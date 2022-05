Basel: Grosser Rat will gesunde Bäume besser schützen

Grosser Rat Gesunde Basler Bäume sollen besser vor Fällung geschützt werden Der Grosse Rat hat eine Motion der Mitte-Politikerin Andrea Strahm dem Regierungsrat überwiesen: Darin wird mittels Gesetzesänderung mehr Schutz für Bäume gefordert. Nora Bader 11.05.2022, 10.53 Uhr

Am Wielandplatz wurden vor einigen Monaten mehrere Bäume gefällt. Nicole Nars-Zimmer

Andrea Strahm, Die Mitte. Kenneth Nars

Andrea Strahm (Die Mitte) forderte vom Regierungsrat via Motion, eine Regelung vorzulegen, nach der bei öffentlichen Bauvorhaben, die Bäume besser geschützt werden sollen. Zudem sei bei «unvermeidlichen Fällungen gesunder Bäume zusätzlich zu prüfen, ob ein Baum nicht verpflanzt anstatt gefällt werden könnte und welches die diesbezüglichen Mehrkosten sind». Die Fällung eines gesunden Baumes dürfe nur als ultima ratio und bei klarem überwiegendem öffentlichen Interesse stattfinden, so die Motionärin weiter.

Zur Sprache kamen einmal mehr die Bäume an der Margarethenstrasse. Ersatzpflanzungen seien gut und recht, aber bis ein kleines Bäumchen so gross sei wie sein Vorgänger, würden Jahre vergehen, so Strahm.

FDP ist gegen mehr Schutz, SVP dafür

Luca Urgese, FDP. Kenneth Nars

Luca Urgese (FDP) sprach sich gegen die Motion aus: Er begründet umfangreich, weshalb Bäume gefällt werden müssen bei Bauprojekten. Urgese:

«Niemand von uns entscheidet gerne über Baumfällungen. Uns allen sind Bäume im Kanton wichtig.»

Interessenabwägungen zwischen Baumfällungen und Gesamtprojekten müssten schon heute und auch in Zukunft gemacht werden. «Wenn sie diese Motion überweisen, gehen sie vielleicht mit einem guten Gefühl nach Hause, faktisch haben sie keinen anderen Baum gerettet. Das geht nur mit Einzelfallentscheiden.»

Pascal Messerli (SVP) sagte, es brauche einen nächsten Schritt, um dem Regierungsrat ein verbindendes gesetzliches Mittel zu geben, um den Baumschutz zu verbessern. Er befürwortete die Überweisung des Vorstosses.

Güterabwägung gibt es schon heute

«Wir haben uns gefragt, ob es noch einen Vorstoss zum Baumbestand braucht», sagte Jean-Luc Perret (SP) in der Debatte. Es gebe aber Beispiele, die genau das zeigten. Seine Fraktion stimmte für die Erstüberweisung. So auch das Grünalternative Bündnis.

Esther Keller, Regierungsrätin (GLP). Juri Junkov

Regierungsrätin und Baudirektorin Esther Keller (GLP) führte in ihrer Stellungnahme aus, wie wichtig das Thema Baumschutz dem Regierungsrat sei. Formell habe die Motion aber Schwierigkeiten: Der erwähnte Paragraf 6 im Baumschutzgesetz gelte heute schon. In der Kommission würden schon jetzt einzelne Bäume bei Bauprojekten diskutiert. Man könne diese Güterabwägung nicht abstrakt machen.

Der Grosse Rat überwies die Motion mit 61 zu 30 Stimmen dem Regierungsrat. Dieser muss nun einen entsprechenden Vorschlag vorlegen.