Grosser Rat Im Kampf gegen den Klimawandel: Basler Grossrat will die Erbschaftssteuer in Basel wieder einführen Seit 2003 müssen direkte Nachkommen in Basel ihr Erbe nicht mehr versteuern. Diesen Entscheid stellt Basta-Grossrat Oliver Bolliger nun mit einem Vorstoss in Frage. Auch eine Volksinitiative schliesst er nicht aus. Zara Zatti 1 Kommentar 30.05.2022, 05.00 Uhr

Sollen Nachkommen ihr Erbe versteuern? Diese Frage kommt in Basel wieder aufs politische Tapet. fotolia

Erhält eine Person in Basel-Stadt eine Erbschaft, muss sie keinen Franken davon versteuern ‒ zumindest solange es sich um den Ehegatten, die eingetragene Partnerin, einen Nachkommen oder ein Pflegekind handelt. Dafür sprachen sich die Baslerinnen und Basler in einer Volksabstimmung 2003 aus. 67,4 Prozent sagten damals Ja, die Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen abzuschaffen. Und genau diesen Entscheid stellt Basta-Grossrat Oliver Bolliger nun in einem Vorstoss in Frage.

Oliver Bolliger, Basta-Grossrat. Kenneth Nars

Seine Idee: Das eingenommene Geld durch eine Erbschaftssteuer könnte für den Kampf gegen die Klimakrise eingesetzt werden. «Die Idee hatte ich schon länger im Kopf. Das vorgeschlagene Steuerpaket der Basler Regierung, wonach die Vermögenssteuer gesenkt werden soll, gab mir die nötige Motivation für den Vorstoss.»

Vom Regierungsrat will er wissen, welche Auswirkungen eine Wiedereinführung der Erbschaftssteuer für Ehegatten und Nachkommen hätte. Als Rechnungsbeispiel schlägt er den Kanton Waadt vor. Denn während die meisten Kantone auf eine Besteuerung von Nachkommen verzichten, beträgt diese in der Waadt bis zu 3,5 Prozent. Dem Regierungsrat stellt Bolliger die Frage, wie hoch die Steuereinnahmen in Basel-Stadt in den letzten fünf Jahren gewesen wären, wenn eine Erbschaftssteuer analog zur Waadt gegolten hätte.

Nationale Einführung einer Erbschaftssteuer scheiterte kläglich

Ob und wie hoch Erbschaften und Schenkungen besteuert werden müssen, können die Kantone entscheiden. Von linker Seite wurde auch schon auf nationaler Ebene versucht, eine Umverteilung über das Erbe zu erreichen. Mit einer Volksinitiative wollten SP, Grüne, die EVP und der Gewerkschaftsbund eine Erbschafts- und Schenkungssteuer von 20 Prozent einführen, um die AHV zu finanzieren. Das Schweizer Stimmvolk lehnte das Begehren 2015 mit 71 Prozent sehr deutlich ab.

Nebst der Klimakrise sieht Bolliger auch die steigende soziale Ungleichheit als Argument für eine Erbschaftssteuer: Die zunehmende Vermögenskonzentration bei den Reichen stehe einer zunehmenden Armut in der Schweiz gegenüber. «Gerade in Basel, wo sehr viel Geld in gewissen Familienkreisen zirkuliert, spricht nichts gegen eine Erbschaftssteuer.»

Die schriftliche Anfrage sei ein erster Schritt, sagt Bolliger. Er kann sich durchaus vorstellen, danach mit einem weiteren Vorstoss nachzudoppeln. Und auch eine Volksinitiative zur Wiedereinführung einer Erbschaftssteuer schliesst er nicht aus. Im Vorstoss will er denn auch wissen, ob man an die besagte Volksinitiative zur Erbschaftssteuer auch Ausgaben für den Klimaschutz und mehr soziale Gerechtigkeit binden könnte.

Bürgerliche sehen keinen Anlass für eine Wiedereinführung

Luca Urgese, FDP-Grossrat. zVg

Gar nichts von Bolligers Idee hält FDP-Grossrat Luca Urgese: «Ich sehe überhaupt keinen Grund, eine Erbschaftssteuer einzuführen.» Zum einen sei ihm nicht klar, wieso man neben einer Vermögenssteuer auch noch eine Erbschaftssteuer brauche. Zum andern habe es der Kanton auch nicht nötig: «Basel schreibt jedes Jahr hohe Überschüsse.»

Zur Idee, das Geld für Klimaschutzmassnahmen einzusetzen, sagt Urgese: «Diese Massnahmen brauchen wir alle, es gibt keinen Grund, dass wird diese von ein paar wenigen Leuten finanzieren lassen.» Ausserdem mache der Kanton Basel-Stadt schon heute sehr viel für den Klimaschutz: «Erst gerade haben wir eine halbe Milliarde Franken für den Fernwärmeausbau gesprochen. Zuerst einmal müssen wir umsetzen, was politisch gefordert wird.»

