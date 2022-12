Grossumbau Neuer Flanierort am Rhein: Hotel Merian soll eine Cafébar erhalten – die Garage an der Rheinpromenade verschwindet Jetzt wird der langangekündigte Umbau des Viersternehotels am Kleinbasler Rheinufer konkret. Ein renommiertes Architektenbüro erhält den Auftrag. Die Zürcher Eigentümerin setzt stärker auf die Gastronomie. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Das Hotel Merian und das Café Spitz sind fest im Stadtbild verankert. Nun sollen sie einen frischen Schliff bekommen. Nicole Nars-Zimmer

Knapp ein Jahr ist es her, seit ein Bild des sogenannten «Merian Tower» in den sozialen Medien für Wirbel sorgte. Anstelle des bestehenden Hotelgebäudes hinter dem stadtbekannten Café Spitz am Kleinbasler Rheinufer zeichneten zwei junge Basler Architekten die Vision eines fast doppelt so hohen Baus mit markanten Bögen und schlanken Säulen.

Die Aufregung um den vom Heimatschutz Basel als «Alibaba-Tempel» bezeichneten Entwurf legte sich jedoch schnell wieder, als bekannt wurde, dass dieser ohne Auftrag der Hausbesitzerin, dem Zürcher Frauenverein (ZFV), entstanden war. Doch hatte die Genossenschaft bereits bei der Übernahme des Hotels 2018 einen «grosszügigen Umbau» angekündigt. Zu diesen Plänen liegen nun erstmals genauere Informationen vor.

Siegerprojekt unter drei Bewerbungen ausgewählt

Die beiden Basler Architektenbüros Morger Partner und MET Architects verkündeten nämlich kürzlich auf den sozialen Medien, den Studienauftrag für das Hotel Merian gewonnen zu haben. In Zusammenarbeit mit Grego Architektur sowie Martini Schäfer Baumanagement.

Wie der Leiter Immobilien der ZFV, Andreas Hochstrasser, auf Anfrage bekanntgibt, wurde der Entwurf von Morger Partner Architekten und Co. unter insgesamt drei Eingaben ausgewählt. Das renommierte Büro hat bereits den Claraturm und den Messeturm entworfen.

Die Garage unter der Terrasse des Café Spitz soll einer Cafébar weichen. Nicole Nars-Zimmer

Umbau orientiert sich an langer Historie

Das Ziel des Studienauftrages war, am Standort einen lebendigen Begegnungsort für Reisende wie auch für die lokale Bevölkerung zu schaffen, so Hochstrasser. Ebenfalls sei die Orientierung an der Historie des bestehenden Gebäudes ein wichtiger Teil der Aufgabenstellung gewesen.

Das Café Spitz wurde 1838 von den «Drei Kleinbasler Ehrengesellschaften» als gemeinsames Gesellschaftshaus erbaut und ist denkmalgeschützt. Der angehängte Erweiterungsbau – das heutige Hotel – entstand 1857. Nach zwei Bränden 1962 und 1968 wurden beide Gebäude in den 1970er-Jahren möglichst originalgetreu wiederaufgebaut.

Hotelgarage am Rheinweg soll verschwinden

Die Tradition des Gesellschaftshauses solle nebst dem Hotelbetrieb dank einiger gezielter Eingriffe wieder mehr zur Geltung kommen, so Hochstrasser. Die wohl grösste Veränderung: Die Autoeinstellhalle unter dem Café Spitz, die direkt an den Promenadenweg angrenzt, wird aufgelöst. Stattdessen soll hier eine Cafébar eröffnen.

Ein neues Gastroangebot an dieser Stelle könnte eine enorme Aufwertung bringen. Denn: Dass der tunnelartige Abschnitt des Promenadenweges finster und unfreundlich wirkt, ist ein altbekanntes Problem.

Der niedrige Durchgang von der Rheingasse zur Promenade wirkt auf Spaziergängerinnen und Spaziergänger alles andere als einladend. Nicole Nars-Zimmer

Bereits in den 2000ern, als die Kantonsregierung im Rahmen des Projektes «Werkstadt Basel» die Bevölkerung befragte, wie sie die Kleinbasler Altstadt und andere Quartiere attraktiver machen könnte, wurde der Rheinweg bei der mittleren Brücke bemängelt.

Neue Gewerbelokale in der Rheingasse geplant

Verändert hat sich daraufhin nur die Beleuchtung: An der Decke der Unterführung wurden Leuchtplatten angebracht, die weiss-grünliches Licht verströmen. Auch die Randsteine des Trottoirs auf der Flussseite leuchten seither in der Nacht.

Der Durchgang von der Rheingasse zur Promenade – das Wilde-Maa-Gässli –, der bei der Umfrage ebenfalls negativ auffiel, ist geblieben. Im Zuge des Umbaus will der ZFV nun auch diesen öden Fleck, der bislang vor allem als Veloabstellplatz dient, verschönern.

Von aussen wird noch eine Änderung gut sichtbar sein: Das Hotelgebäude solle künftig im Erdgeschoss auf der Seite der Rheingasse Raum für unterschiedliche Nutzungen inklusive Gewerbeflächen bieten, so Hochstrasser. Das Konzept werde derzeit erarbeitet.

Das Hotel Merian von der Rheingasse aus gesehen: Mit dem Umbau sollen hier neue Gewerbelokale entstehen. Nicole Nars-Zimmer

Trotz Grossumbau soll die Bausubstanz des heutigen Hotels Merian bestehen bleiben. Dies auch, weil im Umbauprojekt viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt werde, so Hochstrasser. Im Innern würden jedoch viele Zimmer neu gegliedert, um einen modernen Hotel- und Gastronomiebetrieb zu ermöglichen.

Noch ist unklar, wann die Bauarbeiten starten werden. Das Projekt befinde sich noch in einer frühen Planungsphase, sagt Hochstrasser. Ein grober Zeitplan werde voraussichtlich Anfang 2023 bekanntgegeben.

