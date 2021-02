Grosser Rat Basel-Stadt Legislatur eröffnet: Jenny höchster Basler, Vergeat jüngste Vize der Geschichte Der freisinnige David Jenny bekommt bei der Wahl des Grossratspräsidiums 92 von 98 Stimmen und hält ein Plädoyer für das langsame Politisieren. Leif Simonsen 03.02.2021, 11.38 Uhr

David Jenny (FDP) ist neu gewählter Präsident des Grossen Rats in Basel-Stadt. Er bekam 92 von 96 Stimmen – ein Glanzresultat. Kenneth Nars

Die Jungen sind da. Und haben der ersten Sitzung in der neuen Legislatur den Stempel aufgedrückt. Laurin Hoppler von den Jungen Grünen durfte heute Morgen als gerademal 20-Jähriger die erste Rede halten – als Jüngster im Rat. Der Klima-Aktivist zeigte sich nicht von seiner rebellischen, sondern von seiner demütigen Seite. Es sei für ihn eine grosse Ehre, die Politik mitgestalten zu können, sagte er. Inhaltlich bat er den Grossen Rat, sich an den Klimazielen zu orientieren. «Die Schweiz hat sich verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein.» In dieser Legislatur gelte es, dafür die Weichen zu stellen.