Schon wieder: Velofreundliches Gleis ist kaputt und wird erneuert

Gundeli «Es wurden bereits viele Probleme behoben»: Velofreundliches Gleis ist kaputt und muss erneuert werden Seit Ende letzten Jahres testen die BVB an der Bruderholzstrasse ein neues Gleis. Nachdem der Kunststoff schon im April gerissen war und ersetzt werden musste, meldet das Bau- und Verkehrsdepartement nun, dass auch das erneuerte Gummiprofil kaputt ist und Ende Juli erneuert werden muss. Tomasz Sikora 12.07.2022, 17.11 Uhr

Soll die Sicherheit von Velofahrenden an Kaphaltestellen erhöhen: das velofreundliche Gleis. Kenneth Nars

Seit November vergangenen Jahres testen die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) an der Haltestelle Bruderholzstrasse ein velofreundliches Gleis. Es funktioniert so: Im Schienenprofil ist eine Kunststoffmischung eingelassen, die eine ganz bestimmte Elastizität hat. Fährt ein Velo darüber, bewegt sich die Mischung nicht. Anders beim Tram: dessen hohes Gewicht drückt den Kunststoff unter die Schiene. Sobald das Tram die Haltestelle verlassen hat, springt er in seine ursprüngliche Form zurück. Dadurch ist das Queren des Gleises für die Velofahrenden sicherer.

Was relativ simpel klingt, ist umso schwieriger umzusetzen. Die Idee funktioniert zwar, allerdings hatte der Kunststoff durch die enorme Belastung des darüberfahrenden Trams in bisherigen Versuchen anderer Schweizer Städte eine so geringe Lebensdauer, dass sie alle irgendwann eingestellt wurden. Die hohen Kosten für den ständigen Ersatz waren wirtschaftlich schlicht nicht tragbar.

Unterhaltskosten noch unklar

Von den erfolglosen Versuchen in Bern und Zürich nicht entmutigen liess sich das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD). Nach verschiedenen Versuchen ging es vergangenen November zu einem Härtetest an der Haltestelle Bruderholzstrasse über. Material und Einbau des Gleises kosten 170'000 Franken mehr als bei einer konventionellen Anlage. Zu den Kosten für den Unterhalt könnte noch nichts gesagt werden, sagt BVD-Sprecherin Nicole Ryf: «Diese berechnet das BVD im Rahmen des aktuellen Versuchs.» Dieser dauert bis Ende Jahr.

Ausgewählt wurde die Haltestelle Bruderholzstrasse, weil es sich um eine Kaphaltestelle handelt. Der Abstand zwischen Gleis und Haltestellenrand ist an diesen Haltestellen sehr gering. Sie bergen für Velofahrende ein besonders hohes Risiko, mit einem Rad ins Tramgleis zu geraten und so zu verunfallen.

Bereits im April zeigte sich, dass das Gummiprofil dem Gewicht der Trams nur wenige Monate standhielt, bevor es kaputtging. Wie das BVD zusammen mit den BVB nun mitteilt, hat auch ein überarbeiteter Kunststoff dem Tramgewicht nur wenige Monate hielt. Betroffen sei das längste der vier Gummiprofile, das sich entlang der Haltestelle befindet. Es hätten sich Rillen und Vertiefungen darin gebildet.

Der Kunststoff wird darum erneut ausgetauscht, wie BVB und BVD mitteilen: «In der Nacht vom 21. auf den 22. Juli wird dazu der Trambetrieb der Linie 15 ab Tellplatz Richtung Bruderholz ab 20 Uhr eingestellt.» Fahrgäste Richtung Bruderholz würden in dieser Zeit via Jakobsberg umgeleitet und die BVB würden an den Haltestellen sowie online über diese Umleitung informieren.

Neue Gummimischung und neue Länge

Angesichts der Tatsache, dass der Hersteller eine Lebensdauer von zwei Jahren angekündigt hat, erstaunt die Meldung. Nicole Ryf relativiert aber: «Er konnte diese noch nicht unter realen Bedingungen testen.» Ausserdem betont sie, dass der Hersteller die Kosten für den Ersatz übernehme. Neben einer anderen Kunststoffmischung prüft das BVD nun auch eine kürzere Version. Die kürzeren Abschnitte würden sich nicht entlang der ganzen Haltestelle befinden, sondern nur kurz vor und kurz nach der Haltestelle.

«Dort bremst und beschleunigt das Tram weniger stark als in der Haltestelle, was zu weniger Verschleiss am Gummiprofil führt.»

Vom Rückschlag lässt sich auch der Verkehrsclub beider Basel (VCS) nicht entmutigen, wie dessen Sprecher Florian Schreier sagt. Natürlich sei es enttäuschend, dass der Gummi in der velofreundlichen Tramschiene noch nicht richtig funktioniert. Aber das Ziel sei nah:

«Es wurden bereits viele Probleme behoben und Tests bestanden.»

Jetzt gehe es noch darum, die Gummimischung und das Profil zu optimieren, was nur im laufenden Betrieb erfolgen könne.