Grosser Rat «Basler Weg» beim Bettelverbot: Linke kritisiert Passivität der Regierung Der Basler Regierungsrat muss Begleitmassnahmen zum Bettelverbot ergreifen, das fordert eine am Mittwochabend überwiesene Motion im Parlament. Die Taskforce sei aktiv, sagt Justizdirektorin Eymann. Nora Bader 17.02.2022, 19.30 Uhr

Die Zahl der Ordnungsbussen der Polizei gegen bettelnde Menschen hat in den letzten Monaten abgenommen. Archivild: Roland Schmid

Seit der Einführung des verschärften Bettelverbots in Basel-Stadt im September 2021 hat die Polizei rund 210 Ordnungsbussen ausgestellt. Davon in diesem Jahr bisher 20, was gemäss Kantonspolizei einer massiven Abnahme entspricht.

Auch auf politischer Ebene ist es ruhiger geworden um die Bettelnden in Basel. In seiner Abendsitzung vom Mittwoch hat nun der Grosse Rat dem Regierungsrat eine Motion mit dem sogenannten «Basler Weg» zur Thematik überwiesen. Dieser sieht vor, weitere Begleitmassnahmen wie Mittlerinnen und Mittler im öffentlichen Raum sowie Hilfsprojekte vor Ort zu lancieren. Es war wiederum ein Links-gegen-Rechts-Entscheid, bei dem die GLP die entscheidende Rolle spielte.

Motionärin Sandra Bothe-Wenk freute sich über die Überweisung der Motion: «Seit Monaten wird die Behandlung des Berichts der Regierung verschoben und die Situation in Basel, bezüglich ausländischer Bettelnder war mal weniger, mal mehr angespannt.» Die Umsetzung des ausgedehnten Bettelverbots diene dazu, die Bettelproblematik in Basel zu entschärfen, nicht sie zu verbieten.

«Jeder Mensch hat das Recht um Hilfe zu bitten.»

Und das ermögliche die Auslegung der Regierung.

Regierung sei passiv, kritisieren die Linken

SP und Grüne zeigten sich nicht ganz zufrieden mit dem Stand der Dinge. «Der Vorstoss bildet den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Parteien, die in diesem Parlament sind, welche Begleitmassnahmen nötig sind im Bereich Betteln», so Michelle Lachenmeier (GAB) im Votum für SP und GAB. Und: In den Augen der Ratslinken seien sowohl die alte als auch die neue Regierung passiv, wenn es um die Begleitmassnahmen rund um das Betteln gehe. Lachenmeier:

«Es hat weiterhin Bettelnde in der Stadt und deshalb braucht es die vorgeschlagenen Begleitmassnahmen.»

Barbara Heer (SP) betonte: «Ich persönlich war im Grossen Rat auch für die Wiedereinführung von gewissen Regulierungen, das jetzige scharfe Verbot schoss aber über das Ziel hinaus und ist womöglich nicht menschenrechtskonform. Leider ist das repressive Gesetz jetzt unsere politische Realität.» Umso mehr gelte es, der Regierung Druck aufzusetzen, damit die nötigen Begleitmassnahmen bald umgesetzt würden.

Eymann: Forderungen werden bereits umgesetzt

Vieles werde allerdings bereits umgesetzt, sagt die zuständige Regierungsrätin Stephanie Eymann am Donnerstag gegenüber der bz. Seit das neue Übertretungsstrafgesetz mit der verschärften Bettelordnung in Kraft sei, habe man eine Taskforce eingesetzt. Im Lead stehe das Justiz- und Sicherheitsdepartement, aber auch andere Departemente seien vertreten. Etwa die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde werde bei den Massnahmen einbezogen.

«Inhaltlich bin ich mit den Forderungen der Motion einverstanden.»

Aber die Forderungen deckten sich damit, was bereits getan werde. Konkret hat Eymann nun sechs Monate Zeit, aufzuzeigen, was wie umgesetzt wird.

Frage der Rechtsmässigkeit noch offen

Juristisch ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: Es ist eine Beschwerde beim Bundesgericht hängig. Die Demokratischen Juristinnen und Juristen Basel haben diese in Form von 63 Seiten gemeinsam mit vier weiteren Beschwerdeführenden eingereicht. Sie verlangen die Aufhebung von einzelnen Bestimmungen im neu revidierten Paragrafen 9 des Übertretungsstrafgesetzes, die ihrer Ansicht nach gegen die Garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Bundesverfassung verstossen.

Für Eymann ist klar: «Wir sind überzeugt, dass unsere Regelung den Willen der Bevölkerung abbildet und rechtskonform ist. Je nach Entscheid des Bundesgerichts heisst es aber, zurück auf Feld eins.»