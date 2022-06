2023 unrealistisch: Basler Steuersenkungen haben Verspätung.

Grosser Rat 2023 ist unrealistisch: Basler Steuersenkungspläne haben Verspätung Finanzdirektorin Tanja Soland wollte ihr Steuersenkungspaket durchs Parlament peitschen. Nun zeigt sich: Die Beratungen in der Kommission dürften länger dauern als geplant. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Finanzdirektorin Tanja Soland hat ein Steuersenkungspaket geschnürt. Nun beraten Politiker von links bis rechts über einen Ausbau. Keystone

Der Fahrplan von Finanzdirektorin Tanja Soland für das neue 92 Millionen Franken schwere Steuersenkungspaket war von Anfang an ambitioniert: «Der Regierungsrat befürwortet eine möglichst zeitnahe Einführung der neuen Gesetzesvorlage», sagte sie bei der Vorstellung. Bereits eine Anwendung ab Steuerperiode 2023 sei möglich. Dies bedinge aber eine rasche Behandlung durch das Parlament.

Zwei Monate später zeigt sich: Das dürfte nicht realistisch sein. Ende Monat geht die Basler Politik in die Sommerpause. Die nächste Sitzung des Parlaments findet dann erst wieder Mitte September statt – zu spät, wenn man die Möglichkeit einer möglichen Abstimmung einberechnet.

Kommission versucht einen Kompromiss zu finden

Das Steuersenkungspaket befindet sich zurzeit in der Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK). Die Behandlung der Kapitalerhöhung für die Messe, die prioritär behandelt werden musste, sorgte bereits für einige Verspätung. Entsprechend setzte Kommissionspräsidentin Andrea Knellwolf zusätzliche Sitzungen an, um das Steuerpaket voranzutreiben. Falls Soland aber darauf spekuliert haben sollte, dass die Kommission den Massnahmenmix aus Senkung der Einkommens- und Vermögenssteuern und höheren Abzügen ohne Änderungen schnell durchwinkt, hat sich die Finanzdirektorin verrechnet.

Gemäss Recherchen der bz befindet sich die WAK noch in der Eintretensdebatte. Sowohl auf linker wie auf bürgerlicher Seite besteht offenbar die Bereitschaft, einen Kompromiss schmieden zu können, der danach im Parlament eine Mehrheit auf sicher hat. Denn die Ausgangslage ist verzwickt. In der Kommission sind SP und Grün-Alternatives Bündnis (GAB) zwar in der Mehrheit. Im Grossen Rat setzen sich bei finanzpolitischen Fragen in der Regel aber die bürgerlichen Parteien mit Unterstützung der Grünliberalen durch. Im ungünstigsten Fall würde das Steuerpaket also zwei Mal auseinander genommen und neu geschnürt.

Das letzte Wort hätte dann wohl die Stimmbevölkerung. Die SP hat schon offen mit dem Referendum gedroht. Und die Bürgerlichen haben als Pfand noch die Gemeindeinitiative des Einwohnerrats Riehen für höhere Kinderabzüge. Falls diese nicht zurückgezogen wird, kommt es ebenfalls zu einem Urnengang mit dem Steuerpaket als Gegenvorschlag.

Linke und Bürgerliche mit weiteren Forderungen

Sowohl Linke als auch Bürgerliche haben also ein grosses Interesse, einen Kompromiss zu finden. Gleichzeitig haben beide Seiten angekündigt, am Steuerpaket Korrekturen vornehmen zu wollen. Den Bürgerlichen geht die geplante Senkung der Einkommenssteuer nicht weit genug. Die Linken dagegen pochen darauf, dass die vorgestellten Pläne vor allem dem oberen Mittelstand zugutekommen und fordern Massnahmen für den unteren Mittelstand. Ein Dorn im Auge ist SP und GAB auch die Senkung der Vermögenssteuer.

Klar scheint: Beide Seiten scheinen deutlich mehr finanziellen Spielraum zu sehen als Finanzdirektorin. Zum Start der Verhandlungen in der Kommission haben beide Lager offenbar der Steuerabteilung des Finanzdepartements Hausaufgaben mitgegeben. Diese soll nun ausrechnen, welche Auswirkungen die verschiedenen Forderungen auf die Kantonsfinanzen haben würden.

