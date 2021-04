Hafen in Birsfelden und Muttenz Widerstand aus der Bevölkerung zeigt erste Wirkung: Der Rheinuferweg bleibt zumindest an Sonntagen offen Die Schweizerischen Rheinhäfen krebsen mit ihrem Ansinnen zurück, den beliebten Rheinuferweg in Birsfelden und Muttenz zu schliessen. Zumindest ein bisschen. Bis im Sommer wird hinter den Kulissen über eine definitive Lösung verhandelt. Hans-Martin Jermann 30.04.2021, 12.36 Uhr

Die Tore zur Schliessung des Uferwegs am Birsfelder Hafens wurden bereits kurz nach der Ankündigung aufgestellt. Kenneth Nars

Im Streit um die geplante Schliessung des Rheinuferwegs für Spaziergänger und Velofahrer am Hafen Birsfelden und Auhafen Muttenz zeichnet sich ein Kompromiss ab: Als Sofortmassnahme bleibt der für die Naherholung beliebte Uferweg an Sonn- und Feiertagen offen. Dies teilen der Kanton Baselland und die Schweizerischen Rheinhäfen mit. Zudem wollen letztere gemeinsam mit Vertretern des Kantons und den Gemeinden Birsfelden und Muttenz bis Ende Juni eine definitive Lösung erarbeiten. Allerdings wird wie bereits angekündigt der Weg grundsätzlich ab Montag, 3. Mai für den Publikumsverkehr gesperrt.

Hafenkräne und Fussgänger kamen sich gefährlich nahe

Die Rheinhäfen kündigten Mitte März die Schliessung an und begründeten dies mit Haftungs- und Sicherheitsfragen. Hafenfirmen wiesen schon länger darauf hin, dass sich beim Warenumschlag Hafenkräne, Personal, Ausflügler und Zweiräder gefährlich nahe kommen. In der Vergangenheit waren einige kurze Abschnitte denn auch bereits für wenige Stunden gesperrt worden. Die Rheinhäfen betonten auch, dass der Hafen grundsätzlich offen bleibe - das Passieren bleibe also, wenn teilweise auch über Umwege und nicht mehr immer am Wasser, gewährleistet. Die Ankündigung der Schliessung des Uferwegs sorgte daher gleichwohl für einen grossen Aufschrei.

Die Muttenzer und Birsfelder Grünen lancierten eine Petition und sammelten innert weniger Tage 787 Unterschriften. Auch der Birsfelder Gemeindepräsident Christof Hiltmann äusserte Kritik, ebenso die Lobby-Organisation Pro Velo. Im Landrat gabs zudem einen überparteilichen Vorstoss. Der Druck hat also offensichtlich seine Wirkung nicht verfehlt. Was das in Bezug auf die definitive Lösung heisst, ist offen.