Grosser Rat Breite Basler Klima-Allianz bröckelt: Die LDP will nicht so wirklich dabei sein Eine Spezialkommission des Basler Parlaments legt 13 Vorstösse für mehr Klimaschutz auf den Tisch. Nicht nur die SVP will nichts von diesem «links-grünen Irrsinn» wissen, auch die LDP ist erstaunlich kritisch. SP-Grossrätin Lisa Mathys verteidigt den Klimabericht: Dieser sei pragmatisch und sicher keine Revolution. Hans-Martin Jermann 1 Kommentar 15.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Angestossen von der Klimabewegung hat eine Spezialkommission des Grossen Rates neue Massnahmen erarbeitet. Der Kanton Basel-Stadt soll in der Schweiz eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz übernehmen. Bild: Georgios Kefalas

(1. März 2019)

Morgen Donnerstag debattiert der Basler Grosse Rat über den 134 Seiten dicken Bericht seiner Spezialkommission Klimaschutz. Diese hat an 37 Sitzungen in den vergangenen zwei Jahren die bisherige Klimapolitik der Regierung analysiert und neue Massnahmen erarbeitet. Anspruch der Kommission war es, ein Gesamtwerk zu kreieren, hinter dem möglichst alle stehen können.

Allerdings zeigten sich bald Risse in der Klima-Allianz. Schon am Tag der Publikation distanzierte sich die SVP und nannte den Bericht «links-grünen Irrsinn». Kurz vor der Debatte im Parlament zeigt sich: Auch die LDP, die sich gerne ein ökosoziales Mäntelchen umhängt, ist kritisch und lehnt 5 der 13 Vorstösse der Kommission ab. Kaum verwunderlich sind es die wichtigeren.

Kommission will Ölheizungen ganz verbieten – LDP wehrt sich

SP-Grossrätin und Kommissionsmitglied Lisa Mathys schüttelt den Kopf: «Der Klimaschutzbericht ist kein links-grünes Revolutionsprojekt.» Die Vorstösse seien pragmatisch, die darin enthaltenen Forderungen alles andere als extrem und deshalb so breit abgestützt, findet Mathys. Eine der konkretesten und folgenreichsten ist die für ein Verbot von fossilen Heizungen ab 2035.

«Ich frage mich, ob sich die LDP da nicht vor den Karren der SVP spannen lässt», sagt SP-Grossrätin Lisa Mathys. Bild: Kenneth Nars (9. Juni 2021)

Schon heute dürfen in Basel-Stadt keine neuen Öl- und Gasheizungen eingebaut werden. Käme in knapp 15 Jahren auch ein Betriebsverbot, würde das angesichts der Lebenszeit von 20 Jahren nur noch wenige Heizungen betreffen. Für diese sei eine Entschädigung durch den Kanton vorgesehen, erklärt Mathys. Dass die LDP nicht nur diesen, sondern auch andere Vorstösse ablehnen will, findet Mathys bedenklich: «Ich kann nicht erkennen, was der Grund ist, und frage mich, ob sich die LDP da nicht von vor den Karren der SVP spannen lässt.»

Jo Vergeat, Grossrätin der Jungen Grünen, äussert sich als Präsidentin der Spezialkommission zurückhaltend. Doch auch sie sagt: «Das ist ein auf Konsens angelegter Bericht.» Daher sei sie doch etwas erstaunt über den relativ starken Gegenwind vor der Debatte. LDP-Grossrat und Kommissionsmitglied Thomas Müry weist die Kritik zurück: «Dass die LDP Vorbehalte hat, haben wir in der Kommission transparent gemacht. Das war allen klar.» Nicht gerechtfertigt sei es, wenn die LDP in die Ecke der Rückständigen gestellt werde: Schliesslich habe deren Fraktionschef Raoul Furlano die Idee einer Spezialkommission Klima lanciert. Zu den Vorstössen sagt Müry:

«Wir sind für Klimaschutz, der auf Anreizen und Freiwilligkeit beruht, aber gegen Verbote.»

Er lebe in einer Strasse, die nicht ans Fernwärmenetz angeschlossen sei und habe eine relativ neue Gasheizung: «Bei einem Verbot ab 2035 müsste ich diese verschrotten. Eine solche Vernichtung von Restwerten finde ich fragwürdig.»

FDP distanziert sich von der Schwesterpartei

FDP-Grossrat und Kommissionsvizepräsident Luca Urgese unterstützt das Öl- und Gasheizungsverbot: «Der Ausstieg ist in Basel längst beschlossen. Mit dem Vorstoss schrauben wir lediglich an der Jahreszahl.» Aufschlussreich: Die FDP beurteilt das Klimapaket generell positiver als die Schwesterpartei. «Ich bin schon etwas irritiert, dass die LDP relativ viele Vorstösse ablehnt», sagt Urgese. «Schliesslich geht es bei fast allen um Innovation.» Letztlich wird es beim parteipolitischen Scharmützel bleiben: Die 13 Vorstösse für mehr Klimaschutz werden dank einer soliden Mehrheit von Mitte bis Links wohl allesamt überwiesen.

1 Kommentar Manuel Wymann vor etwa einer Stunde Der grosse Rat sollte endlich dazu stehen, dass der Ausbau der Fernheizung als Ersatz für die Gasleitungen sehr viel kosten wird und diese Kosten nicht von der IWB getragen werden können. Entweder werden diese vom Steuerzahler übernommen oder die Tarife massiv erhöht. Anders ist der Ausbau wohl nicht machbar und das Verbot sinnlos. Alle Kommentare anzeigen