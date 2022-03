Gundeldinger Feld Wo sich die Kindsköpfe im Gundeli treffen Ursina Gregori und Doris Weiller führen den Nachwuchs in die Welt des Theaters ein – mit Gästen aus der ganzen Schweiz. Mélanie Honegger 25.03.2022, 05.00 Uhr

Die Gastgeberinnen: Doris Weiller (l.) und Ursina Gregori. Kenneth Nars

Die Worte von Doris Weiller und Ursina Gregori sind deutlich. «In Basel gibt es leider nicht ­genug Spielorte, wo auswärtige Theatergruppen ihre Kinder- und Familienstücke zeigen ­können», sagen die zwei Theaterfrauen, die in der Trägerschaft des Bau 3 im Gundeldinger Feld mitwirken.

Gregori, die früher bei der Theaterfalle Basel als Schauspielerin auf der Bühne stand, und die freischaffende Puppenspielerin Weiller haben deshalb eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Namen «Chinds-Chöpf» im Gundeli ins Leben gerufen. An acht Sonntagen im Jahr laden sie Ensembles aus unterschiedlichen Stilrichtungen für ein Gastspiel ein – nach Möglichkeit Gruppen, die noch nicht in Basel gespielt haben.

«Unser Interesse ist es, die Kinder in die zauberhafte und unmittelbare Welt des Theaters eintauchen zu lassen», so Gregori. Auch Produktionen aus den Bereichen Forumtheater, Tanztheater und Figurentheater haben es bereits ins Programm geschafft.

Ein Theater für die Kinder aus dem Quartier

Seit vergangenem Mai bringen die zwei Frauen einmal monatlich Kinder aus dem Quartier zusammen und holen sie ins Theater. Man sehe sich als «Ergänzung», nicht als Konkurrenz zu bestehenden Kindertheatern, betont Weiller.

Statt auf Eigenproduktionen setzen die beiden Frauen auf Gastspiele aus der ganzen Schweiz – auch aus der französischsprachigen. «Viele auswärtige Gruppen haben Mühe, in Basel zu spielen», sagt Gregori.

Es gebe zwar diverse Basler Theaterhäuser für Kinder, schreiben sie in ihrem Projektdossier, aber leider könnten «nur wenige der hochrangigen und wichtigen Theatergruppen ihre Kinderstücke in Basel zeigen». Ausserdem fehle im Gundeli bis heute eine regelmässig bespielte Theaterbühne mit ­Familienprogramm.

Sie zeigen, wen es im Theater braucht

Genau ein solches wollen Weiller und Gregori nun bieten. Durch die Nähe zur Zirkus­schule Basel, der Robi-Spielaktion und dem Familienzentrum FAZ sei das Angebot für das Areal eine ideale Ergänzung, ist Weiller überzeugt. Die beiden Frauen sind mehr als bloss Veranstalterinnen. Sie wollen dem Ort ein Gesicht geben.

Um den Kindern aufzuzeigen, wer in einem Theater alles mitarbeitet, schlüpfen die zwei Gastgeberinnen regelmässig in die Rolle der Kassenfrau, der Lichttechnikerin oder der Reinigungsfrau. In blauen Kostümen empfangen sie die Kinder und singen vor der Vorstellung gemeinsam mit ­ihnen den eigens kreierten Chinds­chöpf-Song.

So auch am kommenden Sonntag: Dann tritt die Aargauer Theatergruppe «Die Nachbarn» mit dem Stück «Emma und der Mondmann auf», einer Produktion frei nach dem Buch von Tomi Ungerer.

«Emma und der Mondmann»

Bau 3, Gundeldinger Feld. 27.3., 16 Uhr.

www.bau3.ch