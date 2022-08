Grosses Interview Basels Baudirektorin Esther Keller: «Ich musste mich noch nie verbiegen» Seit rund anderthalb Jahren steht die Grünliberale Esther Keller dem Basler Bau- und Verkehrsdepartement vor. Im Interview mit der bz spricht sie über Themen wie Baumfällungen, klimafreundliches Bauen, die Zusammenarbeit mit dem Nachbarkanton, die Kehrseite von Entscheidungen sowie über die Handlungsspielräume, die sie in ihrem Amt hat. Patrick Marcolli, Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Im Lichthof ihres Departementsgebäudes: Esther Keller (38, GLP), Basels Bau- und Verkehrsdirektorin. Kenneth Nars

bz: Frau Keller, Ihre neuen Regierungskollegen haben in den vergangenen anderthalb Jahren Schwerpunkte gesetzt: Beat Jans mit dem EU-Rahmenabkommen, Stephanie Eymann mit den Demonstrationen. Bei Ihnen, so scheint uns, waren Bäume das grosse Thema.

Esther Keller: Dieser Eindruck täuscht nicht. Die Begrünung der Stadt war, neben «menschengerechtem Verkehr» und der Digitalisierung, bereits in meinem Wahlkampf einer meiner Schwerpunkte. Dass das Thema so dringlich geworden ist, hat damit zu tun, dass einerseits die Baslerinnen und Basler die Folgen des Klimawandels nun direkt zu spüren bekommen. Anderseits auch, dass es eben Situationen gab, da wir Bäume fällen mussten. Dieser scheinbare Widerspruch zu meinen eigenen Prinzipien war sicher offensichtlicher als in den Tagen meines Vorgängers, der das Thema Begrünung nicht so weit oben auf seine politische Agenda gesetzt hatte.

Aber Sie würden nach vier Jahren in einer Legislaturbilanz nicht auf Bäume reduziert werden wollen?

Nein, aber wenn ich am Ende einer Amtszeit vorweisen kann, viel für die Begrünung der Stadt getan zu haben, ist das schon sehr viel. In der Stadtentwicklung geht es unter anderem darum, Räume zu schaffen, wo sich Menschen gerne aufhalten. Da spielt die Begrünung eine zentrale Rolle.

Wo sehen wir Ihren Einfluss bei der Begrünung der Stadt?

Das Wichtigste ist das neue Stadtklimakonzept: Es bedeutet, dass jede und jeder im Kanton, der oder die etwas plant, sich die Überlegungen machen muss: Wo kann ich etwas begrünen, wo kann ich zur Versickerung beitragen, wo sind die Durchlüftungskorridore? Dass wir dieses Konzept vor einem Jahr verbindlich verabschieden konnten, war ein grosser Schritt. Diese Projekte brauchen viel Zeit – auch wenn ich mir wünschte, es würde schneller gehen. Mobile Pflanzentöpfe sind zwar rascher zu platzieren, aber sie sind eben auch nicht wirklich nachhaltig.

Den Menschen geht es aber zu langsam. Und sie sehen Widersprüche zu dieser Stadtklima-Politik. Etwa die völlig zugepflasterte Freie Strasse oder die Betonwüste beim Kunstmuseums-Kreisel.

Ich gebe zu: Wir hätten unsere Planung früher auf die Tatsache, dass es in der Stadt immer heisser wird, ausrichten sollen. Aber erst seit kurzem sehen wir die Dringlichkeit, die uns auch entsprechend handeln lässt. Das ist menschlich. Begrünung ist auch nicht überall möglich. In der Freien Strasse beispielsweise braucht es Flächen für Anlieferungen und Anlässe wie den Stadtlauf. Was wir prüfen ist eine Beschattung, zum Beispiel durch Sonnensegel.

Konkret: Wie soll die Baum-Bilanz in den nächsten Jahren aussehen?

Letztes Jahr haben wir den Bestand um 100 Bäume aufgestockt, und in den kommenden Jahren wollen wir ebenso jährlich mindestens 100 Bäume mehr im Stadtkanton stehen haben. Einen Einfluss auf unsere Planung haben die beiden Umverkehr-Initiativen. Ein Viertel der Fläche in der Stadt ist für den Verkehr reserviert. Das ist immens. Das kostet uns viel Raum, den wir für anderes nutzen könnten.

Sie finden also die beiden Begehren gut?

Die Stossrichtung der Initiative ist dieselbe, wie sie der Kanton bereits verfolgt: Mehr Raum für Fussgänger, für Veloverkehr, für Begrünung. Was ich für schwierig halte – und ich muss vorausschicken, dass die Regierung noch nicht über die Initiativen entschieden hat – ist das vorgegebene Tempo. Laut der Initiativen soll in zehn Jahren jeweils ein Prozent der Verkehrsfläche pro Jahr verschwinden. Das ist sehr viel. Wir müssen darüber diskutieren, auf wessen Kosten wir mehr begrünen. Zum Beispiel auf Kosten von Parkplätzen? Im Übrigen: Es gibt im Stadtkanton etwa gleich viele Bäume wie Parkplätze, nämlich rund 26000. Eigentlich könnten wir also den Baubestand verdoppeln – aber dann gäbe es keine Parkplätze mehr (lacht). Ein Entscheid für etwas ist meist auch ein Entscheid gegen etwas anderes. Dessen müssen wir uns bei solch abstrakten Vorlagen bewusst sein.

Das klingt, als machten Sie sich in der Regierung für einen Gegenvorschlag zu den Initiativen stark.

Darüber diskutieren wir im Moment.

Die Klimadiskussion ist, gerade in Ihrem Departement, immer auch eine Baudiskussion. Ein Beispiel ist die «Schwammstadt», die für Investoren zu Mehrkosten führen kann. Hören Sie diesbezüglich Klagen aus der Bauwirtschaft?

Es ist offensichtlich, dass beim Bauen die Hebel zur Verbesserung unserer Klimabilanz sehr gross sind. Wichtig ist der Regierung, dass wir diese Hebel gezielt einsetzen und mit Auflagen strategisch umgehen. Bauherren dürfen nicht völlig überfordert sein. Darum wehren wir uns auch gegen gewisse Vorstösse aus dem Grossen Rat.

Die grossen Transformationsareale sollen künftig als neue Stadtquartiere auch in Sachen Klima Vorbildcharakter haben. Nun kommt die politische Linke und fordert mit ihrer Initiative «Basel baut Zukunft» dort 50 Prozent preisgünstiges Wohnen. Sind diese beiden Ziele miteinander vereinbar?

Preisgünstiges Wohnen und klimafreundliches Bauen muss kein Widerspruch sein.

Wie stehen Sie zur Initiative selbst?

Auch hier: Die Regierung arbeitet an einer Stellungnahme dazu. Aber es ist klar und wurde schon kommuniziert, dass wir die Forderung kritisch sehen.

Sie haben die Langfristigkeit der Projekte in Ihrem Departement betont. Wir erinnern an Ihre Vorgänger, die deshalb und wegen der Tatsache, dass viele Ihrer Kadermitarbeitenden schon lange dabei sind, damit zu kämpfen hatten, dass man ihnen ein Autoritäts- und Durchsetzungsproblem zuschrieb. Leiden Sie auch darunter?

Nein. Im Gegenteil: Wenn jemand Neues kommt und einen neuen Blick auf Projekte wirft, kommt neue Dynamik rein. Ausserdem sind die Themen, die ich mitbringe – also Begrünung, menschengerechte Mobilität, Digitalisierung – ein Motivationsschub für jene Kräfte im Departement, die genau hier vorwärtsmachen wollen. Ich bin jedenfalls auf eine grosse Offenheit gestossen.

Ihr Departement gerät aber immer wieder in den Fokus, weil es mit dem Tempo der Stadtentwicklung nicht mithalten kann. Zum Beispiel bei den Transformationsarealen, wo extra neue Stellen geschaffen wurden. Aber auch beim Bauinspektorat: Dort häufen sich die Klagen von Architekten und Bauherren, dass es nicht vorwärts geht.

Dieses Problem ist erkannt. Wir müssen uns dort personell verstärken. Wir verfügen in Basel über weniger Bauinspektoren pro Baugesuch als andere Städte und Kantone.

Der Kanton hat mehrere Stadtentwicklungs-Projekte wie das Klybeck oder Dreispitz-Nord in Angriff genommen, Areale benannt, Planungen gestartet. Uns scheint, die anfängliche Begeisterung und das Arbeitstempo habe abgenommen.

Wir arbeiten im Departement ungebremst an den Projekten weiter. Ich glaube zu wissen, woher Ihre Wahrnehmung stammt: Wir hatten nun eine ziemlich lange Kommunikationspause. Beim Klybeck sind wir am städtebaulichen Leitbild, dieses möchten wir im Herbst vorstellen. Da werden bereits viele Details veröffentlicht. Wir wollten beim Klybeck, das so ein zentrales und grosses Entwicklungsprojekt ist, nicht häppchenweise informieren.

Äussere Faktoren wirken aktuell eher bremsend: Die Pandemie, die aktuelle geopolitische Lage. Die Bevölkerung Basels wächst zwar, aber weit weniger stark als etwa jene Zürichs.

Warum wächst Zürich stärker? Wir haben in Basel zu wenig Wohnraum. Es mangelt an Fachkräften. Wir müssen attraktiven Wohnraum schaffen. Die langfristige Perspektive sind unverändert: Der Bund geht für die Schweiz weiterhin von einem Bevölkerungswachstum aus. Nehmen wir den Klimaschutz ernst, so bringen wir diese zusätzlichen Menschen am besten im bestehenden Siedlungsraum unter, und nicht in Neubauten auf der grünen Wiese. Die Städte stehen hier besonders in der Verantwortung. Ich fände es falsch, jetzt einen Gang runterzuschalten.

In Basel gewinnt die Debatte um den Zubringer Bachgraben (Zuba) in Fahrt – ein Strassenprojekt, das Baselland bezahlt, das sich aber zu einem grossen Teil auf Stadtboden befindet. Den Anliegen der Anwohner nach Verkehrsberuhigung steht die Haltung gegenüber, die Stadt solle nicht Hand bieten zum Bau neuer Strassen. Gilt Ihr Bekenntnis zum Zuba unverändert?

Ich unterstütze beide grossen Tunnel-Bauprojekte, sowohl den Zuba als auch den Rheintunnel. Das Auto wird auch in Zukunft eine Rolle spielen, gerade wenn es elektrisch betrieben und allenfalls selbstfahrend ist. Beide Bauprojekte entlasten Stadtbasler Wohnquartiere. Beim Zuba hat die Basler Regierung ihre Zustimmung bekanntlich an flankierende Massnahmen zum Ausbau des ÖV sowie des Velo- und Fussgängerverkehrs geknüpft.

Geraten Sie da nicht in einen Zielkonflikt? Sie befürworten den Bau von Strassen an den Stadträndern, wollen aber gleichzeitig Verkehrsflächen abbauen.

Der Zuba-Tunnel ist im Westen Basels auch verkehrstechnisch mit Chancen verbunden: Er würde es erleichtern, dass wir die oberirdischen Strassen attraktiver und velofreundlicher gestalten können, etwa den Luzernerring.

Wird der Stadtkanton seinen Teil des Commitments mit Baselland einhalten und eine Tramlinie in den Bachgraben bauen?

Wir haben in den vergangenen Monaten untersucht, ob das Tram tatsächlich die beste Variante für eine ÖV-Erschliessung des Bachgraben ist. Eine Erschliessung mit einer Buslinie wäre auch denkbar gewesen, da günstiger und rascher realisierbar. Dennoch sprechen wir uns nun für das Tram aus: Wir gehen angesichts der aktuellen Entwicklung und anstehender Projekte davon aus, dass die Zahl der Arbeitsplätze und der Bewohnenden in diesem Gebiet stark zunehmen wird.

Die beiden Basel wollen den vom Baselbieter Stimmvolk 2017 abgelehnten Margarethenstich an der Kantonsgrenze neu lancieren. Wie erklären Sie der Bevölkerung, die grosse Tramprojekte zunehmend kritisch sieht, dass die Dringlichkeit eben doch gegeben ist?

Der Margarethenstich hat das beste Preis-Leistungsverhältnis aller Tramprojekte der vergangenen Jahre: Wir erhalten mit wenigen hundert Meter Geleisen eine Direktanbindung des Leimentals an den Bahnhof SBB. Womöglich müssen wir den Baslerinnen und Baslern nun noch besser erklären, was ihr Vorteil ist.

Und der wäre?

Ich sehe viele Personen aus dem Leimental, die mangels attraktiver ÖV-Verbindungen ihre Verwandten und Bekannten mit dem Auto durchs Gundeli an den Hintereingang des Bahnhofs SBB chauffieren. Der Margarethenstich würde das Quartier vom Autoverkehr entlasten. Auch könnten wir eine Tramlinie aus der hoffnungslos überlasteten Innenstadt nehmen. Mittlerweile ist zudem klar, dass die Margarethenbrücke künftig eine wichtige Rolle als Bahnhofs-Zugang spielen wird. Damit wird eine Tramverbindung über den Margarethenstich noch sinnvoller als sie es ohnehin ist.

Wie geht’s weiter mit der Planung? BLT-Chef Andreas Büttiker sagte uns kürzlich in einem Interview, er sehe Sie im Lead.

Wir müssen in Basel-Stadt über eine stärkere Beteiligung an den Kosten diskutieren. Wir sind in der Regierung derzeit am Ausarbeiten einer Lösung. Dazu wird es einen Ratschlag an den Grossen Rat geben.

Wir stimmen Ende September in Basel über die Reduktion der Anzahl Departemente der Kantonsverwaltung ab. Diese Reduktion würde Ihnen in die Hände spielen.

Jetzt bin ich aber gespannt.

Dann gäbe es kein Präsidialdepartement mehr, das beim Klybeck Beschleunigungsvorschläge formuliert, die vom BVD aus abgelehnt werden.

Zunächst: Ich bin gegen die Initiative zur Reduktion der Departemente. Der Klimaschutz ist ein gutes Beispiel, dass das PD als strategisches Schnittstellen-Departement Sinn macht. Viele operativen Projekte sind im BVD angesiedelt. Das Thema findet aber auch in anderen Departementen statt: Im WSU ist das Amt für Umwelt und Energie eine Kompetenzstelle für Energiefragen. Im Finanzdepartement ist das Immobilienportfolio des Kantons angesiedelt, das beim Klimaschutz eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Das Erziehungsdepartement ist wichtig für Aufklärung und Sensibilisierung in den Schulen. Das Präsidialdepartement erfüllt hier wichtige koordinative Funktionen und gibt die übergeordnete Strategie vor.

Aber steht nicht die Funktion des Stadtentwicklers im Konflikt mit leitenden Tätigkeiten in Ihrem Departement, etwa jenen des Kantonsbaumeisters?

Jein. Wir dürfen nicht vergessen: Im PD kommen bei der Stadtentwicklung neben planerischen andere Fragen zusammen, zum Beispiel jene des Wohnschutzes. Der Stadtentwickler bringt da nochmal eine andere Perspektive ein. Ich sehe das als sinnvolle Ergänzung.

Bei den Entwicklungsarealen kann diese Konstellation zu Meinungsverschiedenheiten zwischen PD und BVD führen.

In Bezug auf einzelne Areale gibt es zuweilen unterschiedliche Perspektiven.

Wer setzt sich durch? Das Fach- oder das Querschnittsdepartement?

Das ist von Fall zu Fall anders. Am Schluss entscheidet ohnehin die Gesamtregierung.

Wir haben nun über viele grüne Anliegen geredet. Was an Ihnen ist eigentlich liberal?

Dass ich nicht finde, dass der Staat sämtliche Probleme lösen muss und ich mich frage, wie wir Private und Unternehmen einbeziehen können. Muss zum Beispiel alles Grün in der Stadt durch den Kanton geschaffen werden? Ich plädiere dafür, dass wir Private ins Boot holen und etwa das Anreizsystem für Fassadenbegrünungen, das es einst gab, wiederbeleben. Ich finde aber auch, dass wir gewisse Nutzungen aus ökologischen Gründen einschränken oder verbieten können, etwa Steingärten. Auch wenn letzteres nun keine liberale Haltung ist.

Aufgrund der komfortablen finanziellen Lage des Kantons ist die Bereitschaft gross, dem Staat zusätzliche Aufgaben aufzubürden. Wo können Sie hier liberales Gedankengut einbringen?

Das ist vielleicht nicht das, worauf Sie hinauswollen. Aber für mich ist Kostenwahrheit im Verkehr ein grosses Thema. Wenn Sie eine grosse Wohnung möchten, dann ist klar, dass sie dafür einen höheren Preis bezahlen müssen als für eine kleine. Dasselbe Prinzip sollte auch für die Platzansprüche der Autos in der Stadt gelten.

Letzte Frage: Sind Sie nach anderthalb Jahren in der Regierung dieselbe Esther Keller wie zuvor?

Unbedingt. Ich hatte seit Amtsantritt noch nie das Gefühl, mich verbiegen zu müssen. Dies auch deshalb, weil ich nicht darauf erpicht bin, rasch Lösungen zu präsentieren, die am Schluss nicht halten, was sie versprechen. Ich bin auch positiv überrascht, wie gross der Entscheidungsspielraum ist.

Karriere Erstmals öffentlich in Erscheinung trat Esther Keller (38) als Moderatorin und Redaktorin beim lokalen TV-Sender Telebasel. 2012 wechselte sie in die Kommunikationsabteilung von Novartis. Zwei Jahre später stand sie als Autorin im Fokus, da sie eine Biografie des Basler Kunstsammlers und Museumsgründers Ernst Beyeler veröffentlichte. Seit 2016 ist sie Mitglieder Grünliberalen Partei, 2019 rückte sie in den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt nach. Im November 2020 schaffte sie im zweiten Wahlgang den Sprung in die Basler Regierung. Esther Keller ist in ihrer Freizeit eine passionierte Volleyballspielerin und leitete ab 2019 bis zu ihrer Wahl in die Regierung den Verein Sm’Aesch Pfeffingen als Co-Präsidentin. Im Bau und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, welchem Keller nun seit rund anderthalb Jahren vorsteht, folgte sie auf den langjährigen SP-Baudirektor Hans-Peter Wessels. Das Departement ist, neben dem Justiz- und Sicherheitsdepartement, wohl das «öffentlichkeitswirksamste» unter allen Regierungsressorts. Esther Keller bekam dies bereits relativ früh zu spüren, zum Beispiel bei Protestaktionen gegen einzelne Baumfällungen. Im Fokus steht immer wieder auch die rege und überall im Stadtkanton sehr sichtbare Baustellentätigkeit, die einerseits auf die Verbesserung der technischen Infrastruktur zurückzuführen ist (Stichwort Fernwärme), anderseits aber auch daher rührt, dass der Kanton die Sicherheit der Velofahrenden immer mehr in den Vordergrund rückt. Dies wiederum geht oft mit Einschränkungen des motorisierten Individualverkehrs einher und ruft den Protest der entsprechenden Lobbyisten hervor. Esther Keller unterstellt ist auch die Dienststelle Städtebau & Architektur, die sich um die grossen Entwicklungsareale in der Stadt kümmert. (map)

