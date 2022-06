Grosser Rat Ein lauwarmes Bekenntnis der Basler Politik zur Messe Der Kanton Basel-Stadt darf 40 Millionen Franken zusätzlich in die angeschlagene MCH Group einschiessen und kann so seine Drittelbeteiligung halten. Dies hat der Grosse Rat am Mittwoch mit grossem Mehr entschieden. Ein Referendum gegen den Beschluss wird es nicht geben. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 22.06.2022, 20.35 Uhr

Das zusätzliche Geld sichere den Messestandort Basel, sagen die Befürworter der Kapitalerhöhung. Erich Meyer (29. Juli 2021)

Die angeschlagene MCH Group erhält frisches Geld vom Kanton: Der Basler Grosse Rat gibt grünes Licht zu der von der Regierung beantragten Erhöhung des Aktienkapitals um 34 Millionen Franken. Damit zieht der Kanton gleich mit der zweiten Anker­aktionärin Lupa Systems von James Murdoch, die im selben Umfang Kapital einschiessen will. Auch erlässt das Parlament dem Messe-Konzern die Rückzahlung des Restbetrags eines Darlehens von 5,8 Millionen Franken. Mit 57 Ja- zu 18 Nein-Stimmen bei 16 Enthaltungen ist das Bekenntnis zur MCH Group indes bestenfalls als lauwarm zu bezeichnen.

SVP gegen weitere Steuergelder an den Messekonzern

Kritik an der Finanzspritze kam sowohl von rechts als auch von ganz links: Die SVP lehnt weitere Steuergelder an die Messe rundweg ab. Mit den möglichen Konsequenzen dieses Entscheids könnte man leben, argumentierte Lorenz Amiet. Am wahrscheinlichsten wäre dann, dass die Murdoch-Firma auch den Kantonsanteil übernähme. Sollte es der MCH Group anderseits nicht gelingen, neues Geld zu beschaffen, müsste sie redimensioniert werden. Laut Amiet wäre dies für Basel nicht mit gravierenden Konsequenzen verbunden. In Zürich und Lausanne sähe es anders aus.

Aus Sicht der Linkspartei Basta wird die Basler Politik seit Jahren durch Sachzwänge geleitet, die aus einer Fehlkonstruktion resultiert. Oliver Bolliger sagte:

«Die Gründung der MCH Group im Jahr 2000 war der schwerwiegendste Fehler in der Geschichte der Messe Basel.»

Der Profitdruck sei gross, Mitsprache und Transparenz gering. Auch David Wüest-Rudin (GLP) tadelte das einmalige Konstrukt MCH Group: «Wir müssen im Parlament Investitionsentscheide fällen, dürfen aber die erforderlichen Geschäftsinformationen nicht haben, weil das Unternehmen börsenkotiert ist.»

Anders als SVP und Teile des linken Lagers plädierte die GLP für ein Ja zur Kapitalerhöhung – dies unter der Bedingung, dass die Regierung in den nächsten zwei Jahren ein «Ausstiegsszenario» vorbereitet. Wüest-Rudin pries den Antrag als dritten Weg zwischen Weiterwursteln und ungeordnetem Ausstieg des Kantons. Davon wollte allerdings die grosse Mehrheit nichts wissen: Der GLP-Antrag scheiterte mit 71 zu 8 Stimmen bei 12 Enthaltungen überdeutlich.

Hat im Grossen Rat eine wichtige Abstimmung gewonnen: Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP). Nicole Nars-Zimmer

Auch Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) hatte zuvor vor der Idee der Grünliberalen gewarnt: «Es wäre inkonsistent, Ausstiegsszenarien zu erarbeiten und gleichzeitig Kapital einzuschiessen, um die Sperrminorität des Kantons zu halten.» Das würde gegenüber der Öffentlichkeit, den Märkten und den Stakeholdern falsche Signale aussenden.

MCH Group konnte sich während Corona gar nicht beweisen

Die erwähnte Sperrminorität wurde von mehreren Sprechenden ins Feld geführt: Die aktuelle Drittelbeteiligung des Kantons an der MCH Group garantiere etwa eine Mitsprache bei den Statuten; damit sei Basel als Messestandort gesichert, betonte Annina von Falkenstein (LDP). Die MCH Group habe wegen der Kantonsbeteiligung während Corona anders als Tausende Firmen keine Staatsgelder erhalten, obwohl sie stark betroffen gewesen sei. «Wir wissen nicht, ob die nun beantragte Kapitalerhöhung ohne Corona überhaupt ein Thema wäre.»

Ähnlich äusserte sich Luca Urgese (FDP): Vor zwei Jahren habe das Parlament beschlossen, dem heutigen Investor eine Chance zu geben. Es sei richtig, den damaligen Entscheid nun zu bestätigen. «Schliesslich hätte die Gesellschaft den Turnaround in der Zwischenzeit gar nicht schaffen können», gab Urgese zu bedenken. Thomas Gander (SP) fand gar, der Kanton befinde sich am «Point of no return». Er müsse die Flucht nach vorne ergreifen, damit die Wertschöpfung der Messe nicht gefährdet und die vorhandenen Filet-Stücke nicht zu Spekulationsobjekten gemacht werden.

Unterschriften sammeln während der Sommerferien schwierig

Der Entscheid des Grossen Rats ist wohl definitiv: «Wir werden kein Referendum ergreifen», sagte Wüest-Rudin auf Anfrage. Eine Ablehnung berge das Risiko grosser Schäden für den Kanton, weil die «konzeptlose Regierung» keine Szenarien für diesen Fall erarbeitet habe. Auch wäre es schwierig, in den Sommerferien Unterschriften zu sammeln. Die SVP hätte ein Referendum unterstützt, werde aber nicht von sich aus aktiv, sagt Joël Thüring.

