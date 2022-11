Grosser Rat Wechsel bei der Basler FDP: Anwalt Mark Eichner tritt zurück, Daniel Seiler rückt nach Da der erste Nachrückende Peter Bochsler aus Altersgründen verzichtet, übernimmt Daniel Seiler den frei werdenden Sitz. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 08.11.2022, 18.16 Uhr

Mark Eichner (links) tritt zurück, Peter Bochsler (mitte) verzichtet, Daniel Seiler rückt nach. Bilder: zvg

Seit neun Jahren sitzt FDP-Politiker Mark Eichner im Grossen Rat. Nun tritt der 45-jährige Anwalt aus dem Basler Parlament zurück. Erster Nachrückender ist Peter Bochsler. Doch der 75-Jährige verzichtet, wie er auf Anfrage der bz bestätigt. Damit kommt der Ökonom und selbstständige Unternehmer Daniel Seiler zum Handkuss.

«Ich war schon immer gegen die Sesselkleberei», sagt Eichner zu seinem Rücktritt. So habe er sich bereits gegen die Verlängerung der Grossratsmandate auf vier Legislaturen ausgesprochen. Er habe stets geplant, in der Mitte seiner dritten Legislatur zurückzutreten. Selber habe er auch nachrücken können, dies wolle er nun seinem Nachfolger ebenfalls ermöglichen.

«Ich wollte nie Regierungsrat werden»

Eichner blickt auf neun spannende Jahre zurück, wie er sagt. Die zeitliche Belastung sei neben seiner Tätigkeit als freischaffender Anwalt und Notar hoch, «aber das geht ja allen so». Eichner sass in vier verschiedenen Kommissionen, zuletzt in der Finanzkommission. Er habe nie eine grosse politische Karriere angestrebt. «Ich wollte auch nie Regierungsrat werden.»

Aufgefallen ist Eichner zuletzt vor allem mit wirtschafts- und verkehrspolitischen Vorstössen, etwa bezüglich der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder hindernisfreier Tramhaltestellen. Eichner arbeitet in der 20-köpfigen Anwaltskanzlei Burckhardt Law. In seiner Rolle als Anwalt sitzt Eichner in zahlreichen Verwaltungsräten von Stiftungen, aber auch etwa von Firmen wie der Münchensteiner Müller Gruppe.

Bochsler verzichtet aus Altersgründen

Erster Nachrückender für Eichner wäre an sich Peter Bochsler. Er war während insgesamt über 25 Jahren Grossrat, in den Nuller-Jahren setzte er eine Legislatur aus. Anfänglich politisierte er bei der Demokratisch-Sozialen Partei (DSP), nach deren Auflösung wechselte er Anfang 2013 zur FDP. Es gebe verschiedene Gründe für seinen Verzicht, sein Schritt habe jedoch nichts mit der Partei oder der Fraktion zu tun. Bochsler führt vor allem sein fortgeschrittenes Alter an. «Ich weiss nicht, was ich in meinem Alter noch im Grossen Rat soll», sagt der Kleinbasler.

Bochsler ist der Meinung, die FDP benötige nun jüngere Kräfte, «die mehr Drive haben als ich». Ohnehin habe er sich an seiner letzten Sitzung des Grossen Rats mit dem Lied «Dankeschön» verabschiedet, das er leicht adaptierte. So sang er unter anderem: «Alles Schöne geht zu Ende, reicht noch einmal mir die Hände und ich komm nie wieder in den Rat zurück.»

Als zweiter Nachrückender wird Daniel Seiler den Sitz von Mark Eichner erben. Seiler erreichte bei den vergangenen Wahlen im Wahlkreis Kleinbasel 856 Stimmen, vor Richard Hubler und Boxtrainer Angelo Gallina. Angesprochen auf seine künftigen Schwerpunkte im Grossen Rat sagt Seiler, er werde sich wie bisher für verschiedene Anliegen einsetzen.

«Bin nicht nur Verkehrspolitiker»

Bekannt ist Seiler in der Öffentlichkeit vor allem als Vorstandsmitglied des Automobil Clubs der Schweiz (ACS) beider Basel, wo er sich mit Verve gegen den Abbau von Parkplätzen einsetzt. «Ich möchte mich jedoch nicht nur auf meine Rolle als Verkehrspolitiker reduzieren lassen», sagt der 53-Jährige. Auch etwa die Energie- und die Bildungspolitik lägen ihm am Herzen. So sitzt er in der beratenden Energiekommission der Basler Regierung und ist Präsident der Schulkommission der allgemeinen Gewerbeschule.

Seiler will sich etwa auch für den Vorstoss von Mark Eichner für einen Park im Klybeck einsetzen. Konkret fordert Eichner mit Blick auf das Transformationsareal von der Regierung, direkt am Rhein zwischen Wiese und Hafenkran eine Grünfläche zu gestalten. Im September hat der Grosse Rat diesen Vorstoss überwiesen.

