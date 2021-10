Grosser Rat Der Streit um stille Wasser: Wie hoch ist die Trinkwassersicherheit in Basel-Stadt? Voraussichtlich am Mittwoch beschäftigt sich der Grosse Rat mit der Trinkwassersicherheit. Behandelt wird eine Motion der Grünen, die den Ausbau auf eine mehrstufige Aufbereitung verlangt. Nora Bader Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Basler Grüne fordern eine Trinkwasseraufbereitung für Basel, wie sie Muttenz betreibt.

Bild: Archiv Martin Töngi

Lange war es still ums Basler Trinkwasser. Eine Motion im Grossen Rat lässt die Diskussionen um die Trinkwassersicherheit nun erneut aufleben. Politiker aus dem linken Lager bezweifeln, dass die hiesige Aufbereitung sicher genug sei. Denn: Im Basler Trinkwasser wurden schon mehrmals gefährliche Substanzen festgestellt, die via Rhein in die Trinkwassergebiete Lange-Erlen und Muttenzer Hard getragen wurden. So etwa 2008 und jüngst 2019, als eine krebsauslösende Substanz aus einer Fungizid-Produktion der Bayer AG in Schweizerhalle entdeckt wurde (bz berichtete).

Der ehemalige Grossrat Thomas Grossenbacher (Grüne) forderte deshalb in seinem Vorstoss vom Regierungsrat, die aktuelle Aufbereitung mit Aktivkohlefilter auf eine mehrstufige Aufbereitung des Trinkwassers auszubauen, so wie sie die Gemeinde Muttenz 2017 in Betrieb genommen hat. Mehrstufige Trinkwasseraufbereitungen unter anderem mit Oxidationsanlagen betreiben mittlerweile auch die Städte Zürich und Genf (Seewasseraufbereitung). Damit liessen sich viel breiter Substanzen aus dem Trinkwasser entfernen (etwa Pestizide oder Medikamente), so Thomas Grossenbacher.

In seiner Antwort auf die Motion schreibt der Regierungsrat, es gebe bereits heute teils mehrstufige Aufbereitung und dass die Kompetenz diesbezüglich bei den Industriellen Werken Basel (IWB) liege, welche 2009 aus der Verwaltung ausgelagert wurden. Der Regierungsrat beantragt, die Motion in einen Anzug umzuwandeln und zu überweisen. Der Grosse Rat befasst sich voraussichtlich an seiner Sitzung vom Mittwoch damit. Mit seinem Antrag bringe der Regierungsrat zum Ausdruck, dass er die IWB und die Hardwasser AG bei ihren Arbeiten unterstütze, ihre Produktionsverfahren weiterzuentwickeln, heisst es beim Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) auf Anfrage. Und: Die beiden Wasserversorger hätten in den letzten Jahren verschiedene Verfahren in Versuchsanlagen getestet.

Gemäss Studie nimmt Belastung künftig zu

Die Regierung kommt aber zum Schluss, dass die heutige Aufbereitung genüge. Das geht den Motionären zu wenig weit.

«Diese Antwort enttäuscht mich», sagt Grossrat Harald Friedl, der das Geschäft von Grossenbacher übernommen hat. Denn kämen tatsächlich Giftstoffe via Rhein ins Trinkwasser, seien sie bereits im Boden der Trinkwassergebiete, wenn nicht schon im Grundwasser, bis sie erkannt und identifiziert seien. Ausserdem sei damit zu rechnen, dass die chemische Belastung des Trinkwassers künftig ansteige – mit Blick auf längere Trockenperioden infolge der Klimaveränderung und weil weniger Schmelzwasser zu höheren Konzentrationen von Flusswasser führe.

Aus einer Studie der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie SGHL geht weiter hervor, dass gerade die Wasserversorgungen aus Flusswasser durch die Verdichtung von Industriearealen und Landwirtschaft mehr von Schadstoffen betroffen sein werden. Und dass «qualitative Beeinträchtigungen der Gewässer sich früher oder später auch auf die Qualität der Trinkwasservorkommen» auswirken würden und es deshalb flächendeckend mehrstufige Aufbereitung benötige. Dem gelte es präventiv zu entgegnen, so Friedl.

Hinzu komme, so Altlastenexperte Martin Forter, dass in den nächsten Jahren die Chemiemülldeponie Feldreben von BASF, Novartis und Syngenta in Muttenz saniert werde. Dort würden gemäss Industrieangaben rund 20'000 Tonnen Chemiemüll lagern, dies unmittelbar neben dem Trinkwassergebiet. Die Fronten sind klar. Ein Punkt erstaunt allerdings: In der Motionsbeantwortung schreibt der Regierungsrat: «Eine interessante, jedoch sehr aufwendige Verfahrenskombination ist jene, welche die Gemeindewasserversorgung von Muttenz konzipiert hat. (…) Zurzeit sind keine näheren Angaben weder über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Stufen noch über die resultierende Trinkwasserqualität erhältlich.»

Das stimmt nicht, wie Recherchen zeigen. Die Wirksamkeitsdaten werden in Muttenz in sogenannt kleineren Analysen monatlich und in grösseren quartalsweise erfasst.

«Wir waren überrascht, als wir diesen Satz in der Beantwortung der Regierung gelesen haben», heisst es bei den Verantwortlichen der Gemeinde Muttenz, namentlich Bauverwalter Christoph Heitz und Gemeinderat Joachim Hausammann (Grüne) auf Anfrage. Es sei korrekt, dass im Jahresbericht respektive auf der Website nicht monatlich Daten jeder der drei Aufbereitungsstufen aufgeschaltet seien, man arbeite diesbezüglich aber an einer neuen Kommunikation. Weder Vertreter der Basler Regierung noch die IWB hätten aber angefragt. Sonst sei die Zusammenarbeit immer eng.

Forschungsprojekt von IWB, Muttenz und FHNW

So läuft aktuell zusätzlich ein grosses Forschungsprojekt: «Im Zusammenhang mit der neuen Trinkwasseraufbereitung der Gemeinde Muttenz entstand 2020 eine für uns wichtige und schon länger gesuchte Zusammenarbeit. Die Daten der Wasseranalysen sollen gemeinsam mit den Fachpersonen der Wasserversorgung Muttenz und dem Institute for Ecopreneurship der FHNW in Muttenz gesichtet, ausgewertet und interpretiert werden», bestätigen die IWB. Und weiter: «Sobald die Daten vorliegen und von der Gemeinde Muttenz für die Veröffentlichung freigegeben werden, werden sie in die Überlegungen der IWB zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Trinkwasseraufbereitung einfliessen.» Und vorliegen würden die Daten, die IWB würden diese auf Anfrage auch erhalten, heisst es in Muttenz.

So oder so: Die aus dem gemeinsamen Forschungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse würden in einen entsprechenden Vorschlag zuhanden des Verwaltungsrats der IWB und des Regierungsrats einfliessen, so das WSU. Mit Ergebnissen rechne man frühestens im ersten Quartal 2022.