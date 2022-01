«Unausgereifter Pfusch»: Museumsgesetz muss überarbeitet werden

Grosser Rat «Unausgereifter Pfusch»: Das Basler Museumsgesetz muss Extrarunde drehen Seit eineinhalb Jahren berät die Politik über das neue Basler Museumsgesetz. Weil noch immer viele Fragen offen sind, will man nun nochmals von vorne anfangen und setzt eine neue Arbeitsgruppe ein. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Vor allem die Missstände am Historischen Museum zeigten, dass das Museumsgesetz verbessert werden muss. Juri Junkov

Das Basler Museumsgesetz ist und bleibt eine Zangengeburt: Erst nach langem und massivem politischen Druck verabschiedete das Präsidialdepartement im Sommer 2000 die Revision. Nun zeigt sich: Auch nach eineinhalb Jahren Vorberatung in der Bildungs- und Kulturkommission des Grossen Rates (BKK) ist das neue Museumsgesetz noch nicht reif für die Beratung im Parlament. Vielmehr wurde nun beschlossen, das Rad wieder zurückzudrehen. Weil wichtige Fragen ungeklärt sind, will die BKK eine Arbeitsgruppe einsetzen. Diese will nun bis zum Sommer mit dem Gesetz fertig werden. Faktisch erledigt also das Parlament nun die Arbeit, welche eigentlich die Verwaltung hätte machen sollen, bevor man das Gesetz verabschiedet hat.

In der offiziellen Mitteilung gibt sich die BKK diplomatisch. Im persönlichen Gespräch ist vielen Politikerinnen und Politikern der Unmut über die weitere Verzögerung des Geschäfts spürbar: Es fallen Prädikate wie «unausgereift» und «Pfusch». Besonderes Kopfschütteln löst der Umstand aus, dass gerade die Frage der Zuständigkeiten, Kompetenzen und Verantwortung noch immer weitgehend ungeklärt sind. Dabei waren es gerade diese Mängel im Gesetz, die zu zwei schweren Krisen im Historischen Museum und zum Ruf nach einem verbesserten Museumsgesetz geführt haben.

Das Hauptproblem wurde nicht angepackt

Rückblick: Mehrere Monate nach dem Abgang der Direktorin Marie-Paule Jungblut wird 2016 bekannt, dass das Historische Museum ein Defizit von 745'000 Franken verzeichnet hat. Für die parlamentarische Oberaufsicht, die Geschäftsprüfungskommission (GPK), ist klar: Das Problem ist die mangelnde Aufsicht in der zuständigen Abteilung Kultur des Präsidialdepartements. Vier Jahre später ist die Lage genau umgekehrt: Beim Streit mit dem Museumsdirektor Marc Fehlmann (dem Nachfolger Jungbluts) habe das Präsidialdepartement das Museumsgesetz missachtet, kritisiert die GPK. Die damalige Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann hatte Fehlmann freigestellt, was zu einem Rechtsstreit führte, der auch eineinhalb Jahre später noch nicht geklärt ist.

Der Knackpunkt ist in beiden Fällen der Paragraf 6 im Museumsgesetz: Dieser hält fest, dass die Museen «Dienststellen des zuständigen Departementes» sind. Im folgenden Satz heisst es allerdings, den Museen komme «inhaltliche, organisatorische, personelle und finanzielle Selbstständigkeit zu». Dieser Widerspruch sorgt dafür, dass bei Problemen die Verantwortung einfach weitergegeben werden kann. Zu schwammig ist die Rollenverteilung zwischen Präsidialdepartement und Museumsleitungen. Doch statt mit der Revision Klarheit zu schaffen, wurde der entsprechende Passus lediglich etwas umformuliert – was deutlich zu wenig ist, wie sich nun zeigt. Die Ironie am Ganzen: Genau das Problem, welches für Ackermann zur Bürde wurde und massgeblich zu ihrer Abwahl beigetragen haben dürfte, wurde nicht angepackt.

Die ganze Angelegenheit wird noch komplizierter durch den Legislaturwechsel. Einerseits gab es in der Bildungs- und Kulturkommission (BKK) einige Wechsel. In der neuen Zusammensetzung hat die BKK dem Präsidialdepartement nochmals eine Vielzahl an Fragen gestellt. Andererseits ist seit einem Jahr SP-Regierungspräsident Beat Jans für das Dossier zuständig. Quellen berichten von einem Kulturwandel und einer besseren und offeneren Zusammenarbeit. «Wir mussten einen Neustart machen», sagt BKK-Präsidentin Franziska Roth. Sogar eine Rückweisung des Geschäfts sei ein Thema gewesen, «aber wir haben uns dazu entschieden, es zusammen erarbeiten zu wollen».

