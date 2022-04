Grosser Rat Auf in ruhigere Gewässer – Finanzspritze für die Basler Personenschifffahrt Die von der Pandemie stark betroffene Basler Personenschifffahrt erhält weitere finanzielle Hilfe: Der Grosse Rat spricht für 2022/23 insgesamt 2,8 Millionen Franken. Noch fehlt aber eine klare Strategie für die Zukunft. Nora Bader 27.04.2022, 16.45 Uhr

Das Rheinschiff «MS Christoph Merian», das Flaggschiff der Basler Personenschifffahrt. Christoph Zehnder

Der Basler Personenschifffahrt (BPG) steht das Wasser bis zum Hals. Grund dafür ist vor allem die Pandemie. Der Grosse Rat hat nun für die Jahre 2022 und 2023 eine zusätzliche Finanzspritze gezückt.

«Grundsätzlich ist die Kommission zum Schluss gelangt, dass die Weiterführung des Betriebs mit drei Schiffen vorerst sinnvoll ist», bilanziert die Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) des Grossen Rates. Begrüsst werden die Überprüfung der Investitionen und der betrieblichen Annahmen, die schliesslich zu einer Reduktion des beantragten Darlehens geführt hätten.

Das Instrument des unverzinslichen, bedingt rückzahlbaren nachrangigen Darlehens werde als das richtige angesehen. Ausgehend von diesen Ausführungen beantragte die Kommission dem Grossen Rat, gesamthaft die Ausgaben von über 2,8 Millionen Franken zu bewilligen. Davon 1.8 Millionen Franken in Form des erwähnten Darlehens.

Der ursprünglich beantragte Betrag war somit um über eine Million Franken gekürzt worden.

Das Überleben der BPG werde durch die 2,8 Millionen Franken vorläufig gesichert, kam die WAK bei der kritischen Beurteilung zum Schluss. Gemäss Regierungsrat Kaspar Sutter werde über die längerfristige Zukunft des Unternehmens im Rahmen der anstehenden strategischen Neubeurteilung beraten.

Gegen den Ratschlag sprach sich die SVP-Fraktion aus.« Es geht nicht darum, ein wichtiges touristisches Angebot nicht aufrecht zu erhalten. Wir sind aber auch der Ansicht, dass das, was von der Basler Personenschifffahrt heute geboten wird, nicht gut genug sei», so Sprecher Joël Thüring. Er zog Parallelen zur MCH-Group. «Ziemlich sicher werden wir das Darlehen nicht zurück erhalten und auch keine Strategie sehen in zwei Jahren», so Thüring.

«In der Pandemie eine Strategie zu erwarten ist schulmeisterlich»

Einzelsprecher Beat Leuthard (Basta) bezeichnete dies als Pitbull-Politik und sagte, die SVP vergraule damit ihre eigene Wählerschaft, die gerne Schiff fahre. Auch die Arbeit der Kommission finde er nicht lobenswert. «Sämtliche Schifffahrtsgesellschaften haben grösste Probleme wegen der Pandemie», so Leuthard. In dieser Zeit eine Strategie zu erwarten sei schulmeisterlich.

Es gehe weiter nicht an, den Betrag für die BPG zu kürzen, «man hätte ihn erhöhen müssen». Die Schiffe hätten Investitionen und Restaurationen nötig. «Wenn wir die BPG an der kurzen Leine halten, ist der Zustand der Schiffe in zwei Jahren noch schlechter», so Leuthard. Die Sprecher André Auderset (LDP) und Pascal Pfister (SP) stimmten diesem Votum zu.

Die grosse Mehrheit des Parlaments sah es ähnlich und stimmte der finanziellen Unterstützung für die BPG unter Verzicht auf eine zweite Lesung zu.