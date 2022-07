Basler Architekt will Hallenbad unter der Kunschti Margarethen

Hallenbad Ein 50-Meter-Schwimmbecken unter der Kunschti Margarethen: Basler Architekt bringt eine alte Idee neu auf Basel will endlich ein neues Hallenbad. Doch die Suche nach einem Standort gestaltet sich schwierig. Vor knapp zwanzig Jahren lag die Idee eines Schwimmbads unter der Eisbahn St. Margarethen auf dem Tisch. Zara Zatti Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Die Idee eines Hallenbads unter der Eisfläche kam 2003 schon einmal ins Spiel. Benjamin Wieland (11. Februar 2022))

In Basel mangelt es an Wasserflächen für die Freizeitnutzung – sei es in flüssiger oder gefrorener Form. Durch die derzeitige Sanierung des Rialto betreibt die Stadt aktuell kein einziges Hallenbad, das das ganze Jahr für die Öffentlichkeit bereitsteht. Hinzu kommt, dass es kein fixes Hallenbad mit einem 50-Meter-Schwimmbecken gibt. Im Februar wurde in Basel eine Volksinitiative für ein 50-Meter-Becken eingereicht.

Auch Eissportvereine beklagen, dass ihnen mit der St.-Jakob-Arena zu wenig Platz über das ganze Jahr zur Verfügung steht. Die Kunsteisbahn St. Margarethen im Gundeldinger-Quartier muss zudem dringend saniert werden.

Standortsuche für Hallenbad gestaltet sich schwierig

Sowohl die Kunschti Margarethen als auch das 50-Meter-Becken beschäftigen derzeit die Basler Regierung. Und bei beiden ist es nicht einfach, eine mehrheitsfähige Lösung zu finden. Im März lehnte der Grosse Rat den 45 Millionen Franken teuren Sanierungsvorschlag der Regierung überdeutlich ab. Im Gegenzug wurde eine Motion für eine Minimalsanierung der nostalgiegeladenen Anlage überwiesen. Hinzu soll eine zusätzliche Eishalle an einem anderen Standort in Basel gebaut werden.

In der Motion wird auch vorgeschlagen, die Eishalle mit einem Hallenbad mit 50-Meter-Becken zu kombinieren. Der Regierungsrat sieht das Schwimmbecken derzeit allerdings unabhängig von einer Eishalle, am Standort des heutigen Musical-Theaters. Auch dagegen regte sich lauter Widerstand: Eine Petition und mehrere Motionen wurden eingereicht, damit das Theater erhalten bleibt.

Bereits 2003: Idee für ein Hallenbad bei der Kunschti

Mit der Kunsteisbahn Margarethen und einem 50-Meter-Becken hat sich das Architekturbüro Berrel Berrel Kräutler schon vor knapp zwanzig Jahren beschäftigt. Und sah eine Möglichkeit, beides zu vereinen. 2003 erarbeiteten sie für das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) eine Studie mit verschiedenen Szenarien. Eines sah dabei unter der Kunsteisbahn Margarethen ein Sporthallenbad mit einem 50-Meter-Becken und einem 10-Meter-Sprungturm vor.

Zwei Jahrzehnte später ist für Architekt Jürg Berrel, dessen Büro sowohl beim Bau der Eishalle St.-Jakob-Arena als auch bei der Erweiterung der St. Jakobshalle beteiligt war, die Idee aktueller denn je. Er sagt: «Es ist der ideale Ort, um die beiden Bedürfnisse zu verbinden. Das Gundeldinger-Quartier würde aufgewertet und die Erschliessung ist mit der Nähe zum Bahnhof SBB ideal.»

So sah das Szenario des Architekturbüros zum Hallenbad unter der Eisfläche aus. Berrel Architekten

Die Studie aus dem Jahr 2003 sieht das Hallenbad unter der gesamten Eisplatte vor. Der Sprungturm und das Sprungbecken käme unter der damaligen Curlingbahn zu liegen. Die Besucherinnen und Besucher der Eiskunstbahn hätten dadurch die Möglichkeit, den Moment des Absprungs vom 10-Meter-Turm zu beobachten. Das Hallenbad würde mit einer Glasfront zum Park hin geöffnet. Einen grossen Vorteil des Standortes bei der Kunschti sieht Berrel bei der Akzeptanz:

«Anders als beim Musical-Theater bin ich überzeugt, dass diese dort gross ist. Das würde den politischen Prozess beschleunigen.»

Als die Sanierung der Kunsteisbahn St. Margarethen im Frühling im Grossen Rat diskutiert wurde, war der Tenor klar: Eine offene Eisfläche ist angesichts der wärmer werdenden Herbst- und Wintermonate nicht ökologisch. Berrel widerspricht: «Auch hier könnte man die Synergien nutzen und die Abwärme der Eisfläche für die Beheizung des Hallenbads verwenden.» Das sei unter dem Strich ökologischer als separat eine Eishalle und ein Hallenbad zu betreiben. Beim Weyermannshaus in Bern plant das Architekturbüro aktuell genau diese Synergie zu nutzen.

Das BVD hält wenig von der Idee eines Hallenbads unter der Eisfläche: «Der bauliche Aufwand wäre immens. Grosse Kostentreiber wären nicht nur die allgemeine Statik, die Erdbebensicherheit sowie der ohnehin grosse Aufwand für das Bauen im Untergrund, sondern auch die Hangsicherung», heisst es auf Anfrage. In einem Bericht verwirft die Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission des Grossen Rats die Idee einer unterirdischen Eishalle Anfang dieses Jahres ebenfalls aus Kostengründen.

Die Kombination aus Eisfläche, Hallenbad und einer zusätzlichen Autoeinstellhalle hätte laut Studie aus dem Jahr 2003 rund 80 Millionen Franken gekostet. Die derzeit vom Grossen Rat gewünschte minimale Sanierung darf maximal 25 Millionen kosten, den Umbau des Musical-Theaters in ein Hallenbad schätzt die Regierung auf 50 bis 80 Millionen Franken. «Eine neue Eishalle und die geplante Sanierung ist also mindestens so teuer wie unsere Idee von damals», sagt Berrel.

Bei der Debatte zur Kunschti im Grossen Rat zeigte sich Regierungsrat Conradin Cramer wenig begeistert über eine grundsätzliche Kombination von Eishalle und Hallenbad: «Ich möchte das nicht mit einer neuen Schwimmhalle verbinden. Letztere sollte meines Erachtens deutlich früher kommen.» Berrel sieht auch hier kein Hindernis:

«Wenn der Auftrag da wäre, dann könnte man das Projekt in drei bis vier Jahren realisieren. Es würde nicht viel länger dauern als die Sanierung alleine.»

