Grosser Rat Strafverfahren gegen Eric Weber eröffnet Grossrat Eric Weber muss am Dienstag vor dem Basler Strafgericht erscheinen, wie mehrere Medien am Freitagabend berichten. Kelly Spielmann 12.03.2021, 20.17 Uhr

Weber muss am Dienstag vor dem Basler Strafgericht erscheinen. Kenneth Nars / BLZ

Gegen Grossrat Eric Weber wurde ein Strafverfahren eröffnet, wie mehrere Medien am Freitagabend berichten. Dies, nachdem Mitte Februar ein Video in den sozialen Medien kursierte, in welchem Weber Nationalrätin Sibel Arslan vor ihrer Wohnung belästigte.