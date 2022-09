Grosser Polizeieinsatz Nach 20 Hausdurchsuchungen: Mutmasslicher Schleuser ennet der Grenze in Deutschland verhaftet Die Staatsanwaltschaft Lörrach hat gemeinsam mit der Stuttgarter Polizei zeitgleich 18 Wohnungen und zwei Gaststätten durchsucht und dabei einen mutmasslichen Schleuser verhaftet. Lea Meister 28.09.2022, 14.59 Uhr

180 Beamtinnen und Beamte standen bei den 20 Hausdurchsuchungen im Einsatz. Symbolbild: Wolfgang Kumm / DPA

Die 20 Haus- und Gaststättendurchsuchungen wurden in Weil am Rhein, Lörrach, Eimeldingen, Bad Säckingen, Todtnau, Offenburg, Karlsfeld und München durchgeführt. Die Ermittler wurden durch einen Hinweis auf die Hauptbeschuldigten aufmerksam. Die fast einjährigen Ermittlungen brachten dann deren Arbeitsweise und ihre Helfer zum Vorschein. Am Einsatz waren 180 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, Mitarbeitende der Bundeszollverwaltung und der Landespolizei beteiligt.