Jazzclub in Basel: Bird's Eye wird weiterhin subventioniert

Grosser Rat Trotz Coronaverstössen: Bird's Eye wird vom Kanton weiter subventioniert Der Jazzclub in Basel stand während der Pandemie in den Negativschlagzeilen. Der Grosse Rat hat nun aber fast einstimmig die weitere kantonale Unterstützung des Bird's Eye abgesegnet. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 22.09.2022, 17.12 Uhr

Seit März dieses Jahres wieder offen: das Bird's Eye. Kenneth Nars

Der Jazzclub am Basler Kohlenberg wird auch in den kommenden Jahren eine finanzielle Unterstützung vonseiten des Kantons erhalten. Der Grosse Rat hatte dies in seiner Sitzung am Mittwoch fast einstimmig entschieden – bei 92 Ja-Stimmen und nur einer Nein-Stimme.