchen. Ansonsten ist es dasselbe Drummeli, welches in diesem Jahr hätte stattfinden sollen. Umso mehr freut sich Schauspieler Raphael Traub, der seine Rückkehr auf die Basler Bühne herbeisehnt.

E Bsuech im Fasnachtshuus – 23. Februar bis 1. März im Restaurant Safran Zunft

Ein Jubiläum feiert auch die Veranstaltung «E Bsuech im Fasnachtshuus». Zum fünfjährigen bestehen wird in der Safran Zunft während der Vorstellungen ein eigener Weisswein mit individuell gestalteter Etikette ausgeschenkt.

Auch das Programm hat es in sich: Unter dem Motto «Manege frei» steht eine emotionale Reise durch die Zirkuswelt auf dem Programm. Als Schauspieler konnten der Enkel des Clowns Dimitri, Samuel Müller Dimitri, und Urs Bihler gewonnen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen