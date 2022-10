SP-Grossrätin Salome Hofer tritt auf Ende Januar 2023 zurück

Grosser Rat Salome Hofer tritt auf Ende Januar zurück Nach 14 Jahren tritt die SP-Grossrätin aus dem Grossen Rat zurück. Die Nachfolge steht noch nicht fest. Matteo Calonder 19.10.2022, 09.37 Uhr

Salome Hofer tritt per Ende Januar aus dem Grossen Rat zurück. Michael Fritschi

Wie der Parlamentsdienst des Grossen Rates am Mittwochmorgen mitteilt, wird SP-Grossrätin Salome Hofer per 31. Januar 2023 aus dem Grossen Rat zurücktreten. Dies habe sie am Mittwoch dem Ratspräsidium mitgeteilt. Seit 2009 gehört sie dem Basler Parlament als Vertreterin des Wahlkreises Kleinbasel an, 14 Jahre lang war sie im Grossen Rat tätig. Hofer hatte in der Gesundheits- und Sozialkommission (GSK) sowie in der Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) Einsitz und war 2020 Grossratspräsidentin. Derzeit ist sie Mitglied der WAK.