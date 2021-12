Grosser Rat Das Öl hat ausgeheizt: Basel macht vorwärts beim Klimaschutz Ab 2035 darf in Basel-Stadt nicht mehr mit Öl und Gas geheizt werden. Dies hat der Grosse Rat entschieden. Daneben hat das Parlament weitere zwölf Vorstösse an die Regierung überwiesen, die zu einer Senkung des CO 2 -Ausstosses und zum Erreichen der Klimaziele beitragen sollen. Hans-Martin Jermann 16.12.2021, 21.09 Uhr

In Basel haben Ölheizungen ausgedient: Ein Installateur demontiert einen Heizkessel. Symbolbild: Gaëtan Bally/Keystone

«Enttäuschend» und «zu wenig verbindlich»: So nannte die Basler Bewegung Klimastreik im Vorfeld den 136 Seiten dicken Bericht der Spezialkommission Klima. Indirekt nahm Jo Vergeat, Grossrätin der Jungen Grünen, in ihrem Eingangsvotum als Kommissionspräsidentin am Donnerstag im Parlament darauf Bezug:

«Unser Klimabericht löst nicht alle Probleme der Klimakrise. Doch er bietet einige wichtige Massnahmen zur Bekämpfung.»

Vergeat betonte auch, dass es sich um einen Konsensbericht handle.

Im Gegensatz zu ordentlichen Ratsgeschäften waren Vorstösse in dieser Kommission nur dann zu Stande gekommen, wenn jeweils mindestens zwei Drittel der Mitglieder dahinterstanden. Der Klimabericht als Ganzes wurde am Donnerstag denn auch sehr deutlich mit 88 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen verabschiedet. Selbst in der SVP, die diesen im Vorfeld als «links-grünen Irrsinn» taxiert hatte, gab es vereinzelt Zustimmung.

Sutter: Fernwärmenetz ist kaum bis 2035 fertiggestellt

Einzelne der 13 Kommissionsvorstösse wurden gleichwohl kontrovers diskutiert. Als Pièce de résistance erwies sich die Motion für ein definitives Verbot fossiler Heizungen. Sie verlangt, dass bis 2035 sämtliche noch bestehende Öl- und Gasheizungen ausser Betrieb genommen werden. Seit Inkraftsetzung des neuen Energiegesetzes 2017 ist im Kanton der Einbau neuer solcher Systeme nicht mehr erlaubt.

SVP, LDP, aber auch die Regierung lehnten es ab, die Umsetzung des an sich ja beschlossenen Verbots mit einer konkreten Jahreszahl zu beschleunigen. Der zuständige Regierungsrat Kaspar Sutter (SP) gab zu bedenken, dass das Fernwärmenetz bis 2035 kaum flächendeckend ausgebaut sei. Im besten Fall schaffe man es bis 2037. Erst dann könne man das Gas abstellen, sagte Sutter. Lorenz Amiet (SVP) kritisierte, dass mit dem Vorstoss keine Gebäude saniert würden: «Wir machen nichts zur Senkung des Energieverbrauchs.» Beat Schaller (SVP) und Raoul Furlano (LDP) betonten, dass auch funktionsfähige Heizungen entsorgt werden müssen. Das sei ökologisch fragwürdig.

«Frühzeitiger Ersatz der Heizung lohnt sich auch ökologisch»

Sprechende von FDP, Mitte, GLP, GAB und SP sahen das anders: Bei fossilen Heizungen sei der Energieverbrauch im Betrieb im Vergleich zur grauen Energie, die im Gerät selber steckt, sehr hoch. «Ein frühzeitiger Ersatz der Heizung lohnt sich daher auch ökologisch», argumentierte Alexandra Dill (SP) und verwies auf eine Studie von WWF Schweiz. Kommissionsvizepräsident Luca Urgese (FDP) verwies darauf, dass in Basel im Jahr 2035 laut Schätzungen des Kantons noch fünf Prozent aller Heizungen mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. «Es ist nicht so, dass hier im grossen Stil Geräte vernichtet werden.»

Und David Wüest-Rudin (GLP) lancierte eine Idee, was zu tun wäre, wenn bis 2035 das Fernwärmenetz noch nicht fertiggestellt ist: Die Regierung könnte den Hauseigentümern gestatten, ihre Gasheizung noch zwei, drei Jahre länger zu nutzen, wenn sie im Gegenzug verbindlich einen Fernwärmeanschluss buchen. Ohnehin bestehe Spielraum für Ausnahmen und andere Details, betonten mehrere Befürwortende. Für die Restwertevernichtung ist eine Entschädigung des Kantons an die Hauseigentümer vorgesehen. Das Verbot fossiler Heizungen wurde letztlich mit 60 Ja- zu 33 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen beschlossen.

Rat fordert Klimaziele bei Arealentwicklungen

Der zweite Vorstoss, der im Rat länger zu reden gab, fordert verbindliche Klimaziele bei Arealentwicklungen. Auf bürgerlicher Seite wurde befürchtet, dass damit die Stadtentwicklung behindert wird. «Mit zu restriktiven Vorgaben könnten Investoren abspringen», gab Beat Schaller (SVP) zu bedenken. FDP-Grossrat Urgese betonte, dass dies der einzige Klimavorstoss sei, den seine Partei ablehne. «Arealentwicklung funktioniert am besten als Partnerschaft zwischen Kanton und Bauherren. Mit diesem Vorstoss verlassen wir den Pfad der Partnerschaft», warnte er.

Beda Baumgartner (SP) widersprach: Die Forderung sei deutlich harmloser als von den Bürgerlichen dargestellt. Schon heute gebe es bei Bauvorhaben Vorgaben zu Effizienzklassen oder zur Verwendung von Baumaterialien. Zudem würden im Anzug neben Geboten auch Anreize vorgeschlagen. So könnten Bauherren eine Belohnung erhalten, wenn sie die vom Kanton gesetzten Ziele übertreffen, führte Baumgartner aus.

Mit 59 zu 35 Stimmen bei einer Enthaltung wurde dieser Vorstoss ebenfalls gutgeheissen. Es war der knappste Entscheid in der vierstündigen Mammut-Debatte. Die anderen elf Forderungen der Spezialkommission wurden diskussionslos oder nur mit wenig Widerstand an die Regierung überwiesen. Kommissionsvize Urgese zeigte sich hinterher zufrieden: «Mit diesem Paket haben wir den Grundstein gelegt für eine breit abgestützte Klimapolitik des Kantons.»